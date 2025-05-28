https://ukraina.ru/20250528/bundestag-raskryl-kuda-napravit-vydelennye-ukraine-5-milliardov-evro-1063472638.html

Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро

Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро - 28.05.2025 Украина.ру

Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро

Власти ФРГ приняли решение направить 5 миллиардов евро на усиление оборонного потенциала Украины. Об этом говорится в обнародованном в среду, 28 мая, заявлении Минобороны Германии

2025-05-28T18:04

2025-05-28T18:04

2025-05-28T18:04

новости

украина

германия

берлин

владимир зеленский

фридрих мерц

дмитрий песков

бундестаг

минобороны

вооруженные силы украины

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Отмечается, что Бундестаг сообщил, куда будут направлены и распределены выделенные Украине 5 миллиардов евро: Сегодня, 28 мая, глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. Канцлер Германии ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Берлин намерен финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект."Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", — заявил Мерц на брифинге с Зеленским.Подробнее о встрече главы киевского режима с канцером ФРГ — в публикации Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил. Сегодня, 28 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами ответил на все волнующие общественность вопросы касательно переговоров с Украиной. Об этом — в материале Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова.

https://ukraina.ru/20250528/merts-naryadil-zelenskogo-v-bronepidzhak-berlin-zapuskaet-novuyu-programmu-militarizatsii-ukrainy-1063468129.html

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новости, украина, германия, берлин, владимир зеленский, фридрих мерц, дмитрий песков, бундестаг, минобороны, вооруженные силы украины