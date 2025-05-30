Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Российские подразделения демонстрируют высокую эффективность разведки и огневого поражения на Купянском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт привел пример успешной операции, когда операторы БПЛА своевременно обнаружили вражескую группировку. "Информация была незамедлительно передана артиллерийским расчётам, и позиции врага были накрыты", — подчеркнул Алехин.
Результатом стал полный развал боевого порядка противника. "Под градом снарядов четверо военнослужащих ВСУ, охваченные паникой, попытались бежать", — констатировал собеседник.
Особое значение операции придает ее проведение на стратегическом Купянском направлении, где российские войска усиливают натиск.
Этот эпизод наглядно показывает растущее преимущество российских войск в координации разведки и огневых средств, резюмировал эксперт.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
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