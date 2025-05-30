https://ukraina.ru/20250530/rasshireniya-nato-k-granitsam-rossii-ne-budet-kellog-zayavil-o-bezopasnosti-rf-1063511155.html

Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ

Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ - 30.05.2025 Украина.ру

Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ

США готовы остановить расширение НАТО к границам России, так как на кону стоит вопрос безопасности РФ. Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC

2025-05-30T11:45

2025-05-30T11:45

2025-05-30T15:38

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По его словам, "остановка расширения НАТО — это один из пунктов, который Россия поднимает" на переговорах, и который опирается на ее безопасность.Он также заявил, что вступление Украины в альянс "не обсуждается". Спецпредставитель президента США уточнил, что Америка — не единственная страна, которая так считает."Я могу назвать вам как минимум четыре страны в НАТО, которые тоже сомневаются. А ведь нужно согласие всех 32 стран НАТО, чтобы кто-то мог вступить", — ответил Келлог на вопрос, пойдет ли Трамп навстречу требованиям президента РФ Владимира Путина о нерасширении Альянса.Несмотря на это Келлог допустил выход президента США из переговоров по Украине. По его словам, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами".Подробнее о словах спецпредставителя американского лидера — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.

https://ukraina.ru/20250530/ochen-moschnye-kellog-ob-otnosheniyakh-putina-i-trampa-1063510971.html

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новости, россия, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, нато