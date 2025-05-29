Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Россия уже слышала истерические требования Киева и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и знает, чем это заканчивается. Такое заявление в ходе пленарного заседания по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии сделал глава МИД РФ Сергей Лавров
"Те же Париж и Берлин под предводительством [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца истерически, вместе с Зеленским, требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за предложение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь", - сказал Лавров.
Днем ранее, 27 мая, Киев отправил свой список условий для заключения мирного соглашения Вашингтону. В офисе президента Украины уточнили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.
А вот информация о содержании российской части меморандума пока не разглашается, однако чуть раньше Лавров подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, безъядерном и нейтральном статусе Украины, а также заявил, что вопрос легитимности будет ключевым.
14:03Песков объяснил, почему Москва не готова придавать огласке содержание своего меморандумаТребование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта неконструктивен. Такое заявление в беседе с прессой 29 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Киев пока не ответил на предложение России встретиться 2 июня в Стамбуле.
По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.
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