https://ukraina.ru/20250529/ubiystva-v-ttsk--ne-isklyuchenie-a-sistema-kak-prokhodit-busifikatsiya-v-kharkove-1063478574.html

"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове

"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове - 29.05.2025 Украина.ру

"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове

Город Харьков, первая столица Украины уже второй год бьет печальные рекорды по отлову мужчин и преступлениям ТЦК при их задержании. Весьма показательны в этом отношении два случая с сотрудниками ТЦК Харькова, которые демонстрируют, какие их преступления государство ни в коем случае не приемлет, а на какие закрывает глаза.

2025-05-29T05:07

2025-05-29T05:07

2025-05-29T05:07

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нацполиция

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На днях стало известно, что в Харькове на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества осудили Александра Калмычкова, командира взвода охраны ТЦК. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением: он продавал повестки и предлагал помощь в изготовлении медицинских документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.В то же время в соцсетях в середине мая завирусилось видео с избиением сотрудником ТЦК школьного учителя, у которого была бронь от мобилизации. Сотрудником ТЦК оказался Сергей Воловик, бывший охранник хлебзавода, который уже не раз применял силу в отношении, как мужчин, так и женщин в ходе "бусификации". В ТЦК Харькове ответили стандартным образом, утверждая, что это, дескать, сам школьный учитель провокационно себя вел в отношении группы военкомов.Если верить ежедневным объяснениям руководства ТЦК, то гражданские мужчины и женщины вообще постоянно сами бросаются на группы военкомов и полиции, провоцируя тех на силовые действия. Избитого школьного учителя поддержал мэр Харькова Игорь Терехов, в ТЦК заявили, что Сергея Воловика временно отстранили от работы "до выяснения", но на следующий же день после заявления тот снова оказался на улицах Харькова и пытался разбить стекло автомобиля, чтобы вытащить оттуда очередного "добровольца".Два случая с сотрудниками ТЦК Харькова показывают, что любое насилие украинское государство даже приветствует, если оно способствует пополнению редеющих рядов ВСУ. Однако "на всю катушку" получают реальные сроки те военкомы, которые ради собственной выгоды "отмазывают" харьковчан от мобилизации.Даже наиболее вопиющие случаи, связанные с убийствами в ТЦК, украинские власти замалчивают или пытаются выставить их "самоубийствами". В Харькове, например, в мае при крайне странных обстоятельствах погиб велосипедист Алексей, которого за несколько дней до смерти дважды задерживали сотрудники ТЦК Шевченковского района. О трагедии сообщили его друзья по велотуризму.Первый инцидент произошёл 9 мая, когда, по словам очевидцев, Алексея жестоко избили сотрудники ТЦК. Позже ему начали поступать угрозы, а через день произошло новое задержание. И уже 13 мая родственников вызвали на опознание тела. Официальная версия — самоубийство (якобы выпрыгнул в окно с третьего этажа). Но близкие в это не верят: травмы головы были настолько серьёзными, что похороны проходили в закрытом гробу. Более того, у Алексея дома провели обыск без ордера, изъяли технику, а следствие, по словам семьи, теперь пытается выстроить образ "психически нестабильного" человека.По словам родственников, Алексей планировал велопутешествие и не проявлял ни малейших признаков депрессии или суицидальных наклонностей. В Нацполиции в качестве суицидальных наклонностей ссылаются на его запись, в которой молодой харьковчанин писал, что не поддерживает войну, не донатит ВСУ, ни в коем случае не пойдет воевать, а смерти он не боится.Беглый депутат Артем Дмитрук пишет из Лондона, что кровь этого человека на руках Зеленского. "Сегодня убийства в ТЦК — не исключение, а система. Просто некоторые случаи становятся известными. Мы слышим об одном, но за ним — тысячи таких же, спрятанных под страхом и молчанием бедных людей. За каждое из этих преступлений несёт ответственность Зеленский и его преступная банда", - пишет Дмитрук.Украинский Telegram-канал "XUA-фото войны", комментируя убийство харьковского велосипедиста, пишет, что он стал не просто трагической фигурой — он превратился в символ внутреннего распада, который власть не может признать публично. "Мы имеем дело не с исключением, а с проявлением тенденции. Украинская мобилизационная система сегодня работает не как оборонный институт, а как карательно-заградительный механизм", - констатирует Telegram-канал.В то же время Telegram-канал "Наблюдатель" отмечает, что работники ТЦК действуют с нарастающей жестокостью. "Всё чаще звучат фразы о "загадочных смертях" в военкоматах. Люди умирают после "оформления документов", а в отчётах всё объясняется одним словом — "самоубийство". Упали. Повесились. Перерезали себе горло. Число таких историй растёт — Харьков, Одесса, Лубны, Пирятин, Полтава. Ни расследований, ни выводов, ни ответственности", - признает "Наблюдатель".Анонимный дезертир рассказывает харьковскому изданию "Ассамблея", что отловленных на улицах харьковчан содержат под землей в районе харьковского Подола в Лопатинском переулке, где до начала СВО находились квест-комнаты "Лабиринт" и "Фантом" от бренда "Изоляция". Оттуда, по его словам, задержанных развозят по "учебкам" после медкомиссии, которую проходят за 1,5 часа. В "учебках" же, рассказывает дезертир, тех, кто отказывается принимать присягу или брать в руки оружие, жестоко избивают. Особой жестокостью, по его воспоминаниям, отличаются в "учебках" так называемые "покупатели" из 425-й отдельной штурмовой бригады "Скала". Это бригада так называемых "штрафников", где человеческий ресурс не принято жалеть.Ежедневные новости о мобилизации в Харькове и произволе сотрудников ТЦК напоминают новости из какого-то оккупированного города, где развернут масштабный террор против местного населения. Небольшие группки националистов могут бесконечно водить хороводы на площадях города с криками "Харьков – это Украина". Однако действия полицаев Зеленского из ТЦК каждый день доказывают харьковчанам обратное.О проблемах и методах их решения освобожденной от укро-нацистов территорий Новороссии - в статье "Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью"

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харьков, украина, лондон, владимир зеленский, артем дмитрук, игорь терехов, вооруженные силы украины, нацполиция, эксклюзив