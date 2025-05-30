Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство - 30.05.2025 Украина.ру
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Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство - 30.05.2025 Украина.ру
Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Российские подразделения демонстрируют высокую эффективность разведки и огневого поражения на Купянском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-30T22:00
2025-05-30T22:00
новости
россия
купянск
оскол
геннадий алехин
купянское направление
харьковская область
вс рф
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Эксперт привел пример успешной операции, когда операторы БПЛА своевременно обнаружили вражескую группировку. "Информация была незамедлительно передана артиллерийским расчётам, и позиции врага были накрыты", — подчеркнул Алехин.Результатом стал полный развал боевого порядка противника. "Под градом снарядов четверо военнослужащих ВСУ, охваченные паникой, попытались бежать", — констатировал собеседник.Особое значение операции придает ее проведение на стратегическом Купянском направлении, где российские войска усиливают натиск.Этот эпизод наглядно показывает растущее преимущество российских войск в координации разведки и огневых средств, резюмировал эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/k-oseni-zapadu-budet-ne-do-ukrainy-perendzhiev-predrek-stsenariy-kapitulyatsii-kieva-1063498678.html
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новости, россия, купянск, оскол, геннадий алехин, купянское направление, харьковская область, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, война на украине
Новости, Россия, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, Купянское направление, Харьковская область, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, война на Украине

Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство

22:00 30.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Российские подразделения демонстрируют высокую эффективность разведки и огневого поражения на Купянском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт привел пример успешной операции, когда операторы БПЛА своевременно обнаружили вражескую группировку. "Информация была незамедлительно передана артиллерийским расчётам, и позиции врага были накрыты", — подчеркнул Алехин.
Результатом стал полный развал боевого порядка противника. "Под градом снарядов четверо военнослужащих ВСУ, охваченные паникой, попытались бежать", — констатировал собеседник.
Особое значение операции придает ее проведение на стратегическом Купянском направлении, где российские войска усиливают натиск.
Этот эпизод наглядно показывает растущее преимущество российских войск в координации разведки и огневых средств, резюмировал эксперт.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
22:00Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
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