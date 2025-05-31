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Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев

Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев - 31.05.2025 Украина.ру

Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев

Германию ждёт экономический крах из-за глупой политики руководства этой страны. Об этом 31 мая заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-05-31T17:18

2025-05-31T17:18

2025-05-31T17:18

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Накануне глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что официальный Берлин уже не ожидает капитуляции России из-за наличия у неё ядерного щита. Об этом глава немецкой дипломатии публично высказался в интервью германской газете.Глава российского Совбеза высказался на эту тему в социальной сети. Его новая публикация быстро собрала множество откликов, в которых комментаторы не пожалели эпитетов для унижения нового главы МИД Германии.Ранее в новостях: "Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ

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