"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
О том, почему современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постепенно теряют эффективность в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
Ковригин, имеющий непосредственный опыт испытаний средств РЭБ, считает: "Дроны победили [РЭБ]. Единственный способ минимизировать потери - убирать людей с ЛБС". Он пояснил, что даже мощные системы подавления не всегда эффективны.
"Летит дрон, хорошим РЭБом его можно посадить за 300 м, это отличный результат. Но если оператор грамотный, он просто настроит его таким образом, что тот продолжит лететь без управления", - привел пример эксперт.
По мнению специалиста, будущее за автономными системами: "Дроны будут не только летать, но и бегать, ползать, плавать, прыгать, лазить и даже, возможно, зарываться в землю".
Ковригин также отметил экономический аспект проблемы: "Дрон стоит 30 тысяч, а РЭБ, который будет против него работать, стоит 11 миллионов. И плюс это очень сложная система, которую нельзя установить везде".
Это, по его словам, делает РЭБ экономически невыгодным средством защиты.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.
27 мая, 16:18Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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