https://ukraina.ru/20250527/v-otlichie-ot-rossii-zapad-ne-vyderzhal-proverki-sanktsiyami-mezhdu-ssha-i-es-raskol-iz-za-ukrainy-1063443182.html

В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины

В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины - 27.05.2025 Украина.ру

В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины

Соединённые Штаты и Евросоюз - традиционные союзники - кардинально разошлись во мнении о судьбе ограничительных мер в отношении России в контексте украинского кризиса

2025-05-27T17:10

2025-05-27T17:10

2025-05-27T17:10

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

санкции

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061594987_0:106:896:610_1920x0_80_0_0_2a967ae55d819a280845e14cdfa6480f.png

Президент США Дональд Трамп теряется в догадках, как же придать импульс переговорам по урегулированию украинского конфликта и наконец завершить его, но в конечном итоге прибегает к своим привычным приёмам.Американский лидер рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщают источники газеты The Wall Street Journal, уточняя, что новые ограничительные меры, скорее всего, затронут банковский сектор, но обсуждаются и другие варианты, в том числе инструменты давления лично на президента РФ Владимира Путина, чтобы убедить его пойти на уступки за столом переговоров.В то же время официальные лица, проинформированные о телефонном разговоре президентов РФ и США, заявили The New York Times, что после той беседы Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление, а уж тем более вводить жёсткие экономические санкции в отношении России, как не собирается присоединяться к антироссийским мерам Европы, хотя в приверженности этой идеи заверял президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера."После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США", - говорится в статье.Более того, между Соединёнными Штатами и Евросоюзом наметился раскол по вопросу антироссийских санкций, а точнее - совместная борьба с их обходом провалилась, следует из внутреннего отчёта МИД ФРГ о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе."Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате никакого совместного взаимодействия больше не происходит", - сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Сотрудничество в этом направлении утратило импульс и в рамках G7.В проект нового пакета санкций против РФ Евросоюз включил снижение потолка цен на нефть, поставляемую по морю из России, с текущих $60 до $45 за баррель, причём сделать это предлагается не только государствам-членам сообщества, но и "Большой семёрке". Соответственно, без согласия Вашингтона мера не сработает.Неделю назад Канада на правах председателя G7 на встрече министров финансов и глав ЦБ стран объединения призвала включить этот пункт в совместное заявление, но в итоговом коммюнике он так и не появился по просьбе министра финансов США Скотта Бессента. Ограничились более общими формулировками об усилении санкций G7 против РФ."Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно", — отмечает Süddeutsche Zeitung.Действительно, пути американцев и европейцев с момента прихода к власти нынешней администрации Белого дома разошлись, как в море корабли. И дело всё в разительной разнице взглядов на ситуацию на Украине, которая и стала поводом на введения ограничений в отношении с 2014 года. ЕС вместе с отпочковавшейся от него Великобританией продолжают действовать по накатанной, твердя об "агрессии" России и требуя сильнее и сильнее наказать её, причём сами же признают, что санкции не оказали желаемого эффекта.47-й президент США в отличие от многих западных чиновников и дипломатов осознал, что у украинского кризиса есть первопричины и что без их устранения конфликт не разрешить, а разобраться в ситуации американской стороне помогают регулярные консультации с представителями России, включая главу государства.Трамп заинтересован в продолжении прямых переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что "это в общем-то была их совместная инициатива с президентом Путиным".Комментируя действия ЕС, который, по его словам, делает всё, чтобы эти мирные переговоры провалились, министр сказал: "Они очень боятся, просто до смертельного испуга, что США махнут на них рукой и скажут: вы эту кашу заварили вместе с Байденом — вы её и расхлёбывайте. Президент Трамп уже заявил, что это не его война. <…> А [европейские лидеры], конечно, пытаются этому помешать, потому что, если вдруг война прекратится, они с позором бесславно завершат свои политические карьеры. И свои вот эти дешёвые, эгоистические интересы они ставят выше интересов своих народов, требуя от них, чтобы те страдали, платили в три-четыре раза больше и за энергию, и за товары. Чтобы они смирились с тем режимом, который для украинских товаров щедро предоставляют страны Евросоюза. Смирились вообще со многими вещами".Яркая иллюстрация к сказанному: по итогам 2025 года Евросоюз заплатит России за энергоносители и сырьё €20 млрд, и это в разы больше, чем то, что выделит на военную помощь Украине, пишет немецкое издание Bild. При этом ЕС готовится с 6 июня отменить беспошлинный режим для импортируемой украинской сельхозпродукции.И всё же европейские политики не оставляют попыток перетянуть Трампа на свою сторону. Большое количество СМИ участвует в кампании, которая направлена на срыв мирного процесса и имеет цель всячески подзадорить американцев на введение новых санкций, это видно невооружённым взглядом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что американцы и президент Трамп при этом весьма сбалансированы в своём подходе.В то же время с той стороны Атлантики с регулярной периодичностью звучат заявления о намерении прибегнуть к тем или иным принудительным мерам в отношении России. Из последнего – слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости продолжать оказывать давление на РФ, которая в отличие от Украины ещё не передала Вашингтону свои условия для мирного соглашения, чтобы побудить её к участию в переговорах.Россия и Соединённые Штаты не должны и не могут соглашаться во всём, определённые расхождения будут всегда, но политическая воля исполнять достигнутые договорённости есть, работа продолжается, заявил Песков, комментируя возможное влияние критики Трампа в отношении России на переговорный процесс по украинскому урегулированию.Так что единство традиционных союзников – США и Европы – ситуация на Украине и вытекающие из неё вопросы, включая антироссийские санкции, пошатнула особенно сильно. Впрочем, то, что происходит во взаимоотношениях внутри коллективного Запада, – это результат естественных процессов, отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий, в частности, отношения с США, в интервью "Комсомольской правде"."Источник их проблем – в стремлении сохранить однополярный миропорядок, заложниками которого они стали. На фоне глобальных изменений в экономике и политике Запад задействует весь спектр доступных ему мер, в том числе санкции, шантаж, давление и применение военной силы, чтобы сохранить собственное доминирование. Зацикленность на сохранении доминирования тормозит развитие здорового взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, провоцирует серьёзные кризисы в международных отношениях. Конечно, обвинять в своих проблемах можно кого угодно, но тут важно вовремя посмотреть в зеркало и по сторонам, чтобы вернуть себе чувство реальности", - заявил дипломат.Читайте также: Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось

https://ukraina.ru/20250527/tramp-prismatrivaetsya-k-vvedeniyu-sanktsiy-protiv-moskvy-no-u-nego-est-pri-prichiny-ne-delat-etogo-1063427989.html

https://ukraina.ru/20250520/koshmar-evropy-i-ukrainy-tramp-ne-zhelaet-perekhodit-v-voennyy-lager-vragov-rossii-1063275185.html

https://ukraina.ru/20250527/elena-markosyan-lish-kogda-na-vashington-poletyat-bespilotniki-tramp-nachnet-ponimat-putina--1063433386.html

россия

сша

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, санкции, ес, великобритания, сергей рябков, g7, энергоресурсы, мид, the wall street journal