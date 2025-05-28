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"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше

"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше - 28.05.2025 Украина.ру

"На бытовом уровне не наблюдал": эксперт развеял миф о тотальной русофобии в Польше

Несмотря на агрессивную риторику польских властей, простые граждане страны не испытывают ненависти к русским на бытовом уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич

2025-05-28T05:15

2025-05-28T05:15

2025-05-28T05:15

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Хавич, проживший в Польше четыре года, утверждает, что поляки, вопреки государственной пропаганде, сохраняют доброжелательное отношение к этническим русским. Он приводит примеры протестов против отмены малого пограничного движения с Калининградом и отсутствие скандалов между туристами из России и местными жителями до 2022 года.При этом он подчеркивает, что реальные конфликты в Польше чаще возникали между украинцами и поляками, особенно на почве исторических споров о событиях Второй мировой войны.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250519/tomash-matseychuk-na-prezidentskikh-vyborakh-v-polshe-golosa-razdelilis-popolam-no-rossii-eto-ne-1063247439.html

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