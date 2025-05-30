Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине - 30.05.2025 Украина.ру
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Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине
Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине - 30.05.2025 Украина.ру
Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине
Германская оборонная промышленность трещит по швам, пытаясь одновременно вооружать бундесвер и снабжать ВСУ, что грозит полным истощением арсеналов ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-05-30T21:30
2025-05-30T21:30
новости
германия
украина
россия
фридрих мерц
василий прозоров
вооруженные силы украины
бмп
оружие
поставки
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Эксперт предупредил, что Германия уже пересекла опасную черту, отправляя на фронт даже экспериментальные образцы техники. Особую озабоченность вызывают недоработанные БМП "Пума", которые могут оказаться на передовой.Ситуация усугубляется тотальной секретностью: точные объемы поставок скрываются, а о многих решениях станет известно только после появления техники на поле боя."Точно мы об этом узнаем, только когда они появятся на поле боя, потому что точные списки поставок Германия засекретила", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/dalnoboynye-rakety-dlya-ukrainy-sprovotsirovali-politicheskuyu-voynu-v-germanii-1063433159.html
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новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, василий прозоров, вооруженные силы украины, бмп, оружие, поставки, военная техника, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Василий Прозоров, Вооруженные силы Украины, БМП, оружие, поставки, военная техника, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине

21:30 30.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Dirk Vorderstraße
- РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© commons.wikimedia.org / Dirk Vorderstraße
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Германская оборонная промышленность трещит по швам, пытаясь одновременно вооружать бундесвер и снабжать ВСУ, что грозит полным истощением арсеналов ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Эксперт предупредил, что Германия уже пересекла опасную черту, отправляя на фронт даже экспериментальные образцы техники. Особую озабоченность вызывают недоработанные БМП "Пума", которые могут оказаться на передовой.
"Насчет БМП "Пума" не знаю, потому что это новейшее и недоработанное оружие. Но, может быть, их тоже поставят", — заявил Борисов.
Ситуация усугубляется тотальной секретностью: точные объемы поставок скрываются, а о многих решениях станет известно только после появления техники на поле боя.
"Точно мы об этом узнаем, только когда они появятся на поле боя, потому что точные списки поставок Германия засекретила", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.
Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
27 мая, 14:08
Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в ГерманииНа фоне предстоящего визита просроченного Зеленского, который прибудет в среду в Берлин, в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus для Украины.
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