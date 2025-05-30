"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь - 30.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250530/udar-cherez-koridor-suzemki-bryanskie-lesa-mogut-stat-koridorom-dlya-vozmozhnogo-proryva-vsu--kutyr-1063505343.html
"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь
"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь - 30.05.2025 Украина.ру
"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь
Украинские войска активно используют труднодоступные лесные массивы для подготовки диверсионных операций на приграничных территориях России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-05-30T06:00
2025-05-30T06:00
новости
россия
сумская область
брянск
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_9d7d35b5edc5114fb9b65c04d03506ea.jpg.webp
Особую опасность представляет треугольник Навля-Севск-Суземка, где густые леса и болота создают идеальные условия для скрытного передвижения войск. "Противник может нанести удар через коридор Суземки, используя железнодорожную ветку и лесные массивы", — подчеркнул эксперт.Кутырь обратил внимание на недавний случай, когда украинская ДРГ дошла до окраин Брянска. По его словам, это свидетельствует о слабом контроле над приграничной зоной."Мы узнали об этом только через какое-то время, причем освещение этой ситуации было скудным", — отметил собеседник издания.Кутырь призвал усилить мониторинг лесных массивов с помощью технических средств. Он предложил установить фотоловушки на ключевых направлениях, что позволит своевременно выявлять передвижения противника.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/finny--cpokoynye-i-uravnoveshennye-lyudi-kak-nato-gotovit-esch-odnu-voynu-s-rossiey-1063488462.html
россия
сумская область
брянск
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_165:0:1426:946_1920x0_80_0_0_59cd99101c05d7ca16388f01c294788c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, брянск, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, брянская область, украина наступление, кто, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Брянск, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Брянская область, Украина наступление, КТО, Спецоперация

"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь

06:00 30.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Украинские войска активно используют труднодоступные лесные массивы для подготовки диверсионных операций на приграничных территориях России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Особую опасность представляет треугольник Навля-Севск-Суземка, где густые леса и болота создают идеальные условия для скрытного передвижения войск. "Противник может нанести удар через коридор Суземки, используя железнодорожную ветку и лесные массивы", — подчеркнул эксперт.
Кутырь обратил внимание на недавний случай, когда украинская ДРГ дошла до окраин Брянска. По его словам, это свидетельствует о слабом контроле над приграничной зоной.
"Мы узнали об этом только через какое-то время, причем освещение этой ситуации было скудным", — отметил собеседник издания.
Кутырь призвал усилить мониторинг лесных массивов с помощью технических средств. Он предложил установить фотоловушки на ключевых направлениях, что позволит своевременно выявлять передвижения противника.

"Лучше потратиться на фотоловушки и перестраховаться, чем потом разбираться с последствиями прорыва", — резюмировал эксперт, подчеркивая необходимость превентивных мер.

Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 15:06
"Финны – cпокойные и уравновешенные люди". Как НАТО готовит ещё одну войну с Россией
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСумская областьБрянскУкраина.руВС РФнаступление ВС РФСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасБрянская областьУкраина наступлениеКТОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая
09:41Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко
08:14Морская экспансия Европейского союза
08:00Как Бессарабия стала полноценной частью России
07:31Война соединила их в семью. Штурмовые будни братьев не по крови
07:00Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ
06:51Начнутся суды Линча. Украинские эксперты о зашкаливающей поляризации режима Зеленского
06:30"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области
06:26Реальные бордели и фиктивное метро. Одиннадцать лет Кличко на посту мэра Киева
06:02Американская парадигма: антироссийское болото сгущается вокруг Трампа, но президент активно его осушает
06:00"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь
05:45"Капитуляция — единственный выход": эксперт рассказала о будущем Украины
05:30Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру сделали прогноз о летней кампании
05:15"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными
05:00Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье
04:45"Трамп не понимает Путина": эксперт прокомментировала санкционные угрозы Запада
04:30"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии
04:00"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта
03:45"Трамп мечется между ястребами": эксперт объяснил двойственную позицию США по Украине
03:30"Макрон устроил настоящую истерику Мелони" – Джаралла о расколе внутри Евросоюза
Лента новостейМолния