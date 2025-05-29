https://ukraina.ru/20250529/udary-po-odesse-raskololi-zapad-voennyy-ekspert-obyasnil-smenu-ritoriki-ssha-i-evrosoyuza-1063498506.html

"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза

"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза - 29.05.2025 Украина.ру

"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза

Уничтожение российской армией грузов с западным оружием в порту Одессы привело к серьезным изменениям в позиции западных стран относительно дальнейшей поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-05-29T21:30

2025-05-29T21:30

2025-05-29T21:30

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"Когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было, поставщик даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил", - заявил эксперт, объясняя механизм воздействия на логистические цепочки.Военный аналитик подробно описал, как разрушение логистической инфраструктуры влияет на принятие решений в западных столицах. По его словам, именно эффективность российских ударов привела к появлению в ЕС и США политиков, выступающих за пересмотр стратегии помощи Украине."Самый простой пример этой двойственной стратегии - заявления [канцлера Германии Фридриха] Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия", - привел пример эксперт, иллюстрируя раскол в западном лагере.Подобная ситуация создает благоприятные условия для России на переговорном процессе, так как ослабляет единство позиции западных стран, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".

https://ukraina.ru/20250529/mertsayuschie-ugrozy-germaniya-idt-na-vy-1063489310.html

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