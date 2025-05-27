Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Несмотря на серьезные демографические проблемы, Украина сохраняет потенциал для дальнейшей мобилизации, однако уровень подготовки новых бойцов продолжает снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Я разделяю теорию, что Украине для удержания фронта нужны только люди. Пока, несмотря на все трудности, два-три миллиона человек они насобирать могут", — констатировал эксперт.
Однако Звинчук подчеркнул, что массовая мобилизация не означает повышения боеспособности. Сейчас настоящими отцами-командирами становятся сержанты и прапорщики с опытом, а не кадровые офицеры. Качество подготовки снизилось, считает он.
Аналитик провел параллель с российской армией: "У нас та же проблема — офицеры, проучившиеся пять лет, на фронте вынуждены забыть теорию, потому что она безнадежно устарела".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
14:07Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится.
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