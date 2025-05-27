В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Соединённые Штаты и Евросоюз - традиционные союзники - кардинально разошлись во мнении о судьбе ограничительных мер в отношении России в контексте украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп теряется в догадках, как же придать импульс переговорам по урегулированию украинского конфликта и наконец завершить его, но в конечном итоге прибегает к своим привычным приёмам.
Американский лидер рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщают источники газеты The Wall Street Journal, уточняя, что новые ограничительные меры, скорее всего, затронут банковский сектор, но обсуждаются и другие варианты, в том числе инструменты давления лично на президента РФ Владимира Путина, чтобы убедить его пойти на уступки за столом переговоров.
В то же время официальные лица, проинформированные о телефонном разговоре президентов РФ и США, заявили The New York Times, что после той беседы Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление, а уж тем более вводить жёсткие экономические санкции в отношении России, как не собирается присоединяться к антироссийским мерам Европы, хотя в приверженности этой идеи заверял президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США", - говорится в статье.
Более того, между Соединёнными Штатами и Евросоюзом наметился раскол по вопросу антироссийских санкций, а точнее - совместная борьба с их обходом провалилась, следует из внутреннего отчёта МИД ФРГ о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе.
"Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате никакого совместного взаимодействия больше не происходит", - сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
10:57Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этогоПрезидент США Дональд Трамп обдумывает возможность введение новых санкций против России уже на этой неделе, так как "устал" от мирных переговоров и намерен отказаться от них, "если последний рывок не даст результата". Об этом написало американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, "знакомые с ходом мыслей президента"
Сотрудничество в этом направлении утратило импульс и в рамках G7.
В проект нового пакета санкций против РФ Евросоюз включил снижение потолка цен на нефть, поставляемую по морю из России, с текущих $60 до $45 за баррель, причём сделать это предлагается не только государствам-членам сообщества, но и "Большой семёрке". Соответственно, без согласия Вашингтона мера не сработает.
Неделю назад Канада на правах председателя G7 на встрече министров финансов и глав ЦБ стран объединения призвала включить этот пункт в совместное заявление, но в итоговом коммюнике он так и не появился по просьбе министра финансов США Скотта Бессента. Ограничились более общими формулировками об усилении санкций G7 против РФ.
"Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно", — отмечает Süddeutsche Zeitung.
Действительно, пути американцев и европейцев с момента прихода к власти нынешней администрации Белого дома разошлись, как в море корабли. И дело всё в разительной разнице взглядов на ситуацию на Украине, которая и стала поводом на введения ограничений в отношении с 2014 года. ЕС вместе с отпочковавшейся от него Великобританией продолжают действовать по накатанной, твердя об "агрессии" России и требуя сильнее и сильнее наказать её, причём сами же признают, что санкции не оказали желаемого эффекта.
47-й президент США в отличие от многих западных чиновников и дипломатов осознал, что у украинского кризиса есть первопричины и что без их устранения конфликт не разрешить, а разобраться в ситуации американской стороне помогают регулярные консультации с представителями России, включая главу государства.
Трамп заинтересован в продолжении прямых переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что "это в общем-то была их совместная инициатива с президентом Путиным".
20 мая, 18:38Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов РоссииЛидеры европейских стран, руководство ЕС и Владимир Зеленский изо всех сил пытают противодействовать миротворческим инициативам Белого дома, но безрезультатно. Более того, сейчас у США больше общего с Россией, нежели с Евросоюзом
Комментируя действия ЕС, который, по его словам, делает всё, чтобы эти мирные переговоры провалились, министр сказал: "Они очень боятся, просто до смертельного испуга, что США махнут на них рукой и скажут: вы эту кашу заварили вместе с Байденом — вы её и расхлёбывайте. Президент Трамп уже заявил, что это не его война. <…> А [европейские лидеры], конечно, пытаются этому помешать, потому что, если вдруг война прекратится, они с позором бесславно завершат свои политические карьеры. И свои вот эти дешёвые, эгоистические интересы они ставят выше интересов своих народов, требуя от них, чтобы те страдали, платили в три-четыре раза больше и за энергию, и за товары. Чтобы они смирились с тем режимом, который для украинских товаров щедро предоставляют страны Евросоюза. Смирились вообще со многими вещами".
Яркая иллюстрация к сказанному: по итогам 2025 года Евросоюз заплатит России за энергоносители и сырьё €20 млрд, и это в разы больше, чем то, что выделит на военную помощь Украине, пишет немецкое издание Bild. При этом ЕС готовится с 6 июня отменить беспошлинный режим для импортируемой украинской сельхозпродукции.
И всё же европейские политики не оставляют попыток перетянуть Трампа на свою сторону. Большое количество СМИ участвует в кампании, которая направлена на срыв мирного процесса и имеет цель всячески подзадорить американцев на введение новых санкций, это видно невооружённым взглядом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что американцы и президент Трамп при этом весьма сбалансированы в своём подходе.
В то же время с той стороны Атлантики с регулярной периодичностью звучат заявления о намерении прибегнуть к тем или иным принудительным мерам в отношении России. Из последнего – слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости продолжать оказывать давление на РФ, которая в отличие от Украины ещё не передала Вашингтону свои условия для мирного соглашения, чтобы побудить её к участию в переговорах.
Россия и Соединённые Штаты не должны и не могут соглашаться во всём, определённые расхождения будут всегда, но политическая воля исполнять достигнутые договорённости есть, работа продолжается, заявил Песков, комментируя возможное влияние критики Трампа в отношении России на переговорный процесс по украинскому урегулированию.
14:07Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится.
Так что единство традиционных союзников – США и Европы – ситуация на Украине и вытекающие из неё вопросы, включая антироссийские санкции, пошатнула особенно сильно. Впрочем, то, что происходит во взаимоотношениях внутри коллективного Запада, – это результат естественных процессов, отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий, в частности, отношения с США, в интервью "Комсомольской правде".
"Источник их проблем – в стремлении сохранить однополярный миропорядок, заложниками которого они стали. На фоне глобальных изменений в экономике и политике Запад задействует весь спектр доступных ему мер, в том числе санкции, шантаж, давление и применение военной силы, чтобы сохранить собственное доминирование. Зацикленность на сохранении доминирования тормозит развитие здорового взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, провоцирует серьёзные кризисы в международных отношениях. Конечно, обвинять в своих проблемах можно кого угодно, но тут важно вовремя посмотреть в зеркало и по сторонам, чтобы вернуть себе чувство реальности", - заявил дипломат.
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