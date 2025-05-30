Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии - 30.05.2025 Украина.ру
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Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии
Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии - 30.05.2025 Украина.ру
Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии
Гибель бывшего украинского чиновника Андрея Портнова могла быть связана либо с его осведомленностью о финансах элиты, либо с планами вернуться в политику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров
2025-05-30T20:00
2025-05-30T20:00
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андрей портнов
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владимир зеленский
украина.ру
сбу
убийство
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Прозоров исключил версию о "компромате на Зеленского", так как, по его мнению, президент Украины и так полностью дискредитирован. Вместо этого он сосредоточился на финансовых и политических мотивах.Вторая версия — возможное участие Портнова в выборах. "Он мог рассматривать вопрос о своем возвращении в политику... Учитывая его осведомленность и влияние, он представлял серьезную угрозу", — пояснил Прозоров.Таким образом, убийство могло быть либо "зачисткой" неудобного свидетеля, либо устранением конкурента, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Также на тему убийства Андрея Портнова: "Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/nastuplenie-pod-kharkovym-oborona-v-sumskoy-oblasti-i-prodvizhenie-v-dnr-frontovaya-svodka-1063508427.html
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новости, украина, россия, германия, андрей портнов, василий прозоров, владимир зеленский, украина.ру, сбу, убийство, власти украины, финансы, главные новости
Новости, Украина, Россия, Германия, Андрей Портнов, Василий Прозоров, Владимир Зеленский, Украина.ру, СБУ, убийство, власти Украины, финансы, Главные новости

Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии

20:00 30.05.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЭкс-советник Януковича Андрей Портнов убит под Мадридом
Экс-советник Януковича Андрей Портнов убит под Мадридом - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Гибель бывшего украинского чиновника Андрея Портнова могла быть связана либо с его осведомленностью о финансах элиты, либо с планами вернуться в политику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров
Прозоров исключил версию о "компромате на Зеленского", так как, по его мнению, президент Украины и так полностью дискредитирован. Вместо этого он сосредоточился на финансовых и политических мотивах.
"Портнов мог многое знать о кубышечках украинской элиты, где они хранят свои финансы. А денежный вопрос – это вопрос, из-за которого не пожалеют никого", — заявил эксперт.
Вторая версия — возможное участие Портнова в выборах. "Он мог рассматривать вопрос о своем возвращении в политику... Учитывая его осведомленность и влияние, он представлял серьезную угрозу", — пояснил Прозоров.
Таким образом, убийство могло быть либо "зачисткой" неудобного свидетеля, либо устранением конкурента, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Также на тему убийства Андрея Портнова: "Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова" на сайте Украина.ру.
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