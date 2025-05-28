"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше - 28.05.2025 Украина.ру
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"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше
"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше - 28.05.2025 Украина.ру
"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше
Несмотря на агрессивную риторику польских властей, простые граждане страны не испытывают ненависти к русским на бытовом уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
2025-05-28T05:15
2025-05-28T05:15
новости
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Хавич, проживший в Польше четыре года, утверждает, что поляки, вопреки государственной пропаганде, сохраняют доброжелательное отношение к этническим русским. Он приводит примеры протестов против отмены малого пограничного движения с Калининградом и отсутствие скандалов между туристами из России и местными жителями до 2022 года.При этом он подчеркивает, что реальные конфликты в Польше чаще возникали между украинцами и поляками, особенно на почве исторических споров о событиях Второй мировой войны.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250519/tomash-matseychuk-na-prezidentskikh-vyborakh-v-polshe-golosa-razdelilis-popolam-no-rossii-eto-ne-1063247439.html
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новости, польша, россия, калининград, олег хавич, украина.ру, поляки, русофобия, украина, украинцы, конфликт, вторая мировая война, спор
Новости, Польша, Россия, Калининград, Олег Хавич, Украина.ру, поляки, Русофобия, Украина, украинцы, конфликт, Вторая мировая война, спор

"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше

05:15 28.05.2025
 
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Несмотря на агрессивную риторику польских властей, простые граждане страны не испытывают ненависти к русским на бытовом уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
Хавич, проживший в Польше четыре года, утверждает, что поляки, вопреки государственной пропаганде, сохраняют доброжелательное отношение к этническим русским.
Он приводит примеры протестов против отмены малого пограничного движения с Калининградом и отсутствие скандалов между туристами из России и местными жителями до 2022 года.
"На бытовом уровне никакой русофобии я не наблюдал", — отметил аналитик.
При этом он подчеркивает, что реальные конфликты в Польше чаще возникали между украинцами и поляками, особенно на почве исторических споров о событиях Второй мировой войны.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.
О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
Томаш Мацейчук интервью
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Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможетПольский журналист Томаш Мацейчук прокомментировал изданию Украина.ру итоги первого тура президентских выборов в Польше, которые состоялись в это воскресенье
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