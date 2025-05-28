Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро - 28.05.2025 Украина.ру
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Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро - 28.05.2025 Украина.ру
Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
Власти ФРГ приняли решение направить 5 миллиардов евро на усиление оборонного потенциала Украины. Об этом говорится в обнародованном в среду, 28 мая, заявлении Минобороны Германии
2025-05-28T18:04
2025-05-28T18:04
новости
украина
германия
берлин
владимир зеленский
фридрих мерц
дмитрий песков
бундестаг
минобороны
вооруженные силы украины
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Отмечается, что Бундестаг сообщил, куда будут направлены и распределены выделенные Украине 5 миллиардов евро: Сегодня, 28 мая, глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. Канцлер Германии ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Берлин намерен финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект."Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", — заявил Мерц на брифинге с Зеленским.Подробнее о встрече главы киевского режима с канцером ФРГ — в публикации Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил. Сегодня, 28 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами ответил на все волнующие общественность вопросы касательно переговоров с Украиной. Об этом — в материале Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова.
https://ukraina.ru/20250528/merts-naryadil-zelenskogo-v-bronepidzhak-berlin-zapuskaet-novuyu-programmu-militarizatsii-ukrainy-1063468129.html
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новости, украина, германия, берлин, владимир зеленский, фридрих мерц, дмитрий песков, бундестаг, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Германия, Берлин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Бундестаг, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро

18:04 28.05.2025
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP / Markus Schreiber
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Власти ФРГ приняли решение направить 5 миллиардов евро на усиление оборонного потенциала Украины. Об этом говорится в обнародованном в среду, 28 мая, заявлении Минобороны Германии
Отмечается, что Бундестаг сообщил, куда будут направлены и распределены выделенные Украине 5 миллиардов евро:
  • Финансирование производства дальнобойного оружия в Украине;
  • Дополнительные боеприпасы, в частности для ПВО;
  • Ремонтные мощности в Украине, создание совместного предприятия;
  • Частично финансирование работы Starlink и украинской системы военной командной связи;
  • Медицинское оборудование.
Сегодня, 28 мая, глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. Канцлер Германии ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Берлин намерен финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.
"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", — заявил Мерц на брифинге с Зеленским.
Подробнее о встрече главы киевского режима с канцером ФРГ — в публикации Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
16:52
Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации УкраиныВладимир Зеленский с Украины посетил оцепленный полицейскими Берлин. Его встретил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Оба сообщили о запуске новой программы милитаризации Украины, которая якобы должна содействовать мирному урегулированию
Сегодня, 28 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами ответил на все волнующие общественность вопросы касательно переговоров с Украиной. Об этом — в материале Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова.
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Заголовок открываемого материала
18:04Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"
17:42Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
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15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
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