https://ukraina.ru/20250530/razgrom-vsu-pod-kupyanskom-alekhin-raskryl-kak-udary-rossiyskoy-artillerii-obratili-vraga-v-begstvo-1063529797.html

Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство

Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство - 30.05.2025 Украина.ру

Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство

Российские подразделения демонстрируют высокую эффективность разведки и огневого поражения на Купянском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-30T22:00

2025-05-30T22:00

2025-05-30T22:00

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Эксперт привел пример успешной операции, когда операторы БПЛА своевременно обнаружили вражескую группировку. "Информация была незамедлительно передана артиллерийским расчётам, и позиции врага были накрыты", — подчеркнул Алехин.Результатом стал полный развал боевого порядка противника. "Под градом снарядов четверо военнослужащих ВСУ, охваченные паникой, попытались бежать", — констатировал собеседник.Особое значение операции придает ее проведение на стратегическом Купянском направлении, где российские войска усиливают натиск.Этот эпизод наглядно показывает растущее преимущество российских войск в координации разведки и огневых средств, резюмировал эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/k-oseni-zapadu-budet-ne-do-ukrainy-perendzhiev-predrek-stsenariy-kapitulyatsii-kieva-1063498678.html

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