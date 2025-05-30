https://ukraina.ru/20250530/nemetskaya-armiya-na-grani-krakha-politolog-raskryl-posledstviya-bezumnykh-postavok-oruzhiya-ukraine-1063512998.html

Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине

Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине - 30.05.2025 Украина.ру

Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине

Германская оборонная промышленность трещит по швам, пытаясь одновременно вооружать бундесвер и снабжать ВСУ, что грозит полным истощением арсеналов ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2025-05-30T21:30

2025-05-30T21:30

2025-05-30T21:30

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Эксперт предупредил, что Германия уже пересекла опасную черту, отправляя на фронт даже экспериментальные образцы техники. Особую озабоченность вызывают недоработанные БМП "Пума", которые могут оказаться на передовой.Ситуация усугубляется тотальной секретностью: точные объемы поставок скрываются, а о многих решениях станет известно только после появления техники на поле боя."Точно мы об этом узнаем, только когда они появятся на поле боя, потому что точные списки поставок Германия засекретила", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/dalnoboynye-rakety-dlya-ukrainy-sprovotsirovali-politicheskuyu-voynu-v-germanii-1063433159.html

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