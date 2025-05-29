"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции - 29.05.2025 Украина.ру
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"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции - 29.05.2025 Украина.ру
"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
Более 5000 украинцев въехали в Россию, и эта цифра продолжает расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-05-29T21:00
2025-05-29T21:00
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мигранты
миграция
беженцы
украинские беженцы
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"Украинцы будут и дальше приезжать в Россию и устраивать тут свою жизнь. Потому что Запад все равно перестроится, будет уходить с Украины и уменьшать помощь так называемым украинским беженцам", - заявила эксперт.Маркосян отметила несколько ключевых причин этого явления: очевидность победы России, сложности адаптации в чужой культурной среде, а также поступающая информация о условиях жизни в РФ. Аналитик подчеркнула, что тенденция к увеличению числа переселенцев сохранится, особенно на фоне ужесточения миграционной политики в Европе.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/lev-gotovitsya-k-brosku--papa-rimskiy-opyat-zamyslil-globalnyy-katolitsizm-dlya-vsego-mira-1063476634.html
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новости, россия, запад, украина, елена маркосян, украинцы, мигранты, миграция, беженцы, украинские беженцы, новости россии, главные новости
Новости, Россия, Запад, Украина, Елена Маркосян, украинцы, мигранты, миграция, беженцы, украинские беженцы, новости России, Главные новости

"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции

21:00 29.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
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Более 5000 украинцев въехали в Россию, и эта цифра продолжает расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Украинцы будут и дальше приезжать в Россию и устраивать тут свою жизнь. Потому что Запад все равно перестроится, будет уходить с Украины и уменьшать помощь так называемым украинским беженцам", - заявила эксперт.
Маркосян отметила несколько ключевых причин этого явления: очевидность победы России, сложности адаптации в чужой культурной среде, а также поступающая информация о условиях жизни в РФ.
"Особенно многие люди надеются, что смогут через Россию вернуться к себе домой на Украину", - добавила она.
Аналитик подчеркнула, что тенденция к увеличению числа переселенцев сохранится, особенно на фоне ужесточения миграционной политики в Европе.
Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
Папа Римский Лев XIV
Вчера, 21:14
Лев готовится к броску. Папа Римский опять замыслил глобальный католицизм для всего мираПапа Римский Лев XIV в конце общей аудиенции 28 мая 2025 года обратился к 40 тысячам паломников, собравшимся на площади Святого Петра, и ко всем людям доброй воли, и многим стало понятнее, почему раунд российско-украинских переговоров о мире в Ватикане не состоялся.
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Заголовок открываемого материала
21:30"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза
21:00"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
20:40Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине
20:30"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева
20:00"Запад сокращает помощь украинцам": Маркосян предсказала волну возвращений на Украину
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