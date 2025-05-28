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Донецкий университет: не национальный и без Стуса

Донецкий университет: не национальный и без Стуса - 28.05.2025 Украина.ру

Донецкий университет: не национальный и без Стуса

В этот день в 1965 году учащиеся Донецкого педагогического института пришли на занятия студентами Донецкого государственного университета. Накануне этот вуз шахтерской столицы получил официально новый статус, а в этот день старые таблички на главном корпусе поменяли на новые. Занимательно то, что событие запоздало на 24 года

2025-05-28T16:00

2025-05-28T16:00

2025-05-28T14:42

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Сталинский педагогический институт, организованный в 1937 году, должен был стать университетом в канун Великой Отечественной.Власти и Сталинской области, и УССР полагали, что промышленный регион надо насыщать не только техническими кадрами, но и гуманитарными. Прежде всего, учительскими. А для того, чтобы наладить процесс обучения по разнообразным дисциплинам с углублением научной студенческой деятельности, вуз нуждался в статусе университета. Увы, сначала война, а после неё немыслимый по тяжести подвиг восстановления Донбасса, в который был вовлечён так или иначе каждый житель края, отложили намеченное.Говоря о высшем образования в Донецке и всём Донбассе, стоит сделать небольшой экскурс в его скромную историю.Донбасс и сам молод – его активная промышленная, экономическая жизнь и освоение степных пространств начались всего-то полтора века назад. До Октябрьской революции крупнейшие города края – Мариуполь, Луганск, Бахмут – были всего лишь уездными центрами. Будущий Донецк, тогдашняя Юзовка, и вовсе пребывал в статусе местечка, получив звание города только в июне 1917 года.Максимум, что имело здесь народное образование это пара женских гимназий, Братская школа и коммерческое училище. Евреи Юзовки, составлявшие 18% её населения, обходились тремя хедерами – начальными школами.Учитывая важность Юзовки для экономики Советской России, здесь по инициативе харизматичного большевистского лидера Артёма (Фёдор Сергеев) был создан Донецкий горный техникум. В 1926 году он стал горным, затем – индустриальным, а в 1960 году и политехническим институтом. При украинской власти стал именоваться Донецким национальным техническим университетом.Донецкий политех всегда был в Донецке ведущим вузом. Причем, многие десятилетия в нем отдавали должное гуманитарного образованию студентов.Какое-то время такое положение дел казалось удовлетворительным. Но в самом начале 60-х Советская власть решила создать в Донецке мощный региональный научный центр, подчиняющийся Академии наук УССР.В самое короткое время, начиная с 1965 года, в столице Донбасса появились институты: прикладной математики и механики, физико-органической химии и углехимии, физико-химический, экономики промышленности, экономико-правовых исследований, физико-технический институт и Донецкий ботанический сад.Было принято решение подтянуть к уровню новых задач и скромный пединститут. Так в конце мая 1965 года дончане и узнали, что на улице Университетской, проложенной в 1953 году взамен старинной Скотопрогонной, у них теперь стоит не педагогический институт, а целый университет.К началу семидесятых он стал всерьез соперничать своим уровнем подготовки специалистов и значением научных разработок со старейшими донецкими институтами — политехническим и медицинским.Любой учебный процесс, а тем более в деле высшего образования в таком молодом городе, как Донецк, приходилось начинать с приглашения "варягов".Исторически Донецк и логистически, через транспортную систему, и по связям экономическим был очень близок с Харьковом. Именно с этим городом, в котором университет появился ещё в 1805 году, донецкое образование и наука связаны исторической пуповиной. Харьков дал в своё время Донецку преподавательский состав и для политехнического, и для медицинского, и для педагогического институтов. Из Харькова Донбасс получал и архитектуру, и медицину, и театр, и научные кадры.Известный харьковский физик Александр Галкин возглавил Донецкий научный центр, который носит теперь его имя, и в очень короткие сроки сделал из него величину, с которой считались в старых академических центрах России. Галкину принадлежит идея использовать Донецкий университет для подготовки кадров Центра. Для этого лучшие ученые физико-химического института, например, регулярно читали лекции и курировали научные работы на физическом факультете ДонГУ.Физики, математики и гидрологи Донецкого университета к середине 80-х годов прошлого века стали лидерами в своих дисциплинах и в сфере практического применения знания.Только один любопытный факт, рассказанный в свое время донецким краеведом Евгением Ясеновым. В 1984 году молодые ученые Донецкого госуниверситета приехали на одну из научных советских станций Южного полюса, и привезли с собой новую методику обработки данных о подледных океанических водах. Царствовавшие в этой области экспериментальной науки ленинградцы снисходительно посмеивались над методикой дончан. Но смеялись они недолго. Выяснилось, что донбассовцы проводят полное исследование за 20 минут там, где питерцам требовалось 3,5 часа.В 60-70-х годах на советском научном небосклоне взошла яркая звезда донецкой научной филологической школы. Базировалась она, понятное дело, на филологическом факультете Донецкого университета. Имена Михаила Гиршмана, Евгения Отина, Владимира Фёдорова стали известными во всесоюзном масштабе.Началось всё с создания в Донецком университете в 1966 году кафедры теории литературы. Она изначально воспринималась как филиал московского Института мировой литературы. Неудивительно, что читать лекции в Донецк регулярно приезжали светила русского языкознания и литературоведения — Юрий Лотман, Вадим Кожинов, Борис Корман, Дмитрий Урнов. Интересно, что донецкие студенты-филологи регулярно ездили в Тарту к Лотману, а его студенты, напротив, слушали курсы лекций у донецких преподавателей.О донецкой университетской филологии можно рассказывать много, здесь же заметим, что школа жива по сей день несмотря на то, что при Украине её пытались задвинуть в тень университетской жизни.К концу советской власти Донецкий университет успешно соперничал по статусу и значению для педагогической, научной и общественной жизни Донбасса, Украины, России, всего СССР с Донецким политехническим. Соперничал и сотрудничал. Их можно смело представлять, как два крыла донбасской научно-практической деятельности.Пережил с успехом университет и почти два с половиной десятка лет украинской действительности. Правда, в последние годы существования в украинской парадигме, преподавателям и студентам приходилось всё чаще отражать атаки националистической власти страны и националистических активистов на местах.Некрасивой историей обернулась попытка Киева дать университету в Донецке имя одного из символов зоологического украинского национализма поэта Василия Стуса. Поводом послужил факт учебы Стуса на филфаке университета. При этом никакой научной или преподавательской деятельности он в Донецке не вёл, немного учительствовал после вуза и ушел работать в газету. Славы своей alma mater он тоже не принес никакой, кроме разве сомнительной — став диссидентом-националистом.Полтора десятилетия назад ряд политических деятелей от националистических партий Украины попытались через студенчество провести идею присвоения Донецкому университету имени Василия Стуса, чей образ к тому времени уже был вознесен на самый верх националистического пантеона в Киеве.Инициатива была хилой и заведомо обречённой на провал. Студенчество и преподаватели вуза однозначно сказали этой идее "нет".Помниться, тогдашний проректор по социальной и воспитательной работе ДонНУ Татьяна Мармазова в одном из интервью так прокомментировала идеологический наскок на университет:"Я совершенно официально заявляю и, думаю, это подтвердят все мои коллеги — не было ни одного из деканов факультетов, ни от одного из проректоров, ни в одном из органов студенческого самоуправления, которые поддержали эту инициативу. Как можно назвать эту инициативу, если не виртуально и искусственно созданной?"Поражение националистов на низовом уровне было полным. Но сдаваться они не собирались. Все-таки времена были конца эпохи Ющенко. Затем наступил черед заигрывавшего с националистами до бесстыдства Януковича. И на фасад старого корпуса университета таки налепили "памятну дошку" о "герое Украины". Она была снята только осенью 2014 года. Навсегда.Имя Стуса в тот же год отправилось к нему на родину, на Винничину, откуда его семья в свое время и приехала на заработки в Донбасс. Туда же уехала часть преподавателей и студентов университета. Они до сих пор пытаются делать вид, что им дано право называться Донецким национальным университетом. Имени Стуса, разумеется.Но давно известно, что сколько не говори "халва", во рту слаще не станет. И во уже пишут украинские СМИ об этом "донецком" университете, как об "одном из крупнейших вузов Винницы".Настоящий же Донецкий национальный университет живет и работает в родном городе. Где по-прежнему – большой конкурс на большинство специальностей на всех его 13 факультетах. Одиннадцать тысяч студентов этого замечательного вуза получают знания в родной обстановке, в своей естественной донбасской среде. А дома, говорят, и стены помогают. В нашем случае это стены Донецкого национального университета.

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история, донецк, 1960-е, образование, история новороссии, донбасс, университет