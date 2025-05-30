Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия" - 30.05.2025 Украина.ру
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Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"
Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия" - 30.05.2025 Украина.ру
Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"
Украина вместе с европейскими соратниками не ослабляет воинственной риторики, выставляя Россию главным виновником зашедшего в тупик переговорного процесса и мешая США воплотить мирный план в жизнь. Однако факты говорят об обратном - это Киев и ЕС не хотят окончания вооружённого конфликта
2025-05-30T18:38
2025-05-30T18:38
эксклюзив
россия
украина
сша
василий небензя
владимир зеленский
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
спецоперация
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29 мая в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по украинской тематике, инициатором, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, выступила его страна.Однако созвано оно вовсе не для того, чтобы решать проблемы и приблизить украинский кризис к мирному решению, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его задача – не дать окончательно "сдуться" образу якобы свободной и демократической Украины – жертвы "российской агрессии", который европейские спонсоры киевского режима пытаются поддерживать на плаву вот уже несколько лет, начав формировать его задолго до начала СВО."Надувать этот пропагандистский "пузырь" Лондону, Парижу, Берлину и их сателлитам становится всё сложнее: слишком уж очевидна установившаяся в Киеве диктатура и стремление киевского просроченного князька любой ценой удержаться у власти, которой он лишится с наступлением мира", - заявил дипломат.В случае проведения выборов, а это главный страх Владимира Зеленского, ему и всем власть имущим придётся отвечать не только за невыполненные обещания мира с Россией и защиты прав русскоязычных украинцев, но и отчитаться о разворованных бюджетных деньгах и западной помощи на десятки, а то и сотни миллиардов долларов, отметил Небензя."Этого же очень не хотят и его подельники из Европы и администрации Байдена, также изрядно "нагревшие руки" на украинском конфликте. Поэтому главная задача этой кучки милитаристов – не дать главному акционеру – США – выйти из геополитического проекта Украина/анти-Россия и продлить войну настолько, насколько можно. Это непросто, поскольку у новой американской администрации за последние несколько месяцев "открылись глаза" в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта. Поэтому в ход идут любые провокации, любая ложь в отношении России, её действий и планов", - заявил постпред РФ при ООН.В отличие от предыдущей американской администрации, а также нынешнего руководства ЕС и лидеров отдельных европейских государств, действующий президент США Дональд Трамп демонстрирует стремление к урегулированию путём переговоров, а не на поле боя за счёт наращивания поставок вооружений ВСУ. Причём не к краткосрочному перемирию, а к установлению долгосрочного мира за счёт искоренения первопричин кризиса. Он действительно старается вникнуть в суть происходящего и содействовать миротворческому процессу настолько, насколько это зависит от Вашингтона. Так, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что Соединённые Штаты готовы прекратить приближение НАТО к российским границам, поскольку нерасширение альянса - это один из пунктов, который Москва поднимает, а также рассказал, как лично убеждал министра обороны Украины Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию, не отказываться от второго раунда переговоров с РФ.На заседании заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что вместо шагов к миру произошло резкое усиление "широкомасштабных российских атак", назвав, ссылаясь на утверждение украинских официальных лиц, авиаудар ВС РФ 26 мая с участием 355 беспилотников крупнейшей атакой дронов на Украину с начала спецоперации. Также она помянула о жертвах от украинских атак в приграничных российских регионах, но сделала ремарку, что ООН не в состоянии проверить эти сообщения Министерства обороны РФ, и в конечном итоге возложила всю вину за происходящее, в т.ч. раненых и погибших на российской территории, на саму Россию. Дикарло утверждает, что Россия якобы к добросовестным переговорам не готова, а Украина должна иметь право самостоятельно определять своё будущее.Где же были сторонники последнего тезиса весной 2022 года, когда Запад с подачи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – о чём говорил глава тогдашней правительственной делегации Украины Давид Арахамия – вынудил Киев, уже парафировавший проект мирного соглашения с Москвой, отказаться от своего решения и продолжить воевать?Кстати, представитель Соединённого Королевства в зале Совета Безопасности ООН признал, что российская спецоперация будет лишь усиливать решимость Запада помогать Украине обороняться. То есть поддерживать возродившийся переговорный процесс Лондон не настроен.Со стороны европейцев в адрес России звучали обвинения, что она якобы вместо добросовестного ведения мирных переговоров выдвигает Украине заведомо неприемлемые условия, равноценные капитуляции. А почему то же самое не говорили про "формулу мира" Зеленского? Действия РФ называли "попыткой крупной страны, играть мускулами перед малым соседом, проявлением недобросоветности на фоне дипломатических усилий", уличали в неготовности заставить пушки замолчать в отличие от Украины.Представитель Франции заявил, что реальный ответ России на предложение о переговорах – это масштабные удары по всей территории Украины на текущей неделе, причём "для ударов специально выбирают гражданские объекты".На что Небензя парировал: "Сегодня нам в этом зале предлагают поверить в то, что Россия сознательно обстреливает жилые кварталы украинских городов, выдавая в качестве подтверждения последствия работы украинской ПВО, размещаемой рядом с домами и социальными объектами в нарушение элементарных норм международного гуманитарного права. При этом замалчивается то, что целями наших ударов являются исключительно объекты, связанные с ВПК Украины, которые успешно уничтожаются и выводятся из строя. Замалчивается и то, что эти действия Россия осуществляет в качестве ответной меры в связи с массированными и целенаправленными обстрелами киевским режимом мирных российских городов".Свои слова российский дипломат подкрепил фактами: Украина нарушила 72-часовое перемирие, объявленное Россией по случаю 80-й годовщины Победы 8-11 мая, свыше 14 000 раз; с 20:00 20 мая по 08:00 27 мая уничтожен и перехвачен 2331 запущенный с Украины ударный беспилотник, в т. ч. 1465 вне зоны СВО, причём было это уже после переговоров в Стамбуле, задавших ориентиры для договорённостей о завершении конфликта.Небензя подчеркнул, что Россия настроена на продолжение серьёзного прямого диалога с Украиной и предложила своим визави встретиться в Стамбуле 2 июня для обсуждения разработанных каждой стороной меморандумов с подходами к переговорному процессу. А пока Киев будет пытаться затянуть войну и провоцировать, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре, Россия будем продолжать СВО, добавил он."Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", - подытожил дипломат.Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин утверждает, что её страна открыта к любому формату, который способен привести к реальному результату, и 10 мая Зеленский вместе с европейскими лидерами при поддержке США призвал Россию к перемирию, а та отказалась от безусловного прекращения огня и вместо этого потребовала прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Любопытно, как дипломат пригрозила РФ жёсткими санкциями, прежде всего против банковского и энергетического секторов. Это прозвучало так, будто она выступает не от лица Украины, которая регулярно выпрашивает у Запада денег и оружия, а от лица тех же США, где проект новых ограничений в отношении России лежит наготове в Сенате.Гайовишин упрекнула президента РФ Владимира Путина за то, что он лично не прибыл в Турцию, где его ждал Зеленский, а отправил на переговоры "делегацию низкого уровня", а вот Украину, по её словам, представляла делегация высокого уровня, включая министра обороны. "Российская делегация состояла из тех же лиц, которые были в Стамбуле в 2022 году. Это демонстрирует, что Россия не изменила свой принципиальный подход. Её цель – превратить стамбульские встречи в пустой переговорный процесс, который бы напоминал переговорный процесс 2022 года. Не Украина и не западные лидеры подрывают переговоры, как утверждает Россия, именно Россия направляла делегацию, которая не имела мандата на принятие решений – это по сути обнуляет перспективы дипломатии", - заявила она.Во-первых, Россия предложила возобновить процесс с того же места, на котором остановились три года назад, и кто, если не люди, участвовавшие в разработке документа, под которым глава украинской делегации поставил подпись, знает, какие позиции были согласованы, а какие категорически неприемлемы? Во-вторых, да, Россия своего подхода не меняла – искоренить угрозу собственной национальной безопасности, исходящей от соседа. В-третьих, все мирные договорённости срывал именно Киев, причём с подачи Запада (опять же вспомним слова Арахамии про Джонсона).Единственным позитивным результатом встречи в Стамбуле Гайовишин назвала договорённость военнопленными по формуле "1000 на 1000". Эту инициативу, как уточняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выдвинула российская сторона, та самая делегация, которую в Киеве не устают критиковать."Для того, чтобы выбраться из нынешнего дипломатического тупика, необходимо провести встречу на уровне лидеров. Президент Зеленский неоднократно говорил о готовности встретиться с Путиным в любое время и в любом согласованном месте. Мы будем и впредь настаивать на безусловном и полном прекращении огня сроком не менее 30 дней. Это единственный жизнеспособный фундамент", - добавила заместитель постпреда Украины при ООН.Так Путин готов к переговорам по Украине на высшем уровне, подтвердил чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций. Это логично и это здравый подход. Иначе для чего это нужно, встреча ради встречи с последующим заявлением в вечернем видеообращении в духе "я не боюсь Путина, как вы утверждали"?По уже сложившейся традиции за одним заседанием по украинской теме сразу следует другое. Россия запросила его проведение на 30 мая. В ходе этой встречи делегация РФ намерена подробно разобрать методы Зеленского и его подельников по подрыву мирных усилий лидеров России, США и ряда других региональных посредников. Российские дипломаты рассчитывают, что европейские делегации, особенно главные спонсоры "накачки" киевского режима вооружениями, запросят слово, чтобы выступить по этой теме."У нас к ним много вопросов и мы ждём ответы. Но есть большие сомнения, что есовцы найдут в себе смелость прийти и эти ответы предоставить, не в формате срежиссированного и комфортного для них есовско-натовского "междусобойчика", по согласованным в Брюсселе "заготовкам", а, как это и предполагает дискуссия в Совете Безопасности, в режиме интерактивного обсуждения, на виду у всего международного сообщества. Наши давно утратившие стратегический суверенитет бывшие европейские партнёры на это попросту не способны", - сказал Небензя, фактически бросив вызов европейским визави.Читайте также: Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
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https://ukraina.ru/20250530/ukraina-menyaet-taktiku---proigryvaya-na-zemle-khochet-sozdat-nam-ad-s-neba-1063498994.html
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https://ukraina.ru/20250529/k-oseni-zapadu-budet-ne-do-ukrainy-perendzhiev-predrek-stsenariy-kapitulyatsii-kieva-1063498678.html
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Евгения Кондакова
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4.7
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, василий небензя, владимир зеленский, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, спецоперация, переговоры
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, переговоры

Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"

18:38 30.05.2025
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP / John Minchillo
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Украина вместе с европейскими соратниками не ослабляет воинственной риторики, выставляя Россию главным виновником зашедшего в тупик переговорного процесса и мешая США воплотить мирный план в жизнь. Однако факты говорят об обратном - это Киев и ЕС не хотят окончания вооружённого конфликта
29 мая в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по украинской тематике, инициатором, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, выступила его страна.
Однако созвано оно вовсе не для того, чтобы решать проблемы и приблизить украинский кризис к мирному решению, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его задача – не дать окончательно "сдуться" образу якобы свободной и демократической Украины – жертвы "российской агрессии", который европейские спонсоры киевского режима пытаются поддерживать на плаву вот уже несколько лет, начав формировать его задолго до начала СВО.
"Надувать этот пропагандистский "пузырь" Лондону, Парижу, Берлину и их сателлитам становится всё сложнее: слишком уж очевидна установившаяся в Киеве диктатура и стремление киевского просроченного князька любой ценой удержаться у власти, которой он лишится с наступлением мира", - заявил дипломат.
В случае проведения выборов, а это главный страх Владимира Зеленского, ему и всем власть имущим придётся отвечать не только за невыполненные обещания мира с Россией и защиты прав русскоязычных украинцев, но и отчитаться о разворованных бюджетных деньгах и западной помощи на десятки, а то и сотни миллиардов долларов, отметил Небензя.
"Этого же очень не хотят и его подельники из Европы и администрации Байдена, также изрядно "нагревшие руки" на украинском конфликте. Поэтому главная задача этой кучки милитаристов – не дать главному акционеру – США – выйти из геополитического проекта Украина/анти-Россия и продлить войну настолько, насколько можно. Это непросто, поскольку у новой американской администрации за последние несколько месяцев "открылись глаза" в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта. Поэтому в ход идут любые провокации, любая ложь в отношении России, её действий и планов", - заявил постпред РФ при ООН.
В отличие от предыдущей американской администрации, а также нынешнего руководства ЕС и лидеров отдельных европейских государств, действующий президент США Дональд Трамп демонстрирует стремление к урегулированию путём переговоров, а не на поле боя за счёт наращивания поставок вооружений ВСУ. Причём не к краткосрочному перемирию, а к установлению долгосрочного мира за счёт искоренения первопричин кризиса. Он действительно старается вникнуть в суть происходящего и содействовать миротворческому процессу настолько, насколько это зависит от Вашингтона.
Так, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что Соединённые Штаты готовы прекратить приближение НАТО к российским границам, поскольку нерасширение альянса - это один из пунктов, который Москва поднимает, а также рассказал, как лично убеждал министра обороны Украины Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию, не отказываться от второго раунда переговоров с РФ.
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Вчера, 21:30
"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и ЕвросоюзаУничтожение российской армией грузов с западным оружием в порту Одессы привело к серьезным изменениям в позиции западных стран относительно дальнейшей поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На заседании заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что вместо шагов к миру произошло резкое усиление "широкомасштабных российских атак", назвав, ссылаясь на утверждение украинских официальных лиц, авиаудар ВС РФ 26 мая с участием 355 беспилотников крупнейшей атакой дронов на Украину с начала спецоперации.
Также она помянула о жертвах от украинских атак в приграничных российских регионах, но сделала ремарку, что ООН не в состоянии проверить эти сообщения Министерства обороны РФ, и в конечном итоге возложила всю вину за происходящее, в т.ч. раненых и погибших на российской территории, на саму Россию. Дикарло утверждает, что Россия якобы к добросовестным переговорам не готова, а Украина должна иметь право самостоятельно определять своё будущее.
Где же были сторонники последнего тезиса весной 2022 года, когда Запад с подачи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – о чём говорил глава тогдашней правительственной делегации Украины Давид Арахамия – вынудил Киев, уже парафировавший проект мирного соглашения с Москвой, отказаться от своего решения и продолжить воевать?
Кстати, представитель Соединённого Королевства в зале Совета Безопасности ООН признал, что российская спецоперация будет лишь усиливать решимость Запада помогать Украине обороняться. То есть поддерживать возродившийся переговорный процесс Лондон не настроен.
Со стороны европейцев в адрес России звучали обвинения, что она якобы вместо добросовестного ведения мирных переговоров выдвигает Украине заведомо неприемлемые условия, равноценные капитуляции. А почему то же самое не говорили про "формулу мира" Зеленского? Действия РФ называли "попыткой крупной страны, играть мускулами перед малым соседом, проявлением недобросоветности на фоне дипломатических усилий", уличали в неготовности заставить пушки замолчать в отличие от Украины.
Представитель Франции заявил, что реальный ответ России на предложение о переговорах – это масштабные удары по всей территории Украины на текущей неделе, причём "для ударов специально выбирают гражданские объекты".
На что Небензя парировал: "Сегодня нам в этом зале предлагают поверить в то, что Россия сознательно обстреливает жилые кварталы украинских городов, выдавая в качестве подтверждения последствия работы украинской ПВО, размещаемой рядом с домами и социальными объектами в нарушение элементарных норм международного гуманитарного права. При этом замалчивается то, что целями наших ударов являются исключительно объекты, связанные с ВПК Украины, которые успешно уничтожаются и выводятся из строя. Замалчивается и то, что эти действия Россия осуществляет в качестве ответной меры в связи с массированными и целенаправленными обстрелами киевским режимом мирных российских городов".
Свои слова российский дипломат подкрепил фактами: Украина нарушила 72-часовое перемирие, объявленное Россией по случаю 80-й годовщины Победы 8-11 мая, свыше 14 000 раз; с 20:00 20 мая по 08:00 27 мая уничтожен и перехвачен 2331 запущенный с Украины ударный беспилотник, в т. ч. 1465 вне зоны СВО, причём было это уже после переговоров в Стамбуле, задавших ориентиры для договорённостей о завершении конфликта.
Тула, май 2025, упал украинский беспилотник
12:19
Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с небаОружейная столица России уже неделю отбивает атаки украинских беспилотников. Террористические атаки не вызывают панику, но появляются вопросы: что дальше?
Небензя подчеркнул, что Россия настроена на продолжение серьёзного прямого диалога с Украиной и предложила своим визави встретиться в Стамбуле 2 июня для обсуждения разработанных каждой стороной меморандумов с подходами к переговорному процессу. А пока Киев будет пытаться затянуть войну и провоцировать, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре, Россия будем продолжать СВО, добавил он.
"Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", - подытожил дипломат.
Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин утверждает, что её страна открыта к любому формату, который способен привести к реальному результату, и 10 мая Зеленский вместе с европейскими лидерами при поддержке США призвал Россию к перемирию, а та отказалась от безусловного прекращения огня и вместо этого потребовала прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.
Любопытно, как дипломат пригрозила РФ жёсткими санкциями, прежде всего против банковского и энергетического секторов. Это прозвучало так, будто она выступает не от лица Украины, которая регулярно выпрашивает у Запада денег и оружия, а от лица тех же США, где проект новых ограничений в отношении России лежит наготове в Сенате.
Гайовишин упрекнула президента РФ Владимира Путина за то, что он лично не прибыл в Турцию, где его ждал Зеленский, а отправил на переговоры "делегацию низкого уровня", а вот Украину, по её словам, представляла делегация высокого уровня, включая министра обороны.
15 мая, 10:08
Переговоры начнутся со "сверки часов". О чём говорит состав делегации РФОдна из главных интриг в контексте первых за три года прямых переговоров между РФ и Украиной - состав российской делегации - раскрыта. Судя по тому, кому доверили эту ответственную миссию, становится ясно, на чём Москва намерена сделать акцент
"Российская делегация состояла из тех же лиц, которые были в Стамбуле в 2022 году. Это демонстрирует, что Россия не изменила свой принципиальный подход. Её цель – превратить стамбульские встречи в пустой переговорный процесс, который бы напоминал переговорный процесс 2022 года. Не Украина и не западные лидеры подрывают переговоры, как утверждает Россия, именно Россия направляла делегацию, которая не имела мандата на принятие решений – это по сути обнуляет перспективы дипломатии", - заявила она.
Во-первых, Россия предложила возобновить процесс с того же места, на котором остановились три года назад, и кто, если не люди, участвовавшие в разработке документа, под которым глава украинской делегации поставил подпись, знает, какие позиции были согласованы, а какие категорически неприемлемы?
Во-вторых, да, Россия своего подхода не меняла – искоренить угрозу собственной национальной безопасности, исходящей от соседа. В-третьих, все мирные договорённости срывал именно Киев, причём с подачи Запада (опять же вспомним слова Арахамии про Джонсона).
Единственным позитивным результатом встречи в Стамбуле Гайовишин назвала договорённость военнопленными по формуле "1000 на 1000". Эту инициативу, как уточняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выдвинула российская сторона, та самая делегация, которую в Киеве не устают критиковать.
"Для того, чтобы выбраться из нынешнего дипломатического тупика, необходимо провести встречу на уровне лидеров. Президент Зеленский неоднократно говорил о готовности встретиться с Путиным в любое время и в любом согласованном месте. Мы будем и впредь настаивать на безусловном и полном прекращении огня сроком не менее 30 дней. Это единственный жизнеспособный фундамент", - добавила заместитель постпреда Украины при ООН.
Так Путин готов к переговорам по Украине на высшем уровне, подтвердил чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций. Это логично и это здравый подход. Иначе для чего это нужно, встреча ради встречи с последующим заявлением в вечернем видеообращении в духе "я не боюсь Путина, как вы утверждали"?
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 20:30
"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции КиеваГлобальные изменения в расстановке сил на международной арене могут привести к резкому сокращению западной поддержки Украины уже в ближайшие месяцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По уже сложившейся традиции за одним заседанием по украинской теме сразу следует другое. Россия запросила его проведение на 30 мая. В ходе этой встречи делегация РФ намерена подробно разобрать методы Зеленского и его подельников по подрыву мирных усилий лидеров России, США и ряда других региональных посредников. Российские дипломаты рассчитывают, что европейские делегации, особенно главные спонсоры "накачки" киевского режима вооружениями, запросят слово, чтобы выступить по этой теме.
"У нас к ним много вопросов и мы ждём ответы. Но есть большие сомнения, что есовцы найдут в себе смелость прийти и эти ответы предоставить, не в формате срежиссированного и комфортного для них есовско-натовского "междусобойчика", по согласованным в Брюсселе "заготовкам", а, как это и предполагает дискуссия в Совете Безопасности, в режиме интерактивного обсуждения, на виду у всего международного сообщества. Наши давно утратившие стратегический суверенитет бывшие европейские партнёры на это попросту не способны", - сказал Небензя, фактически бросив вызов европейским визави.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАВасилий НебензяВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныСпецоперацияпереговоры
 
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18:58Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России
18:38Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"
18:09Алексей Черняев: США грозят серьезные проблемы в экономике, а война с Ираном станет концом трампизма
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