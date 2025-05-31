Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев - 31.05.2025 Украина.ру
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Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев
Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев - 31.05.2025 Украина.ру
Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев
Германию ждёт экономический крах из-за глупой политики руководства этой страны. Об этом 31 мая заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-05-31T17:18
2025-05-31T17:18
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дмитрий медведев
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Накануне глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что официальный Берлин уже не ожидает капитуляции России из-за наличия у неё ядерного щита. Об этом глава немецкой дипломатии публично высказался в интервью германской газете.Глава российского Совбеза высказался на эту тему в социальной сети. Его новая публикация быстро собрала множество откликов, в которых комментаторы не пожалели эпитетов для унижения нового главы МИД Германии.Ранее в новостях: "Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ
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новости, германия, россия, берлин, дмитрий медведев, совбез, национальные интересы, национальная безопасность, европа, фрг, мид фрг, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, экономика
Новости, Германия, Россия, Берлин, Дмитрий Медведев, Совбез, национальные интересы, национальная безопасность, Европа, ФРГ, МИД ФРГ, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика, экономика

Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев

17:18 31.05.2025
 
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Германию ждёт экономический крах из-за глупой политики руководства этой страны. Об этом 31 мая заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Накануне глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что официальный Берлин уже не ожидает капитуляции России из-за наличия у неё ядерного щита. Об этом глава немецкой дипломатии публично высказался в интервью германской газете.
"Упырь по имени Вадефуль говорит, что больше не ожидает полного поражения России из-за имеющегося у неё ядерного арсенала. Мы же с нетерпением ждём экономического краха Германии из-за её глупой политики", - заявил Медведев.
Глава российского Совбеза высказался на эту тему в социальной сети. Его новая публикация быстро собрала множество откликов, в которых комментаторы не пожалели эпитетов для унижения нового главы МИД Германии.
Ранее в новостях: "Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ
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