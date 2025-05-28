"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/narushenie-tsennostey-sostoit-v-tom-chto-vengriya-ne-bert-pod-kozyrk--ekspert-o-krizise-demokratii-v-es-1063456669.html
"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС
"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС - 28.05.2025 Украина.ру
"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС
Решение лишить Венгрию права голоса в ЕС знаменует новый этап авторитаризма в Европейском союзе. Таким мнением в детальном анализе для издания Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
2025-05-28T20:30
2025-05-28T20:30
новости
венгрия
сша
будапешт
владимир джаралла
урсула фон дер ляйен
ес
украина.ру
словакия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061091709_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_b431e65e44fd44f6aed8456a03006a9f.jpg
Он подчеркнул, что реальная причина давления - самостоятельная позиция Будапешта по ключевым вопросам.Джаралла провёл историческую параллель: "они начинают переходить к репрессиям внутри самого Союза против тех, кто с ними не согласен", напомнив о практике позднего СССР. По его словам, аналогичная участь может ожидать и Словакию, если та продолжит проводить независимую политику.Эксперт подробно остановился на двойных стандартах ЕС. Если, к примеру, Польша нарушает конкретно даже статьи европейских, общих для ЕС законов, то это никто не замечает, потому что она себя правильно ведёт по отношению к Брюсселю, считает политолог.Он охарактеризовал это как "самую наглую попытку всех поставить в строй". Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/aleksandr-kotov-chem-bolshe-merts-namekaet-po-povodu-taurusov-tem-zhestche-stanovitsya-pozitsiya-rf--1063435305.html
венгрия
сша
будапешт
словакия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061091709_49:0:952:677_1920x0_80_0_0_268f849ce46d283235950863ec8c9a29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, сша, будапешт, владимир джаралла, урсула фон дер ляйен, ес, украина.ру, словакия, ссср, репрессии
Новости, Венгрия, США, Будапешт, Владимир Джаралла, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Украина.ру, Словакия, СССР, репрессии

"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС

20:30 28.05.2025
 
Флаг ЕС растоптанный
Флаг ЕС растоптанный
Читать в
ДзенTelegram
Решение лишить Венгрию права голоса в ЕС знаменует новый этап авторитаризма в Европейском союзе. Таким мнением в детальном анализе для издания Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк и не говорит о том, что всё, что делает Урсула фон дер Ляйен правильно", - заявил эксперт, раскрывая суть конфликта.
Он подчеркнул, что реальная причина давления - самостоятельная позиция Будапешта по ключевым вопросам.
Джаралла провёл историческую параллель: "они начинают переходить к репрессиям внутри самого Союза против тех, кто с ними не согласен", напомнив о практике позднего СССР.
По его словам, аналогичная участь может ожидать и Словакию, если та продолжит проводить независимую политику.
Эксперт подробно остановился на двойных стандартах ЕС. Если, к примеру, Польша нарушает конкретно даже статьи европейских, общих для ЕС законов, то это никто не замечает, потому что она себя правильно ведёт по отношению к Брюсселю, считает политолог.
Он охарактеризовал это как "самую наглую попытку всех поставить в строй".
Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.
О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
Александр Котов
27 мая, 19:00
Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ Заявление Мерца об отмене ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине — попытка повлиять на ход переговоров между Москвой и Киевом для усиления позиций последнего. Оно сказалось уже и на российской стратегии переговоров. При этом остался открытым вопрос, будут ли ФРГ поставлять "Таурусы" ВСУ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияСШАБудапештВладимир ДжараллаУрсула фон дер ЛяйенЕСУкраина.руСловакияСССРрепрессии
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Мастер-класс между раундами переговоров
10:01Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах
09:43Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая
08:00Гибель Византии и "Ротшильды" XV века
07:00Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
06:10Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года
06:00Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
05:45Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
05:30Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
05:15"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ
05:07"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове
05:00Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО
04:50Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя
04:49Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью
04:35"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду
04:30Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
04:25Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
04:15"Гермес", "Пеппа", "Кузнечик": эксперт о том, почему российские системы управления БПЛА лучше западных
04:00"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза
03:30"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем
Лента новостейМолния