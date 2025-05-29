https://ukraina.ru/20250529/ukraintsy-massovo-edut-v-rossiyu-ekspert-markosyan-nazvala-prichiny-rosta-migratsii-1063500398.html
"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции - 29.05.2025 Украина.ру
"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
Более 5000 украинцев въехали в Россию, и эта цифра продолжает расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-05-29T21:00
2025-05-29T21:00
2025-05-29T21:00
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"Украинцы будут и дальше приезжать в Россию и устраивать тут свою жизнь. Потому что Запад все равно перестроится, будет уходить с Украины и уменьшать помощь так называемым украинским беженцам", - заявила эксперт.Маркосян отметила несколько ключевых причин этого явления: очевидность победы России, сложности адаптации в чужой культурной среде, а также поступающая информация о условиях жизни в РФ. Аналитик подчеркнула, что тенденция к увеличению числа переселенцев сохранится, особенно на фоне ужесточения миграционной политики в Европе.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/lev-gotovitsya-k-brosku--papa-rimskiy-opyat-zamyslil-globalnyy-katolitsizm-dlya-vsego-mira-1063476634.html
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Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, елена маркосян, украинцы, мигранты, миграция, беженцы, украинские беженцы, новости россии, главные новости
Новости, Россия, Запад, Украина, Елена Маркосян, украинцы, мигранты, миграция, беженцы, украинские беженцы, новости России, Главные новости
"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
Более 5000 украинцев въехали в Россию, и эта цифра продолжает расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян