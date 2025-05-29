https://ukraina.ru/20250529/lavrov-skazal-zelenskomu-mertsu-i-makronu-chto-vidit-ikh-naskvoz-1063502498.html

Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь

Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь - 29.05.2025 Украина.ру

Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь

Россия уже слышала истерические требования Киева и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и знает, чем это заканчивается. Такое заявление в ходе пленарного заседания по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии сделал глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-05-29T17:55

2025-05-29T17:55

2025-05-29T17:55

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В четверг, 29 мая, глава российского МИД сообщил, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.Днем ранее, 27 мая, Киев отправил свой список условий для заключения мирного соглашения Вашингтону. В офисе президента Украины уточнили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.А вот информация о содержании российской части меморандума пока не разглашается, однако чуть раньше Лавров подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, безъядерном и нейтральном статусе Украины, а также заявил, что вопрос легитимности будет ключевым.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Киев пока не ответил на предложение России встретиться 2 июня в Стамбуле.По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.

https://ukraina.ru/20250529/peskov-obyasnil-pochemu-moskva-ne-gotova-pridavat-oglasku-soderzhaniyu-svoego-memoranduma-1063489837.html

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новости, россия, киев, украина, сергей лавров, владимир зеленский, фридрих мерц, мид, миа "россия сегодня"