Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ - 30.05.2025 Украина.ру
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Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ
Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ - 30.05.2025 Украина.ру
Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ
США готовы остановить расширение НАТО к границам России, так как на кону стоит вопрос безопасности РФ. Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
2025-05-30T11:45
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По его словам, "остановка расширения НАТО — это один из пунктов, который Россия поднимает" на переговорах, и который опирается на ее безопасность.Он также заявил, что вступление Украины в альянс "не обсуждается". Спецпредставитель президента США уточнил, что Америка — не единственная страна, которая так считает."Я могу назвать вам как минимум четыре страны в НАТО, которые тоже сомневаются. А ведь нужно согласие всех 32 стран НАТО, чтобы кто-то мог вступить", — ответил Келлог на вопрос, пойдет ли Трамп навстречу требованиям президента РФ Владимира Путина о нерасширении Альянса.Несмотря на это Келлог допустил выход президента США из переговоров по Украине. По его словам, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами".Подробнее о словах спецпредставителя американского лидера — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
https://ukraina.ru/20250530/ochen-moschnye-kellog-ob-otnosheniyakh-putina-i-trampa-1063510971.html
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новости, россия, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, нато
Новости, Россия, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО

Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ

11:45 30.05.2025 (обновлено: 15:38 30.05.2025)
 
© скриншот видео ABC News
© скриншот видео ABC News
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США готовы остановить расширение НАТО к границам России, так как на кону стоит вопрос безопасности РФ. Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
По его словам, "остановка расширения НАТО — это один из пунктов, который Россия поднимает" на переговорах, и который опирается на ее безопасность.
"И они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдове. Мы говорим: "Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам". Это вопрос их безопасности", — отметил Келлог.
Он также заявил, что вступление Украины в альянс "не обсуждается". Спецпредставитель президента США уточнил, что Америка — не единственная страна, которая так считает.
"Я могу назвать вам как минимум четыре страны в НАТО, которые тоже сомневаются. А ведь нужно согласие всех 32 стран НАТО, чтобы кто-то мог вступить", — ответил Келлог на вопрос, пойдет ли Трамп навстречу требованиям президента РФ Владимира Путина о нерасширении Альянса.
Коллаж: Трамп и Путин
11:37
"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и ТрампаУ президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа "очень мощные" личные отношения". Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
Несмотря на это Келлог допустил выход президента США из переговоров по Украине. По его словам, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами".
Подробнее о словах спецпредставителя американского лидера — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
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