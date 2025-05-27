https://ukraina.ru/20250527/vs-rf-sozdayut-bufernuyu-zonu-v-sumskoy-oblasti-zachischaya-vsu-v-klyuchevykh-naselennykh-punktakh--ekspert-1063434957.html

ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт

ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт - 27.05.2025 Украина.ру

ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт

На Сумском направлении российские подразделения выравнивают линию фронта, занимая стратегически важные населенные пункты и создавая буферную зону для защиты приграничных территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-27T20:00

2025-05-27T20:00

2025-05-27T20:00

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"[Президент России] Владимир Путин на прошлой неделе официально заявил, что мы приступили к созданию буферной зоны. И сейчас наши подразделения выравнивают срез на участке "Владимировка-Локня-Юнаковка"", — сообщил Звинчук.Эксперт отметил, что Юнаковка была важным транспортным узлом ВСУ, а ее взятие позволит обезопасить Суджанский район. Параллельно идут бои под Теткино и Новым Путем, где украинские войска пытаются контратаковать, считает он."Южнее, в Краснояружском районе Белгородской области, мы не только выдавили противника, но и зашли на его территорию в Миропольской общине", — резюмировал аналитик.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/panika-v-suvalkskom-koridore-v-ozhidanii-rossii-1063434648.html

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