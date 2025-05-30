Убийство юриста Портнова: экс-сотрудник СБУ назвал главные версии
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЭкс-советник Януковича Андрей Портнов убит под Мадридом
Гибель бывшего украинского чиновника Андрея Портнова могла быть связана либо с его осведомленностью о финансах элиты, либо с планами вернуться в политику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров
Прозоров исключил версию о "компромате на Зеленского", так как, по его мнению, президент Украины и так полностью дискредитирован. Вместо этого он сосредоточился на финансовых и политических мотивах.
"Портнов мог многое знать о кубышечках украинской элиты, где они хранят свои финансы. А денежный вопрос – это вопрос, из-за которого не пожалеют никого", — заявил эксперт.
Таким образом, убийство могло быть либо "зачисткой" неудобного свидетеля, либо устранением конкурента, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Также на тему убийства Андрея Портнова: "Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова" на сайте Украина.ру.
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