Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами" - 27.05.2025 Украина.ру
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Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"
Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами" - 27.05.2025 Украина.ру
Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"
У польского писателя Станислава Германа Лема была совершенно исключительная фантазия. Настолько бурная, что он просто не успевал облекать свои идеи в литературную форму. Так появилась "Библиотека XXI века" – цикл его рецензий на ненаписанные им книги. Правда, "Системы оружия двадцать первого века", в порядке исключения, не рецензия, а изложение
2025-05-27T15:21
2025-05-27T15:21
мнения
василий стоякин
война
прогноз
фантастика
писатель
армия
бпла
дроны
fpv-дрон
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Ещё три года назад написанная в 1983 году статья "Системы оружия двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами" была почти чистой фантастикой. Даже несмотря на то, что некоторые описанные Лемом сущности уже появились. Например, крохотный, десятисантиметровый БПЛА Black Hornet Nano выпускается с 2012 года…По мнению Лема, развитие вооружений в XXI веке будет идти в четырёх направлениях – миниатюризации, специализации, деинтеллектуализации и обесчеловечивания.Нет, разумеется, прогресс идёт сложными путями и на страницах Лема появляется "сообразительная морская мина, снабжённая датчиками и памятью (…) способная запечатлеть в своей памяти движение проплывающих над ней кораблей, отличать торговые суда от военных, определять их тоннаж, а потом передавать эти сведения шифром куда положено". Однако сам он не считает этот путь магистральным.Магистральным он считает путь, в конце которого появляются синсекты – механические насекомые, организованные по принципу улья и даже микроорганизмы (с таким оружием сталкиваются герои повести "Непобедимый").Каждый отдельный синсект узко специализирован для выполнения определённой функции в составе роя, но при этом способен объединяться с другими в некое макроустройство:"Некоторые из этих псевдонасекомых могли как пули прошить человеческое тело; другие служили для создания оптических систем, которые фокусировали солнечное тепло и создавали тепловые течения, перемещавшие большие воздушные массы, — если план кампании предусматривал, например, проливные дожди или, напротив, солнечную погоду. Были "насекомые" таких "метеорологических служб", которым сегодня вообще нет аналогий; взять хотя бы эндотермических синсектов, поглощавших значительное количество энергии для того, чтобы посредством резкого охлаждения воздуха вызвать на заданной территории густой туман или инверсию температуры. Были ещё синсекты, способные сбиться в лазерный излучатель разового действия; такие излучатели заменили прежнюю артиллерию".Понятно, что каждый отдельный синсект интеллектом не обладает. Лем пишет, что "энтузиасты Artificial Intelligence(так у него называется ИИ – Авт.) всё ещё сочиняли программы, позволявшие компьютерам вести глуповатые разговоры с не очень сообразительными людьми" (сразу вспоминаются беседы Алисы с Сири), но главным направлением стало конструирование искусственных инстинктов.Во-первых, они появились раньше мышления, поэтому логично предположить, что конструировать их проще.Во-вторых, подавляющее большинство действий, даже предпринимаемых человеком, именно инстинктивны.Ну и, понятно, в войнах будущего нет места человеку:"Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданные цели, человек в мундире был беспомощен так же, как римский легионер со своим мечом и щитом под градом пуль. Людям пришлось покинуть поля сражений уже потому, что специальные виды биотропического микрооружия, уничтожающего всё живое, убивали их в считанные секунды".Как легко заметить, в представлении Лема эволюция вооружений идёт в обратном направлении – от сложного к простому (насколько отдельный муравей или пчела проще, например, тигра). Причём солдаты получаются действительно одноразовыми – как пчёлы, которые, ужалив один раз, погибают.В то же время теряет смысл использование оружия массового поражения – во всяком случае, тактического, ориентированного на поражение армий противника (впрочем, тактическое ядерное оружие устарело уже сейчас – оно разрабатывалось для решения задач, актуальных для стратегий времён Второй Мировой войны).Сейчас же на предположения Лема смотришь иначе.В нынешней войне ситуацию на линии фронта определяют тучи сравнительно небольших беспилотников, позволяющих и наблюдать ситуацию на поле боя и, при необходимости, атаковать не только технику, но и отдельных солдат. Действуют они не всегда успешно (на одном из видео наш солдат счастливо избежал попадание шести БПЛА), да и альтернативы пехоте в смысле захвата и удержания территорий пока нет, но это явление временное и направление эволюции прослеживается достаточно определённо.Правда, эти БПЛА управляются дистанционно, т.е., они ближе не к Лему, а к фантастике 20-30 годов:"А послетысячаясно видимых и жуткихмашинпошла напрямик.В атаку!В лучи!! —Не свернули лёта.В газ!!! —И газ не мутит.Неуязвимые,прут без пилотов".Это В.В. Маяковский, 1925 год.В то же время, появились дроны дальнего действия не только программируемые, но и самонаводящиеся – с элементами искусственного интеллекта. Причём дроны используются не только воздушные, но сухопутные и морские.Или вот, например, обратная эволюция – у нас на глазах использование средств РЭБ привело к возвращению на поле боя дронов на проводном управлении – подобных немецкой самоходной мине Goliath времён Второй Мировой войны или первой советской ПТУР "Малютка". В прифронтовых районах гусеницы танков путаются в охапках оптоволоконных кабелей…Активно ведётся работа над использованием группировок дронов, состоящих из специализированных машин и действующих совместно для решения определённых задач – никто ведь не думает, что впечатляющие шоу дронов в Китае имеют целью только украшение праздников?Климатическое оружие давно вышло из сферы фантастики, но до сферы практического применения так и не дошло. Если не считать таковым массовое использование противоградовых ракет "Алазань" в ходе конфликтов на Кавказе на рубеже 80-90 годов прошлого века. БПЛА активно применяются метеорологами, но функционал у них пассивный.Кстати, перемещение по крайней мере части военных производств ближе к фронту – тоже реальность, предсказанная Лемом. Правда он видел отнюдь не "гаражный ВПК", а нечто иное:"Микроармии создавались в два этапа. На первом этапе конструкторами и изготовителями безлюдного микрооружия были ещё люди. На втором этапе мёртвые микродивизии микроконструкторов изобретали микросолдат, испытывали их в боевой обстановке и направляли в массовое производство. Люди устранялись сначала из армии, а затем и из военной промышленности в результате "социоинтеграционной деградации".Как видим, поворот к модели Лема ещё не произошёл (а возможно и не произойдёт), но выявленные им тенденции в реальной жизни наличествуют. Отметим, что сам Лем датировал переход к его модели 2040-ми годами, что вполне возможно – к этому времени опыт нынешней войны должен дойти до самых заторможенных.Об изменении формата военного конфликта можно прочитать в статье Василия Стоякина "Полночь, XXI век: облик войны"
https://ukraina.ru/20230912/1049300119.html
https://ukraina.ru/20250131/1060705927.html
https://ukraina.ru/20241015/1058096461.html
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Василий Стоякин
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мнения, василий стоякин, война, прогноз, фантастика, писатель, армия, бпла, дроны, fpv-дрон, впк, робот, ии (искусственный интеллект), сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине, китай, кавказ
Мнения, Василий Стоякин, война, прогноз, фантастика, писатель, Армия, БПЛА, дроны, fpv-дрон, ВПК, робот, ИИ (искусственный интеллект), СВО, новости СВО, прогнозы СВО, война на Украине, Китай, Кавказ

Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"

15:21 27.05.2025
 
Станислав Лем, Краков, 1997, фото - Эльжбета Лемпп
Станислав Лем, Краков, 1997, фото - Эльжбета Лемпп
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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У польского писателя Станислава Германа Лема была совершенно исключительная фантазия. Настолько бурная, что он просто не успевал облекать свои идеи в литературную форму. Так появилась "Библиотека XXI века" – цикл его рецензий на ненаписанные им книги. Правда, "Системы оружия двадцать первого века", в порядке исключения, не рецензия, а изложение
Ещё три года назад написанная в 1983 году статья "Системы оружия двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами" была почти чистой фантастикой. Даже несмотря на то, что некоторые описанные Лемом сущности уже появились. Например, крохотный, десятисантиметровый БПЛА Black Hornet Nano выпускается с 2012 года…
По мнению Лема, развитие вооружений в XXI веке будет идти в четырёх направлениях – миниатюризации, специализации, деинтеллектуализации и обесчеловечивания.
Нет, разумеется, прогресс идёт сложными путями и на страницах Лема появляется "сообразительная морская мина, снабжённая датчиками и памятью (…) способная запечатлеть в своей памяти движение проплывающих над ней кораблей, отличать торговые суда от военных, определять их тоннаж, а потом передавать эти сведения шифром куда положено". Однако сам он не считает этот путь магистральным.
Магистральным он считает путь, в конце которого появляются синсекты – механические насекомые, организованные по принципу улья и даже микроорганизмы (с таким оружием сталкиваются герои повести "Непобедимый").
Каждый отдельный синсект узко специализирован для выполнения определённой функции в составе роя, но при этом способен объединяться с другими в некое макроустройство:
Cтанислав Лем
12 сентября 2023, 18:00История
Станислав Лем и тень холокостаДумаем, не ошибёмся, если скажем, что в первой пятёрке величайших фантастов в истории мировой литературы, наряду с Жюль Верном и Гербертом Уэллсом, обязательно окажется польский писатель Станислав Лем. Родился он во Львове 12 сентября 1921 года, чудом спасся от смерти летом 1941-го, а впоследствии холокост сильно повлиял на его творчество
"Некоторые из этих псевдонасекомых могли как пули прошить человеческое тело; другие служили для создания оптических систем, которые фокусировали солнечное тепло и создавали тепловые течения, перемещавшие большие воздушные массы, — если план кампании предусматривал, например, проливные дожди или, напротив, солнечную погоду. Были "насекомые" таких "метеорологических служб", которым сегодня вообще нет аналогий; взять хотя бы эндотермических синсектов, поглощавших значительное количество энергии для того, чтобы посредством резкого охлаждения воздуха вызвать на заданной территории густой туман или инверсию температуры. Были ещё синсекты, способные сбиться в лазерный излучатель разового действия; такие излучатели заменили прежнюю артиллерию".
Понятно, что каждый отдельный синсект интеллектом не обладает. Лем пишет, что "энтузиасты Artificial Intelligence(так у него называется ИИ – Авт.) всё ещё сочиняли программы, позволявшие компьютерам вести глуповатые разговоры с не очень сообразительными людьми" (сразу вспоминаются беседы Алисы с Сири), но главным направлением стало конструирование искусственных инстинктов.
Во-первых, они появились раньше мышления, поэтому логично предположить, что конструировать их проще.
Во-вторых, подавляющее большинство действий, даже предпринимаемых человеком, именно инстинктивны.
Ну и, понятно, в войнах будущего нет места человеку:
Владимир Орлов интервью
31 января, 05:50
Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдатЭксперт не считает беспилотники вундерваффе. Это элемент, который внезапно нашел для себя нишу на поле боя. Технологии не стоят на месте. Если появился новый меч, то рано или поздно появится новый щит. Средства борьбы с БПЛА немного запоздали, ими начали заниматься сильно позже, чем беспилотники начали решать тактические задачи на поле боя.
"Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданные цели, человек в мундире был беспомощен так же, как римский легионер со своим мечом и щитом под градом пуль. Людям пришлось покинуть поля сражений уже потому, что специальные виды биотропического микрооружия, уничтожающего всё живое, убивали их в считанные секунды".
Как легко заметить, в представлении Лема эволюция вооружений идёт в обратном направлении – от сложного к простому (насколько отдельный муравей или пчела проще, например, тигра). Причём солдаты получаются действительно одноразовыми – как пчёлы, которые, ужалив один раз, погибают.
В то же время теряет смысл использование оружия массового поражения – во всяком случае, тактического, ориентированного на поражение армий противника (впрочем, тактическое ядерное оружие устарело уже сейчас – оно разрабатывалось для решения задач, актуальных для стратегий времён Второй Мировой войны).
Сейчас же на предположения Лема смотришь иначе.
В нынешней войне ситуацию на линии фронта определяют тучи сравнительно небольших беспилотников, позволяющих и наблюдать ситуацию на поле боя и, при необходимости, атаковать не только технику, но и отдельных солдат. Действуют они не всегда успешно (на одном из видео наш солдат счастливо избежал попадание шести БПЛА), да и альтернативы пехоте в смысле захвата и удержания территорий пока нет, но это явление временное и направление эволюции прослеживается достаточно определённо.
Коллаж: ВС РФ, флаг России
15 октября 2024, 16:03
Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВООдной из определяющих характеристик войны является, несомненно, тактика ведения боевых действий – причём независимо от масштаба военного конфликта.
Правда, эти БПЛА управляются дистанционно, т.е., они ближе не к Лему, а к фантастике 20-30 годов:
"А после
тысяча
ясно видимых и жутких
машин
пошла напрямик.
В атаку!
В лучи!! —
Не свернули лёта.
В газ!!! —
И газ не мутит.
Неуязвимые,
прут без пилотов".
Это В.В. Маяковский, 1925 год.
В то же время, появились дроны дальнего действия не только программируемые, но и самонаводящиеся – с элементами искусственного интеллекта. Причём дроны используются не только воздушные, но сухопутные и морские.
Или вот, например, обратная эволюция – у нас на глазах использование средств РЭБ привело к возвращению на поле боя дронов на проводном управлении – подобных немецкой самоходной мине Goliath времён Второй Мировой войны или первой советской ПТУР "Малютка". В прифронтовых районах гусеницы танков путаются в охапках оптоволоконных кабелей…
Активно ведётся работа над использованием группировок дронов, состоящих из специализированных машин и действующих совместно для решения определённых задач – никто ведь не думает, что впечатляющие шоу дронов в Китае имеют целью только украшение праздников?
Михаил Звинчук - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
07:00
Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землейСВО рано или поздно закончится. Однако угроз, которые стоят перед Россией, достаточно. Чего только стоит противостояние в Арктике, к которому Запад стал готовиться задолго до притязаний Трампа. Будет интересно, считает руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
Климатическое оружие давно вышло из сферы фантастики, но до сферы практического применения так и не дошло. Если не считать таковым массовое использование противоградовых ракет "Алазань" в ходе конфликтов на Кавказе на рубеже 80-90 годов прошлого века. БПЛА активно применяются метеорологами, но функционал у них пассивный.
Кстати, перемещение по крайней мере части военных производств ближе к фронту – тоже реальность, предсказанная Лемом. Правда он видел отнюдь не "гаражный ВПК", а нечто иное:
"Микроармии создавались в два этапа. На первом этапе конструкторами и изготовителями безлюдного микрооружия были ещё люди. На втором этапе мёртвые микродивизии микроконструкторов изобретали микросолдат, испытывали их в боевой обстановке и направляли в массовое производство. Люди устранялись сначала из армии, а затем и из военной промышленности в результате "социоинтеграционной деградации".
Как видим, поворот к модели Лема ещё не произошёл (а возможно и не произойдёт), но выявленные им тенденции в реальной жизни наличествуют. Отметим, что сам Лем датировал переход к его модели 2040-ми годами, что вполне возможно – к этому времени опыт нынешней войны должен дойти до самых заторможенных.
Об изменении формата военного конфликта можно прочитать в статье Василия Стоякина "Полночь, XXI век: облик войны"
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МненияВасилий СтоякинвойнапрогнозфантастикаписательАрмияБПЛАдроныfpv-дронВПКроботИИ (искусственный интеллект)СВОновости СВОпрогнозы СВОвойна на УкраинеКитайКавказ
 
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