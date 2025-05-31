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Германия впервые после Второй мировой войны отправила войска к границе с Россией

Германия впервые после Второй мировой войны отправила войска к границе с Россией - 31.05.2025 Украина.ру

Германия впервые после Второй мировой войны отправила войска к границе с Россией

Немецкая армия впервые со времен нацистской эпохи отправила свои подразделения на размещение в другой стране. Об этом 30 мая сообщило издание Military Watch Magazine

2025-05-31T16:59

2025-05-31T16:59

2025-05-31T16:59

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"Немецкая армия начала свое первое постоянное развертывание сил на иностранной территории с конца нацистской эпохи, сформировав новую 45-ю бронетанковую бригаду, дислоцированную в Вильнюсе, Литва", - сказано в публикации.Согласно планам, немецкая мехбригада численностью 4800 человек личного состава к концу 2025 года будет оснащена 44 танками Leopard 2 в составе 203-го танкового батальона и еще 44 боевыми машинами пехоты Puma в составе 122-го танково-гренадерского батальона.Немецкая бригада в постсоветской прибалтийской республике будет расширена за счет 455-го танкового артиллерийского батальона в 2026 году, который будет оснащен 155-мм самоходными гаубицами PzH 2000.По мнению издания, таким образом ФРГ усиливает своё влияние в Восточной Европе и это решение будет считаться Россией особенно провокационным."Развертывание немецких сухопутных войск считается особенно важным для Соединенных Штатов, которые стремятся уменьшить бремя размещения собственных сухопутных войск в Восточной Европе, чтобы позволить перенаправить больше ресурсов на укрепление своих сил на Тихоокеанском театре военных действий", - сказано в публикации.Издание также напомнило, что ранее были подняты серьезные вопросы о возможностях немецкой армии, поскольку ее стандарты подготовки и уровень боевой готовности в прошлом подвергались серьезной критике. Кроме того, "танки Leopard 2 и PzH 2000 продемонстрировали существенные недостатки в боевых действиях на украинском театре военных действий".Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на этот же аспект в публикации Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границей Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России

https://ukraina.ru/20250527/panika-v-suvalkskom-koridore-v-ozhidanii-rossii-1063434648.html

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новости, россия, германия, восточная европа, нато, ес, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, бундесвер, вермахт, вторая мировая война, leopard-2 (танк), танки, бмп, сау