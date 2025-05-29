https://ukraina.ru/20250529/ukraintsy-massovo-edut-v-rossiyu-ekspert-markosyan-nazvala-prichiny-rosta-migratsii-1063500398.html

"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции

"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции - 29.05.2025 Украина.ру

"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции

Более 5000 украинцев въехали в Россию, и эта цифра продолжает расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-05-29T21:00

2025-05-29T21:00

2025-05-29T21:00

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"Украинцы будут и дальше приезжать в Россию и устраивать тут свою жизнь. Потому что Запад все равно перестроится, будет уходить с Украины и уменьшать помощь так называемым украинским беженцам", - заявила эксперт.Маркосян отметила несколько ключевых причин этого явления: очевидность победы России, сложности адаптации в чужой культурной среде, а также поступающая информация о условиях жизни в РФ. Аналитик подчеркнула, что тенденция к увеличению числа переселенцев сохранится, особенно на фоне ужесточения миграционной политики в Европе.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/lev-gotovitsya-k-brosku--papa-rimskiy-opyat-zamyslil-globalnyy-katolitsizm-dlya-vsego-mira-1063476634.html

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