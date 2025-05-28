Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой - 28.05.2025 Украина.ру
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Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой
Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой - 28.05.2025 Украина.ру
Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой
Отсутствие современных зенитных установок типа "Шилка" осложняет борьбу с украинскими беспилотниками, считает эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-28T02:56
2025-05-28T02:56
новости
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Он пояснил, что имеющиеся средства ПВО не всегда справляются с массовыми атаками дронов, особенно в условиях плотного огневого воздействия. Звинчук отметил, что даже импровизированные установки на базе пикапов могли бы значительно усилить защиту передовых позиций.Эксперт подчеркнул, что решение этой проблемы требует срочных мер, так как дроны остаются главной угрозой для наступающих подразделений. В ближайшее время командованию придется принимать принципиальные решения по усилению противодроновой обороны на всех участках фронта.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/99-za-noch-sily-pvo-sbili-vrazheskie-bpla-v-semi-regionakh-rf-1063426909.html
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новости, россия, михаил звинчук, александр чаленко, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны, шилка, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Михаил Звинчук, Александр Чаленко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, дроны, Шилка, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой

02:56 28.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Отсутствие современных зенитных установок типа "Шилка" осложняет борьбу с украинскими беспилотниками, считает эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Шилки" у нас не производятся, хотя сейчас они были бы очень эффективными. Остатки раздали по другим зонам конфликтов, а новых не выпускают", — констатировал аналитик.
Он пояснил, что имеющиеся средства ПВО не всегда справляются с массовыми атаками дронов, особенно в условиях плотного огневого воздействия. Звинчук отметил, что даже импровизированные установки на базе пикапов могли бы значительно усилить защиту передовых позиций.
Эксперт подчеркнул, что решение этой проблемы требует срочных мер, так как дроны остаются главной угрозой для наступающих подразделений.
В ближайшее время командованию придется принимать принципиальные решения по усилению противодроновой обороны на всех участках фронта.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.
Вчера, 09:44
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