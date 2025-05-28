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"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС
"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС - 28.05.2025 Украина.ру
"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС
Решение лишить Венгрию права голоса в ЕС знаменует новый этап авторитаризма в Европейском союзе. Таким мнением в детальном анализе для издания Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
2025-05-28T20:30
2025-05-28T20:30
2025-05-28T20:30
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Он подчеркнул, что реальная причина давления - самостоятельная позиция Будапешта по ключевым вопросам.Джаралла провёл историческую параллель: "они начинают переходить к репрессиям внутри самого Союза против тех, кто с ними не согласен", напомнив о практике позднего СССР. По его словам, аналогичная участь может ожидать и Словакию, если та продолжит проводить независимую политику.Эксперт подробно остановился на двойных стандартах ЕС. Если, к примеру, Польша нарушает конкретно даже статьи европейских, общих для ЕС законов, то это никто не замечает, потому что она себя правильно ведёт по отношению к Брюсселю, считает политолог.Он охарактеризовал это как "самую наглую попытку всех поставить в строй". Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/aleksandr-kotov-chem-bolshe-merts-namekaet-po-povodu-taurusov-tem-zhestche-stanovitsya-pozitsiya-rf--1063435305.html
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Новости, Венгрия, США, Будапешт, Владимир Джаралла, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Украина.ру, Словакия, СССР, репрессии
"Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк" – эксперт о кризисе демократии в ЕС
Решение лишить Венгрию права голоса в ЕС знаменует новый этап авторитаризма в Европейском союзе. Таким мнением в детальном анализе для издания Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла