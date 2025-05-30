https://ukraina.ru/20250530/aleksey-chernyaev-ssha-grozyat-sereznye-problemy-v-ekonomike-a-voyna-s-iranom-stanet-kontsom-trampizma-1063519717.html

Алексей Черняев: США грозят серьезные проблемы в экономике, а война с Ираном станет концом трампизма

Алексей Черняев: США грозят серьезные проблемы в экономике, а война с Ираном станет концом трампизма - 30.05.2025 Украина.ру

Алексей Черняев: США грозят серьезные проблемы в экономике, а война с Ираном станет концом трампизма

За прошедшие месяцы Трампу не удалось добиться ничего из того, что он собирался сделать. Его проекты буксуют один за другим. В судах оспорено 95% его указов. Ему не удается тарифная война. Он все время откладывает введение тарифов для других стран. Трампизм не одерживает выдающихся побед, которые он обещал.

2025-05-30T18:09

2025-05-30T18:09

2025-05-30T18:09

интервью

сша

россия

иран

дональд трамп

марко рубио

кит келлог

сенат

украина

выборы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США рассчитывают в течение двух недель решить, как идут переговоры по урегулированию на Украине. Ранее он устанавливал такой дедлайн для России 27 апреля и 19 мая.- Алексей Вячеславович, есть мнение, что в администрации США есть сторонники разных подходов к взаимоотношениям с Россией. За жесткий подход выступают Марко Рубио и Кит Келлог, значительная часть республиканцев, за продолжение диалога с Россий – Стивен Уиткофф, команда Вэнса и представители семьи Трампа. Говорит ли недавнее заявление Трампа о том, что он начал прислушиваться к сторонникам давления на Россию?- На самом деле, Дональд Трамп пытается быстро получить какое-то решение, которое ему необходимо по внутриполитическим причинам. Не будем забывать, что он всерьез надеется на Нобелевскую премию мира. Россия ему быстрых решений не дает, потому что с ее точки зрения есть ряд принципиальных вопросов, на которые американцы не могут ответить. Трамп занимается словесными интервенциями.Ряд экспертов уже заметили, что его тактика переговоров очень напоминает его переговоры с КНДР в 2017 году. Он все время на словах чем-то угрожал, но все закончилось ничем. Трамп торопится, пытается дешевой ценой побудить Россию прийти к какому-то решению.- Как вы оцениваете украинской политической элиты с командой Трампа на этом этапе?- Отношения, на самом деле, плохие. Украинская политическая элита в лице нынешнего киевского режима глубоко залезла во внутреннюю политику США на стороне противников Трампа. Вопрос о смене Зеленского в качестве президента Украины далеко не снят с повестки дня.Пока это рассматривается как зло, с которым приходится работать.- Вы скептически относитесь к перспективам трампистского проекта. Почему, ведь победа Трампа на выборах была ошеломляющей?- За прошедшие месяцы Трампу не удалось добиться ничего из того, что он собирался сделать. Его проекты буксуют один за другим. Внутри США его инициативы оспариваются судами. В судах оспорено 95% его указов. Ему не удается тарифная война. Он все время откладывает введение тарифов для других стран.Трампу не удается добиться перемирия между Россией и Украиной. У него зависла ситуация с Газой, зависла ситуация с Ираном.Трампизм не одерживает выдающихся побед, которые он обещал. Экономическая ситуация в США далеко не самая благоприятная. Есть большой риск экономических проблем в ближайшие месяцы.- То есть woke-повестка имеет все шансы взять верх снова?- Нет, если демократы снова войдут с woke-повесткой, это будет их большая ошибка. Другое дело, если они сместят акцент на конкретные экономические ошибки Трампа, потому что все его телодвижения в экономической сфере ведут к разгону инфляции, к тому, что благосостояние американцев не увеличится. Это может оказаться реальным фактором, который повлияет на выборы в Сенат в ноябре 2026 года.- Какое направление внешней политики содержит наибольшее число угроз для США: Ближний Восток или Юго-Восточная Азия?- Я бы сказал, что Ближний Восток. На Ближнем Востоке есть попытки израильского лобби втянуть США в войну с Ираном. Эта война станет политическим концом трампизма. Поэтому для Трампа очень важно демонстрировать поддержку Израиля, с другой, не вступать в эту историю. Война с Ираном станет политическим крахом трампизма, который обещал, что никаких новых войн не будет.На Трампа здесь повлияла неудачная кампания против хуситов, когда удары по ним оказались безрезультатными. Израиль из всех силы пытается, но его игра многими в США считывается. США не так уж склонны поддаваться на все подачи Израиля.Подробнее о внутренней политике США читайте в материале Евгении Кондаковой Американская парадигма: антироссийское болото сгущается вокруг Трампа, но президент активно его осушает

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интервью, сша, россия, иран, дональд трамп, марко рубио, кит келлог, сенат, украина, выборы, израиль