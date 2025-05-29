https://ukraina.ru/20250529/everest-byurokratii-ne-pokorilsya-masku--1063500558.html

Эверест бюрократии не покорился Маску

Эверест бюрократии не покорился Маску - 29.05.2025 Украина.ру

Эверест бюрократии не покорился Маску

Илон Маск покидает пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). В этом решении есть как объективные причины, так и политические.

2025-05-29T18:12

2025-05-29T18:12

2025-05-29T18:12

эксклюзив

сша

илон маск

дональд трамп

марко рубио

tesla

пентагон

бюрократия

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Во-первых, Маск был назначен на должность "специального государственного служащего" с ограниченным сроком службы на 130 дней, и этот период истекает 30 мая. Источники в администрации Дональда Трампа подтвердили, что продление контракта не предполагалось.Во-вторых, у Маска есть собственные бизнес-интересы, и госслужба не очень хорошо отразилась на делах компании. Во время работы в DOGE компании Маска (особенно Tesla) понесли значительные убытки: акции упали на 50–70%, капитализация сократилась на сотни миллиардов долларов.Инвесторы требовали от Маска сосредоточиться на управлении бизнесом, а не на политике. Протесты против деятельности DOGE (включая поджоги электромобилей Tesla) также ударили по репутации и финансовым показателям.В-третьих, нельзя не вспомнить о разногласиях Маска с администрацией Трампа. Бизнесмен публично раскритиковал законопроект Трампа "One Big Beautiful Bill", назвав его "увеличивающим дефицит бюджета" и подрывающим миссию DOGE по сокращению расходов.Это вызвало гнев высокопоставленных чиновников, включая Стивена Миллера и Марко Рубио. Маск неоднократно конфликтовал с госсекретарём Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и другими членами кабинета из-за радикальных методов реформ.После критики законопроекта Трамп не поддержал Маска, а процесс увольнения прошёл "быстро и без церемоний" — без личной беседы с президентом.В-четвёртых, успехи созданной под Маска госструктуры были не такими уж и блестящими, а некоторые реформы откровенно провалились. Несмотря на заявленную экономию 160–175 млрд долларов, затраты на увольнения госслужащих достигли 135 млрд долларов.А суды просто парализовали реформаторскую активность Маска. Самым сложным кейсом стала ликвидация USAID — это вызвало волну критики как внутри США, так и среди союзников по всему миру.Сам Маск признал, что "бюрократия оказалась хуже, чем я думал", а реформы напоминали "штурм Эвереста с гирей на ноге".Что значит уход Илона Маска из команды Трампа (а именно так эксперты трактуют эту новость) и станет ли это предвестником более крупного раскола в лагере единомышленников новой администрации Белого дома? Аналитики поделились оценками в своих соцсетях.Украинский политик Даниил ГетьманцевИстория Илона Маска интересна и поучительна. Когда несистемный, незаурядный, успешный, любимый (почти всеми) бизнесмен со стороны видит простые решения сложных проблем, с которыми огромное количество людей десятилетиями не справляются, только усугубляя ситуацию.У себя в компании он решил бы их сиюминутно и жестко, к началу ланча. Получая всю полноту власти в государстве, он упорно принимается за дело. Однако первые простые, хотя и необходимые решения получают такой хейт, что он вдруг с утра перестаёт быть любимым. Всеми.Остальные радикальные, но на первый взгляд правильные решения упираются в нюансы. Детали, которых не видно извне, но которые существуют и не игнорирование которых переворачивает ситуацию с ног на голову.Происходит раскол в его команде. И так, действительно, изо всех сил, всеми средствами и по разным мотивам сопротивляется система. Система всегда упирается изменениям, играя в игру, правила которой она знает точно, а Маск — нет.Простые решения получаются или сложными, или плохими. Это становится очевидным самому бизнесмену. И бизнесмен плюёт на это всё, возвращаясь в бизнес.Понимая один, но очень полезный урок: государство — это не компания, а политика — это не бизнес. И если ты хочешь действительно что-то изменить, ты должен быть готов пожертвовать всем: репутацией, бизнесом, здоровьем, безопасностью, должен стать на горло своей песне, договариваться с теми, кому нормальный человек не подаст руки, став наконец совсем другим человеком и получив в лучшем случае единственный шанс — на признание после смерти.Но на самом деле для чего тебе это всё, если ты уже состоялся и всем всё доказал? Как бизнесмен. Как певец. Как писатель. И даже как общественный деятель. Мы все знаем таких, да?Назовём это синдромом Маска. И отнесёмся с пониманием.Политтехнолог Рамиль ХарисовИлон Маск покинул администрацию Трампа после 130 дней работы в должности главы Департамента правительственной эффективности (DOGE). Формально причиной стал конфликт вокруг нового законопроекта Трампа, который, по мнению Маска, резко увеличивает бюджетный дефицит.Сам Маск настаивал на сокращении федеральных расходов на 2 трлн долларов, но за всё время смог сэкономить лишь небольшую часть от заявленной суммы.Если смотреть шире, то уход Маска показывает растущее напряжение между Трампом и частью его прежних сторонников, особенно бизнесменов, поддержавших его за обещания сократить госрасходы и бюрократию.Теперь оказалось, что амбициозные идеи Маска по поводу оптимизации работы правительства наткнулись на реальные политические ограничения и лоббистские группы, влияющие на решения администрации.Для Трампа потеря Маска — не просто имиджевый удар. Это сигнал другим крупным бизнесменам и технологам, что администрация стала гораздо менее гибкой и открытой для инноваций после победы на выборах.В геополитическом смысле это тоже не лучшая новость: на фоне экономической нестабильности США вынуждены будут искать новые подходы, чтобы убедить инвесторов и международных партнёров в своей эффективности.В итоге уход Маска — это напоминание о том, как быстро меняются идеи и приоритеты, когда политика сталкивается с экономикой и реальными жизненными ограничениями.И, похоже, сейчас администрация Трампа рискует столкнуться с серьёзными внутренними и внешними вызовами, лишившись одного из своих самых ярких и технологичных союзников.Политик и журналист Дмитрий ВасилецИлона Маска турнули из госслужбы по причине того, что он желал сократить расходы Пентагона и желал ясности в количестве напечатанных долларов ФРС.Не сложно догадаться, что это "священные коровы" американской гегемонии и олигархата, посему Маску указали, что его место — веселить народ, а не мешать паразитировать на человечестве.Политолог Сергей СтаровойтовОчень логично, что USAID победило DOGE — ведь для этого оно и было создано, бороться с госсистемами по всему миру.А ещё это хороший пример, что не нужно недооценивать возможности инструментов "мягкой силы". Она мягкая не потому, что вялая, а для того, чтобы жертва как можно позже почувствовала опасность.Думаю, следующим шагом после Маска они вернут себе финансирование и организуют показательный переворот в одной из небезразличных нам стран.Политолог Максим ЖаровСогласно американскому законодательству, специальные государственные служащие, которым является Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности (DOGE), не могут находиться на занимаемом ими посту более 130 дней.Оппозиция Трампу в лице Демпартии США ещё в апреле публично потребовала от администрации Трампа подтверждения, что Маск уходит с поста главы DOGE до 30 мая, то есть строго в оговорённые законом сроки.Именно поэтому (а не потому, что Маску не нравится бюджетный билль Трампа) Маск сейчас и уходит с госслужбы.Самым громким итогом его деятельности в качестве главы DOGE стал разгром главного инструмента "мягкой силы" Америки — USAID.Так что репутацию "инвестора-киллера" при Трампе Илон Маск подтвердил и на госслужбе.В связи с чем за дальнейшими маневрами Илона Маска в американской политике стоит следить очень внимательно.Маск, несмотря на свои нынешние публичные клятвы, что он якобы уходит из политики, может сыграть весомую роль в попытке досрочно прекратить второй президентский срок Трампа.Так что Илон Маск сейчас уходит, но лишь только с государственной службы и в тень.Украинский политический аналитик Василий АпасовВ августе 2024 я сказал, что если Маск будет таки в администрации, он потеряет как бизнесмен и не приобретёт как чиновник. Что случилось?Tesla: прибыль компании снизилась на 71% в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим годом. Аналитики связывают это с отвлечением внимания Маска на государственные дела и вызванными этим протестами.SpaceX и Starlink: несмотря на продолжающееся сотрудничество с правительством, Маск подвергся обвинениям в конфликте интересов из-за использования своих технологий, таких как ИИ-платформа Grok, в государственных структурах.И ещё целый вагон критики и потенциальных юридических тяжб в будущем.Вот такой был поход Маска в политику. Однако именно Маск сыграл одну из основных партий в приходе Трампа на пост президента.Читайте также: Маск сделал свое дело, Маск может уходить

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эксклюзив, сша, илон маск, дональд трамп, марко рубио, tesla, пентагон, бюрократия