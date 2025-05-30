https://ukraina.ru/20250530/rasshireniya-nato-k-granitsam-rossii-ne-budet-kellog-zayavil-o-bezopasnosti-rf-1063511155.html
Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ
Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ - 30.05.2025 Украина.ру
Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ
США готовы остановить расширение НАТО к границам России, так как на кону стоит вопрос безопасности РФ. Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
2025-05-30T11:45
2025-05-30T11:45
2025-05-30T15:38
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По его словам, "остановка расширения НАТО — это один из пунктов, который Россия поднимает" на переговорах, и который опирается на ее безопасность.Он также заявил, что вступление Украины в альянс "не обсуждается". Спецпредставитель президента США уточнил, что Америка — не единственная страна, которая так считает."Я могу назвать вам как минимум четыре страны в НАТО, которые тоже сомневаются. А ведь нужно согласие всех 32 стран НАТО, чтобы кто-то мог вступить", — ответил Келлог на вопрос, пойдет ли Трамп навстречу требованиям президента РФ Владимира Путина о нерасширении Альянса.Несмотря на это Келлог допустил выход президента США из переговоров по Украине. По его словам, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами".Подробнее о словах спецпредставителя американского лидера — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
https://ukraina.ru/20250530/ochen-moschnye-kellog-ob-otnosheniyakh-putina-i-trampa-1063510971.html
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Новости, Россия, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФ
11:45 30.05.2025 (обновлено: 15:38 30.05.2025)
США готовы остановить расширение НАТО к границам России, так как на кону стоит вопрос безопасности РФ. Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC