Германия впервые после Второй мировой войны отправила войска к границе с Россией
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForcePzH 2000 ( Panzerhaubitze 2000) немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ)
Немецкая армия впервые со времен нацистской эпохи отправила свои подразделения на размещение в другой стране. Об этом 30 мая сообщило издание Military Watch Magazine
"Немецкая армия начала свое первое постоянное развертывание сил на иностранной территории с конца нацистской эпохи, сформировав новую 45-ю бронетанковую бригаду, дислоцированную в Вильнюсе, Литва", - сказано в публикации.
Согласно планам, немецкая мехбригада численностью 4800 человек личного состава к концу 2025 года будет оснащена 44 танками Leopard 2 в составе 203-го танкового батальона и еще 44 боевыми машинами пехоты Puma в составе 122-го танково-гренадерского батальона.
Немецкая бригада в постсоветской прибалтийской республике будет расширена за счет 455-го танкового артиллерийского батальона в 2026 году, который будет оснащен 155-мм самоходными гаубицами PzH 2000.
27 мая, 13:58Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании РоссииНа Западе продолжается нагнетание истерии вокруг нападения РФ, которое та будто бы планирует на европейские страны. Немецкое издание Bild утверждает, что жители Сувалкского коридора якобы покидают свои дома, боясь вторжения российской армии
По мнению издания, таким образом ФРГ усиливает своё влияние в Восточной Европе и это решение будет считаться Россией особенно провокационным.
"Развертывание немецких сухопутных войск считается особенно важным для Соединенных Штатов, которые стремятся уменьшить бремя размещения собственных сухопутных войск в Восточной Европе, чтобы позволить перенаправить больше ресурсов на укрепление своих сил на Тихоокеанском театре военных действий", - сказано в публикации.
Издание также напомнило, что ранее были подняты серьезные вопросы о возможностях немецкой армии, поскольку ее стандарты подготовки и уровень боевой готовности в прошлом подвергались серьезной критике. Кроме того, "танки Leopard 2 и PzH 2000 продемонстрировали существенные недостатки в боевых действиях на украинском театре военных действий".
Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на этот же аспект в публикации Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границей
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