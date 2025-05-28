Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Власти ФРГ приняли решение направить 5 миллиардов евро на усиление оборонного потенциала Украины. Об этом говорится в обнародованном в среду, 28 мая, заявлении Минобороны Германии
Отмечается, что Бундестаг сообщил, куда будут направлены и распределены выделенные Украине 5 миллиардов евро:
- —Финансирование производства дальнобойного оружия в Украине;
- —Дополнительные боеприпасы, в частности для ПВО;
- —Ремонтные мощности в Украине, создание совместного предприятия;
- —Частично финансирование работы Starlink и украинской системы военной командной связи;
- —Медицинское оборудование.
Сегодня, 28 мая, глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. Канцлер Германии ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Берлин намерен финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.
"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", — заявил Мерц на брифинге с Зеленским.
Подробнее о встрече главы киевского режима с канцером ФРГ — в публикации Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил.
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