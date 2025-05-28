https://ukraina.ru/20250528/voennyy-analitik-zvinchuk-shilki-mogli-by-rezko-povysit-effektivnost-pvo-na-peredovoy-1063441344.html

Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой

Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой - 28.05.2025 Украина.ру

Военный аналитик Звинчук: "Шилки" могли бы резко повысить эффективность ПВО на передовой

Отсутствие современных зенитных установок типа "Шилка" осложняет борьбу с украинскими беспилотниками, считает эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-28T02:56

2025-05-28T02:56

2025-05-28T02:56

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Он пояснил, что имеющиеся средства ПВО не всегда справляются с массовыми атаками дронов, особенно в условиях плотного огневого воздействия. Звинчук отметил, что даже импровизированные установки на базе пикапов могли бы значительно усилить защиту передовых позиций.Эксперт подчеркнул, что решение этой проблемы требует срочных мер, так как дроны остаются главной угрозой для наступающих подразделений. В ближайшее время командованию придется принимать принципиальные решения по усилению противодроновой обороны на всех участках фронта.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/99-za-noch-sily-pvo-sbili-vrazheskie-bpla-v-semi-regionakh-rf-1063426909.html

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