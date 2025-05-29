https://ukraina.ru/20250529/drony-budut-polzat-prygat-i-zaryvatsya-v-zemlyu-roman-kovrigin-rasskazal-o-kontse-ery-reb-1063462008.html

"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ

"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ - 29.05.2025 Украина.ру

"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ

О том, почему современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постепенно теряют эффективность в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")

2025-05-29T05:15

2025-05-29T05:15

2025-05-29T05:15

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Ковригин, имеющий непосредственный опыт испытаний средств РЭБ, считает: "Дроны победили [РЭБ]. Единственный способ минимизировать потери - убирать людей с ЛБС". Он пояснил, что даже мощные системы подавления не всегда эффективны.По мнению специалиста, будущее за автономными системами: "Дроны будут не только летать, но и бегать, ползать, плавать, прыгать, лазить и даже, возможно, зарываться в землю".Ковригин также отметил экономический аспект проблемы: "Дрон стоит 30 тысяч, а РЭБ, который будет против него работать, стоит 11 миллионов. И плюс это очень сложная система, которую нельзя установить везде". Это, по его словам, делает РЭБ экономически невыгодным средством защиты.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/1063442106.html

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новости, россия, владимир зотов, михаил звинчук, украина.ру, вооруженные силы украины, дроны, бпла, беспилотники, рэб, технологии