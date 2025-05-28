https://ukraina.ru/20250528/na-bytovom-urovne-ne-nablyudal-ekspert-razveyal-mif-o-totalnoy-rusofobii-v-polshe-1063447596.html
"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше
"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше - 28.05.2025 Украина.ру
"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше
Несмотря на агрессивную риторику польских властей, простые граждане страны не испытывают ненависти к русским на бытовом уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
2025-05-28T05:15
2025-05-28T05:15
2025-05-28T05:15
новости
польша
россия
калининград
олег хавич
украина.ру
поляки
русофобия
украина
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f7e2115bcccb624e8a9cb6a28b98308.png
Хавич, проживший в Польше четыре года, утверждает, что поляки, вопреки государственной пропаганде, сохраняют доброжелательное отношение к этническим русским. Он приводит примеры протестов против отмены малого пограничного движения с Калининградом и отсутствие скандалов между туристами из России и местными жителями до 2022 года.При этом он подчеркивает, что реальные конфликты в Польше чаще возникали между украинцами и поляками, особенно на почве исторических споров о событиях Второй мировой войны.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250519/tomash-matseychuk-na-prezidentskikh-vyborakh-v-polshe-golosa-razdelilis-popolam-no-rossii-eto-ne-1063247439.html
польша
россия
калининград
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_75332451f09919c54ad0dcf8ca2f916f.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, калининград, олег хавич, украина.ру, поляки, русофобия, украина, украинцы, конфликт, вторая мировая война, спор
Новости, Польша, Россия, Калининград, Олег Хавич, Украина.ру, поляки, Русофобия, Украина, украинцы, конфликт, Вторая мировая война, спор
"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше
Несмотря на агрессивную риторику польских властей, простые граждане страны не испытывают ненависти к русским на бытовом уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич