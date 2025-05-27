Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр - 27.05.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250527/zvinchuk-shturm-konstantinovki-s-yuga-mozhet-snizit-davlenie-na-chasov-yar-1063435488.html
Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр
Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр - 27.05.2025 Украина.ру
Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр
Российские войска активно продвигаются к Константиновке, что может изменить расстановку сил на Донецком направлении и ослабить оборону ВСУ под Часовым Яром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-27T19:30
2025-05-27T19:32
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"Сейчас все внимание мирового сообщества приковано к Константиновке, к которой мы подбираемся с юга. Зарю начали штурмовать в воскресенье сразу с нескольких направлений, и скоро она будет зачищена", — заявил эксперт.По его словам, до предместий города осталось 10–12 км, но предстоит прорвать укрепрайоны ВСУ. "Если нам удастся взять Константиновку, это снизит давление на Часов Яр и позволит перераспределить силы", — отметил Звинчук.Он также добавил, что ранее планировалось окружить Покровско (Красноармейск)-Мирноградскую агломерацию, но на западе наступление "застопорилось" у Котлино, при этом на востоке идут бои за Новоэкономическое.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/panika-v-suvalkskom-koridore-v-ozhidanii-rossii-1063434648.html
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новости, константиновка, россия, часов яр, вс рф, наступление вс рф, донецкое направление, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, покровск/красноармейск, спецоперация
Новости, Константиновка, Россия, Часов Яр, ВС РФ, наступление ВС РФ, Донецкое направление, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, Покровск/Красноармейск, Спецоперация

Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр

19:30 27.05.2025 (обновлено: 19:32 27.05.2025)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска активно продвигаются к Константиновке, что может изменить расстановку сил на Донецком направлении и ослабить оборону ВСУ под Часовым Яром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Сейчас все внимание мирового сообщества приковано к Константиновке, к которой мы подбираемся с юга. Зарю начали штурмовать в воскресенье сразу с нескольких направлений, и скоро она будет зачищена", — заявил эксперт.
По его словам, до предместий города осталось 10–12 км, но предстоит прорвать укрепрайоны ВСУ. "Если нам удастся взять Константиновку, это снизит давление на Часов Яр и позволит перераспределить силы", — отметил Звинчук.
Он также добавил, что ранее планировалось окружить Покровско (Красноармейск)-Мирноградскую агломерацию, но на западе наступление "застопорилось" у Котлино, при этом на востоке идут бои за Новоэкономическое.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
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