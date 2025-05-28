https://ukraina.ru/20250528/narushenie-tsennostey-sostoit-v-tom-chto-vengriya-ne-bert-pod-kozyrk--ekspert-o-krizise-demokratii-v-es-1063456669.html

"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС

"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС - 28.05.2025 Украина.ру

"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС

Решение лишить Венгрию права голоса в ЕС знаменует новый этап авторитаризма в Европейском союзе. Таким мнением в детальном анализе для издания Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла

2025-05-28T20:30

2025-05-28T20:30

2025-05-28T20:30

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Он подчеркнул, что реальная причина давления - самостоятельная позиция Будапешта по ключевым вопросам.Джаралла провёл историческую параллель: "они начинают переходить к репрессиям внутри самого Союза против тех, кто с ними не согласен", напомнив о практике позднего СССР. По его словам, аналогичная участь может ожидать и Словакию, если та продолжит проводить независимую политику.Эксперт подробно остановился на двойных стандартах ЕС. Если, к примеру, Польша нарушает конкретно даже статьи европейских, общих для ЕС законов, то это никто не замечает, потому что она себя правильно ведёт по отношению к Брюсселю, считает политолог.Он охарактеризовал это как "самую наглую попытку всех поставить в строй". Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/aleksandr-kotov-chem-bolshe-merts-namekaet-po-povodu-taurusov-tem-zhestche-stanovitsya-pozitsiya-rf--1063435305.html

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новости, венгрия, сша, будапешт, владимир джаралла, урсула фон дер ляйен, ес, украина.ру, словакия, ссср, репрессии