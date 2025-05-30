"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Украинские войска активно используют труднодоступные лесные массивы для подготовки диверсионных операций на приграничных территориях России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Особую опасность представляет треугольник Навля-Севск-Суземка, где густые леса и болота создают идеальные условия для скрытного передвижения войск. "Противник может нанести удар через коридор Суземки, используя железнодорожную ветку и лесные массивы", — подчеркнул эксперт.
Кутырь обратил внимание на недавний случай, когда украинская ДРГ дошла до окраин Брянска. По его словам, это свидетельствует о слабом контроле над приграничной зоной.
"Мы узнали об этом только через какое-то время, причем освещение этой ситуации было скудным", — отметил собеседник издания.
Кутырь призвал усилить мониторинг лесных массивов с помощью технических средств. Он предложил установить фотоловушки на ключевых направлениях, что позволит своевременно выявлять передвижения противника.
"Лучше потратиться на фотоловушки и перестраховаться, чем потом разбираться с последствиями прорыва", — резюмировал эксперт, подчеркивая необходимость превентивных мер.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
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