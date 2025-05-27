Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает - 27.05.2025 Украина.ру
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Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает - 27.05.2025 Украина.ру
Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
Несмотря на серьезные демографические проблемы, Украина сохраняет потенциал для дальнейшей мобилизации, однако уровень подготовки новых бойцов продолжает снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-27T20:30
2025-05-27T20:30
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"Я разделяю теорию, что Украине для удержания фронта нужны только люди. Пока, несмотря на все трудности, два-три миллиона человек они насобирать могут", — констатировал эксперт.Однако Звинчук подчеркнул, что массовая мобилизация не означает повышения боеспособности. Сейчас настоящими отцами-командирами становятся сержанты и прапорщики с опытом, а не кадровые офицеры. Качество подготовки снизилось, считает он.Аналитик провел параллель с российской армией: "У нас та же проблема — офицеры, проучившиеся пять лет, на фронте вынуждены забыть теорию, потому что она безнадежно устарела".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
https://ukraina.ru/20250527/elena-markosyan-lish-kogda-na-vashington-poletyat-bespilotniki-tramp-nachnet-ponimat-putina--1063433386.html
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новости, украина, россия, захар виноградов, вооруженные силы украины, украина.ру, армия, мобилизация, офицеры, вс рф, наступление вс рф, украинская армия
Новости, Украина, Россия, Захар Виноградов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Армия, мобилизация, офицеры, ВС РФ, наступление ВС РФ, украинская армия

Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает

20:30 27.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Несмотря на серьезные демографические проблемы, Украина сохраняет потенциал для дальнейшей мобилизации, однако уровень подготовки новых бойцов продолжает снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Я разделяю теорию, что Украине для удержания фронта нужны только люди. Пока, несмотря на все трудности, два-три миллиона человек они насобирать могут", — констатировал эксперт.
Однако Звинчук подчеркнул, что массовая мобилизация не означает повышения боеспособности. Сейчас настоящими отцами-командирами становятся сержанты и прапорщики с опытом, а не кадровые офицеры. Качество подготовки снизилось, считает он.
Аналитик провел параллель с российской армией: "У нас та же проблема — офицеры, проучившиеся пять лет, на фронте вынуждены забыть теорию, потому что она безнадежно устарела".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
Елена Маркосян интервью
14:07
Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится.
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