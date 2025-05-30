https://ukraina.ru/20250530/ubiystvo-yurista-portnova-eks-sotrudnik-sbu-nazval-glavnye-versii-1063526157.html

Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии

Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии - 30.05.2025 Украина.ру

Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии

Гибель бывшего украинского чиновника Андрея Портнова могла быть связана либо с его осведомленностью о финансах элиты, либо с планами вернуться в политику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров

2025-05-30T20:00

2025-05-30T20:00

2025-05-30T20:00

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Прозоров исключил версию о "компромате на Зеленского", так как, по его мнению, президент Украины и так полностью дискредитирован. Вместо этого он сосредоточился на финансовых и политических мотивах.Вторая версия — возможное участие Портнова в выборах. "Он мог рассматривать вопрос о своем возвращении в политику... Учитывая его осведомленность и влияние, он представлял серьезную угрозу", — пояснил Прозоров.Таким образом, убийство могло быть либо "зачисткой" неудобного свидетеля, либо устранением конкурента, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Также на тему убийства Андрея Портнова: "Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/nastuplenie-pod-kharkovym-oborona-v-sumskoy-oblasti-i-prodvizhenie-v-dnr-frontovaya-svodka-1063508427.html

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