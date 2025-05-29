"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза - 29.05.2025 Украина.ру
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"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза
"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза - 29.05.2025 Украина.ру
"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза
Уничтожение российской армией грузов с западным оружием в порту Одессы привело к серьезным изменениям в позиции западных стран относительно дальнейшей поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-05-29T21:30
2025-05-29T21:30
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вооруженные силы украины
василий прозоров
переговоры
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"Когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было, поставщик даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил", - заявил эксперт, объясняя механизм воздействия на логистические цепочки.Военный аналитик подробно описал, как разрушение логистической инфраструктуры влияет на принятие решений в западных столицах. По его словам, именно эффективность российских ударов привела к появлению в ЕС и США политиков, выступающих за пересмотр стратегии помощи Украине."Самый простой пример этой двойственной стратегии - заявления [канцлера Германии Фридриха] Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия", - привел пример эксперт, иллюстрируя раскол в западном лагере.Подобная ситуация создает благоприятные условия для России на переговорном процессе, так как ослабляет единство позиции западных стран, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
https://ukraina.ru/20250529/mertsayuschie-ugrozy-germaniya-idt-na-vy-1063489310.html
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новости, одесса, украина, россия, александр перенджиев, ес, украина.ру, вооруженные силы украины, василий прозоров, переговоры, фридрих мерц, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, германия
Новости, Одесса, Украина, Россия, Александр Перенджиев, ЕС, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Василий Прозоров, переговоры, Фридрих Мерц, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Германия

"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза

21:30 29.05.2025
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Уничтожение российской армией грузов с западным оружием в порту Одессы привело к серьезным изменениям в позиции западных стран относительно дальнейшей поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было, поставщик даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил", - заявил эксперт, объясняя механизм воздействия на логистические цепочки.
"Груз должен быть принят. А раз никто не расписался в получении груза, то и деньги не получит и тот, кто создал оружие, и тот, кто оружие доставил", - подчеркнул Перенджиев, уточняя финансовые последствия таких ударов.
Военный аналитик подробно описал, как разрушение логистической инфраструктуры влияет на принятие решений в западных столицах.
По его словам, именно эффективность российских ударов привела к появлению в ЕС и США политиков, выступающих за пересмотр стратегии помощи Украине.
"Самый простой пример этой двойственной стратегии - заявления [канцлера Германии Фридриха] Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия", - привел пример эксперт, иллюстрируя раскол в западном лагере.
Подобная ситуация создает благоприятные условия для России на переговорном процессе, так как ослабляет единство позиции западных стран, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
15:21
МЕРЦающие угрозы: Германия идёт на выКанцлер ФРГ Фридрих Мерц может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем, сообщает Bild. Кроме того, правительство страны планирует выделить средства на поддержку украинской оборонки и разработку крылатых ракет дальностью до 2,5 тыс. км.
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Заголовок открываемого материала
21:30"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза
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