https://ukraina.ru/20250527/mikhail-zvinchuk-ukraina-mozhet-mobilizovat-esche-2-3-milliona-chelovek-no-kachestvo-armii-padaet-1063439281.html

Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает

Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает - 27.05.2025 Украина.ру

Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает

Несмотря на серьезные демографические проблемы, Украина сохраняет потенциал для дальнейшей мобилизации, однако уровень подготовки новых бойцов продолжает снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-27T20:30

2025-05-27T20:30

2025-05-27T20:30

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"Я разделяю теорию, что Украине для удержания фронта нужны только люди. Пока, несмотря на все трудности, два-три миллиона человек они насобирать могут", — констатировал эксперт.Однако Звинчук подчеркнул, что массовая мобилизация не означает повышения боеспособности. Сейчас настоящими отцами-командирами становятся сержанты и прапорщики с опытом, а не кадровые офицеры. Качество подготовки снизилось, считает он.Аналитик провел параллель с российской армией: "У нас та же проблема — офицеры, проучившиеся пять лет, на фронте вынуждены забыть теорию, потому что она безнадежно устарела".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".

https://ukraina.ru/20250527/elena-markosyan-lish-kogda-na-vashington-poletyat-bespilotniki-tramp-nachnet-ponimat-putina--1063433386.html

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