https://ukraina.ru/20250530/udar-cherez-koridor-suzemki-bryanskie-lesa-mogut-stat-koridorom-dlya-vozmozhnogo-proryva-vsu--kutyr-1063505343.html

"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь

"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь - 30.05.2025 Украина.ру

"Удар через коридор Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — Кутырь

Украинские войска активно используют труднодоступные лесные массивы для подготовки диверсионных операций на приграничных территориях России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-05-30T06:00

2025-05-30T06:00

2025-05-30T06:00

новости

россия

сумская область

брянск

украина.ру

вс рф

наступление вс рф

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_9d7d35b5edc5114fb9b65c04d03506ea.jpg.webp

Особую опасность представляет треугольник Навля-Севск-Суземка, где густые леса и болота создают идеальные условия для скрытного передвижения войск. "Противник может нанести удар через коридор Суземки, используя железнодорожную ветку и лесные массивы", — подчеркнул эксперт.Кутырь обратил внимание на недавний случай, когда украинская ДРГ дошла до окраин Брянска. По его словам, это свидетельствует о слабом контроле над приграничной зоной."Мы узнали об этом только через какое-то время, причем освещение этой ситуации было скудным", — отметил собеседник издания.Кутырь призвал усилить мониторинг лесных массивов с помощью технических средств. Он предложил установить фотоловушки на ключевых направлениях, что позволит своевременно выявлять передвижения противника.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/finny--cpokoynye-i-uravnoveshennye-lyudi-kak-nato-gotovit-esch-odnu-voynu-s-rossiey-1063488462.html

россия

сумская область

брянск

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, брянск, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, брянская область, украина наступление, кто, спецоперация