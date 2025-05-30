https://ukraina.ru/20250530/ukraina-ugrozhala-rf-pochti-ot-litsa-ssha-nebenzya-raskryl-kak-es-uderzhivaet-trampa-v-proekte-1063528656.html

Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"

Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия" - 30.05.2025 Украина.ру

Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"

Украина вместе с европейскими соратниками не ослабляет воинственной риторики, выставляя Россию главным виновником зашедшего в тупик переговорного процесса и мешая США воплотить мирный план в жизнь. Однако факты говорят об обратном - это Киев и ЕС не хотят окончания вооружённого конфликта

2025-05-30T18:38

2025-05-30T18:38

2025-05-30T18:38

эксклюзив

россия

украина

сша

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вооруженные силы украины

спецоперация

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29 мая в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по украинской тематике, инициатором, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, выступила его страна.Однако созвано оно вовсе не для того, чтобы решать проблемы и приблизить украинский кризис к мирному решению, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его задача – не дать окончательно "сдуться" образу якобы свободной и демократической Украины – жертвы "российской агрессии", который европейские спонсоры киевского режима пытаются поддерживать на плаву вот уже несколько лет, начав формировать его задолго до начала СВО."Надувать этот пропагандистский "пузырь" Лондону, Парижу, Берлину и их сателлитам становится всё сложнее: слишком уж очевидна установившаяся в Киеве диктатура и стремление киевского просроченного князька любой ценой удержаться у власти, которой он лишится с наступлением мира", - заявил дипломат.В случае проведения выборов, а это главный страх Владимира Зеленского, ему и всем власть имущим придётся отвечать не только за невыполненные обещания мира с Россией и защиты прав русскоязычных украинцев, но и отчитаться о разворованных бюджетных деньгах и западной помощи на десятки, а то и сотни миллиардов долларов, отметил Небензя."Этого же очень не хотят и его подельники из Европы и администрации Байдена, также изрядно "нагревшие руки" на украинском конфликте. Поэтому главная задача этой кучки милитаристов – не дать главному акционеру – США – выйти из геополитического проекта Украина/анти-Россия и продлить войну настолько, насколько можно. Это непросто, поскольку у новой американской администрации за последние несколько месяцев "открылись глаза" в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта. Поэтому в ход идут любые провокации, любая ложь в отношении России, её действий и планов", - заявил постпред РФ при ООН.В отличие от предыдущей американской администрации, а также нынешнего руководства ЕС и лидеров отдельных европейских государств, действующий президент США Дональд Трамп демонстрирует стремление к урегулированию путём переговоров, а не на поле боя за счёт наращивания поставок вооружений ВСУ. Причём не к краткосрочному перемирию, а к установлению долгосрочного мира за счёт искоренения первопричин кризиса. Он действительно старается вникнуть в суть происходящего и содействовать миротворческому процессу настолько, насколько это зависит от Вашингтона. Так, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что Соединённые Штаты готовы прекратить приближение НАТО к российским границам, поскольку нерасширение альянса - это один из пунктов, который Москва поднимает, а также рассказал, как лично убеждал министра обороны Украины Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию, не отказываться от второго раунда переговоров с РФ.На заседании заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что вместо шагов к миру произошло резкое усиление "широкомасштабных российских атак", назвав, ссылаясь на утверждение украинских официальных лиц, авиаудар ВС РФ 26 мая с участием 355 беспилотников крупнейшей атакой дронов на Украину с начала спецоперации. Также она помянула о жертвах от украинских атак в приграничных российских регионах, но сделала ремарку, что ООН не в состоянии проверить эти сообщения Министерства обороны РФ, и в конечном итоге возложила всю вину за происходящее, в т.ч. раненых и погибших на российской территории, на саму Россию. Дикарло утверждает, что Россия якобы к добросовестным переговорам не готова, а Украина должна иметь право самостоятельно определять своё будущее.Где же были сторонники последнего тезиса весной 2022 года, когда Запад с подачи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – о чём говорил глава тогдашней правительственной делегации Украины Давид Арахамия – вынудил Киев, уже парафировавший проект мирного соглашения с Москвой, отказаться от своего решения и продолжить воевать?Кстати, представитель Соединённого Королевства в зале Совета Безопасности ООН признал, что российская спецоперация будет лишь усиливать решимость Запада помогать Украине обороняться. То есть поддерживать возродившийся переговорный процесс Лондон не настроен.Со стороны европейцев в адрес России звучали обвинения, что она якобы вместо добросовестного ведения мирных переговоров выдвигает Украине заведомо неприемлемые условия, равноценные капитуляции. А почему то же самое не говорили про "формулу мира" Зеленского? Действия РФ называли "попыткой крупной страны, играть мускулами перед малым соседом, проявлением недобросоветности на фоне дипломатических усилий", уличали в неготовности заставить пушки замолчать в отличие от Украины.Представитель Франции заявил, что реальный ответ России на предложение о переговорах – это масштабные удары по всей территории Украины на текущей неделе, причём "для ударов специально выбирают гражданские объекты".На что Небензя парировал: "Сегодня нам в этом зале предлагают поверить в то, что Россия сознательно обстреливает жилые кварталы украинских городов, выдавая в качестве подтверждения последствия работы украинской ПВО, размещаемой рядом с домами и социальными объектами в нарушение элементарных норм международного гуманитарного права. При этом замалчивается то, что целями наших ударов являются исключительно объекты, связанные с ВПК Украины, которые успешно уничтожаются и выводятся из строя. Замалчивается и то, что эти действия Россия осуществляет в качестве ответной меры в связи с массированными и целенаправленными обстрелами киевским режимом мирных российских городов".Свои слова российский дипломат подкрепил фактами: Украина нарушила 72-часовое перемирие, объявленное Россией по случаю 80-й годовщины Победы 8-11 мая, свыше 14 000 раз; с 20:00 20 мая по 08:00 27 мая уничтожен и перехвачен 2331 запущенный с Украины ударный беспилотник, в т. ч. 1465 вне зоны СВО, причём было это уже после переговоров в Стамбуле, задавших ориентиры для договорённостей о завершении конфликта.Небензя подчеркнул, что Россия настроена на продолжение серьёзного прямого диалога с Украиной и предложила своим визави встретиться в Стамбуле 2 июня для обсуждения разработанных каждой стороной меморандумов с подходами к переговорному процессу. А пока Киев будет пытаться затянуть войну и провоцировать, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре, Россия будем продолжать СВО, добавил он."Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", - подытожил дипломат.Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин утверждает, что её страна открыта к любому формату, который способен привести к реальному результату, и 10 мая Зеленский вместе с европейскими лидерами при поддержке США призвал Россию к перемирию, а та отказалась от безусловного прекращения огня и вместо этого потребовала прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Любопытно, как дипломат пригрозила РФ жёсткими санкциями, прежде всего против банковского и энергетического секторов. Это прозвучало так, будто она выступает не от лица Украины, которая регулярно выпрашивает у Запада денег и оружия, а от лица тех же США, где проект новых ограничений в отношении России лежит наготове в Сенате.Гайовишин упрекнула президента РФ Владимира Путина за то, что он лично не прибыл в Турцию, где его ждал Зеленский, а отправил на переговоры "делегацию низкого уровня", а вот Украину, по её словам, представляла делегация высокого уровня, включая министра обороны. "Российская делегация состояла из тех же лиц, которые были в Стамбуле в 2022 году. Это демонстрирует, что Россия не изменила свой принципиальный подход. Её цель – превратить стамбульские встречи в пустой переговорный процесс, который бы напоминал переговорный процесс 2022 года. Не Украина и не западные лидеры подрывают переговоры, как утверждает Россия, именно Россия направляла делегацию, которая не имела мандата на принятие решений – это по сути обнуляет перспективы дипломатии", - заявила она.Во-первых, Россия предложила возобновить процесс с того же места, на котором остановились три года назад, и кто, если не люди, участвовавшие в разработке документа, под которым глава украинской делегации поставил подпись, знает, какие позиции были согласованы, а какие категорически неприемлемы? Во-вторых, да, Россия своего подхода не меняла – искоренить угрозу собственной национальной безопасности, исходящей от соседа. В-третьих, все мирные договорённости срывал именно Киев, причём с подачи Запада (опять же вспомним слова Арахамии про Джонсона).Единственным позитивным результатом встречи в Стамбуле Гайовишин назвала договорённость военнопленными по формуле "1000 на 1000". Эту инициативу, как уточняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выдвинула российская сторона, та самая делегация, которую в Киеве не устают критиковать."Для того, чтобы выбраться из нынешнего дипломатического тупика, необходимо провести встречу на уровне лидеров. Президент Зеленский неоднократно говорил о готовности встретиться с Путиным в любое время и в любом согласованном месте. Мы будем и впредь настаивать на безусловном и полном прекращении огня сроком не менее 30 дней. Это единственный жизнеспособный фундамент", - добавила заместитель постпреда Украины при ООН.Так Путин готов к переговорам по Украине на высшем уровне, подтвердил чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций. Это логично и это здравый подход. Иначе для чего это нужно, встреча ради встречи с последующим заявлением в вечернем видеообращении в духе "я не боюсь Путина, как вы утверждали"?По уже сложившейся традиции за одним заседанием по украинской теме сразу следует другое. Россия запросила его проведение на 30 мая. В ходе этой встречи делегация РФ намерена подробно разобрать методы Зеленского и его подельников по подрыву мирных усилий лидеров России, США и ряда других региональных посредников. Российские дипломаты рассчитывают, что европейские делегации, особенно главные спонсоры "накачки" киевского режима вооружениями, запросят слово, чтобы выступить по этой теме."У нас к ним много вопросов и мы ждём ответы. Но есть большие сомнения, что есовцы найдут в себе смелость прийти и эти ответы предоставить, не в формате срежиссированного и комфортного для них есовско-натовского "междусобойчика", по согласованным в Брюсселе "заготовкам", а, как это и предполагает дискуссия в Совете Безопасности, в режиме интерактивного обсуждения, на виду у всего международного сообщества. Наши давно утратившие стратегический суверенитет бывшие европейские партнёры на это попросту не способны", - сказал Небензя, фактически бросив вызов европейским визави.Читайте также: Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев

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