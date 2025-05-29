Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь - 29.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250529/lavrov-skazal-zelenskomu-mertsu-i-makronu-chto-vidit-ikh-naskvoz-1063502498.html
Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь
Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь - 29.05.2025 Украина.ру
Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь
Россия уже слышала истерические требования Киева и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и знает, чем это заканчивается. Такое заявление в ходе пленарного заседания по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии сделал глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-05-29T17:55
2025-05-29T17:55
новости
россия
киев
украина
сергей лавров
владимир зеленский
фридрих мерц
мид
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063501545_0:64:1073:667_1920x0_80_0_0_d774a3bee46c7b913d857dc3135df3f5.jpg
В четверг, 29 мая, глава российского МИД сообщил, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.Днем ранее, 27 мая, Киев отправил свой список условий для заключения мирного соглашения Вашингтону. В офисе президента Украины уточнили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.А вот информация о содержании российской части меморандума пока не разглашается, однако чуть раньше Лавров подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, безъядерном и нейтральном статусе Украины, а также заявил, что вопрос легитимности будет ключевым.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Киев пока не ответил на предложение России встретиться 2 июня в Стамбуле.По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.
https://ukraina.ru/20250529/peskov-obyasnil-pochemu-moskva-ne-gotova-pridavat-oglasku-soderzhaniyu-svoego-memoranduma-1063489837.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063501545_0:0:1073:804_1920x0_80_0_0_c0494e368dd0bdc8fc370ae87338fee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, сергей лавров, владимир зеленский, фридрих мерц, мид, миа "россия сегодня"
Новости, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, МИД, МИА "Россия сегодня"

Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь

17:55 29.05.2025
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Россия уже слышала истерические требования Киева и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и знает, чем это заканчивается. Такое заявление в ходе пленарного заседания по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии сделал глава МИД РФ Сергей Лавров

"Те же Париж и Берлин под предводительством [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца истерически, вместе с Зеленским, требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за предложение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь", - сказал Лавров.

В четверг, 29 мая, глава российского МИД сообщил, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.
Днем ранее, 27 мая, Киев отправил свой список условий для заключения мирного соглашения Вашингтону. В офисе президента Украины уточнили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.
А вот информация о содержании российской части меморандума пока не разглашается, однако чуть раньше Лавров подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, безъядерном и нейтральном статусе Украины, а также заявил, что вопрос легитимности будет ключевым.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
14:03
Песков объяснил, почему Москва не готова придавать огласке содержание своего меморандумаТребование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта неконструктивен. Такое заявление в беседе с прессой 29 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Киев пока не ответил на предложение России встретиться 2 июня в Стамбуле.
По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийФридрих МерцМИДМИА "Россия сегодня"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:30"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза
21:00"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
20:40Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине
20:30"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева
20:00"Запад сокращает помощь украинцам": Маркосян предсказала волну возвращений на Украину
19:30"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей
18:55Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера
18:45Теракт со смертником. Итоги 29 мая
18:12Эверест бюрократии не покорился Маску
17:55Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь
17:50Охотиться на Путина бесполезно, а на Зеленского – весело: Казаков об отмене неприкосновенности
17:40Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на карте
17:19"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"
16:58The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление
16:18"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером
15:59"Один шанс из тысячи": как Тарковский в Одессе свои финансы поправлял
15:55Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?
15:35День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей
15:21МЕРЦающие угрозы: Германия идёт на вы
15:06"Финны – cпокойные и уравновешенные люди". Как НАТО готовит ещё одну войну с Россией
Лента новостейМолния