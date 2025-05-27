https://ukraina.ru/20250527/galya-otmena-germaniya-ne-dat-dalnoboynoe-oruzhie-no-eto-ne-tochno-1063430644.html

Галя, отмена! Германия не даёт дальнобойное оружие, но это не точно

Галя, отмена! Германия не даёт дальнобойное оружие, но это не точно - 27.05.2025 Украина.ру

Галя, отмена! Германия не даёт дальнобойное оружие, но это не точно

Заявления канцлера ФРГ Мерца о том, что нет никаких ограничения для использования дальнобойного оружия, оказывается не так поняли. Позицию Берлина разъяснил вице-канцлер

2025-05-27T13:50

2025-05-27T13:50

2025-05-27T13:50

эксклюзив

украина

германия

россия

фридрих мерц

дональд трамп

дмитрий песков

нато

f-16

вооруженные силы украины

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Ларс Клингбайль заявил, что никаких изменений в позиции Германии относительно дальнобойного оружия не произошло, это касается предоставления Украине до 150 немецких ракет Taurus. Похожая информационная подготовка уже происходила вокруг поставок Киеву самолетов F-16. Истребители таки дали. Опираясь на этот опыт, некоторые украинские эксперты полагают, что немецкие ракеты уже поставлены на вооружение ВСУ, и они способны нести ядерные заряды. Все эти новости на фоне оживления "стамбульского мирного трека" обнуляет дипломатические усилия сторон. А риск эскалации возрастает. Комментируя высказывания Мерца, Дмитрий Песков подчеркнул, что политика некоторых европейских лидеров выглядит опасной. Что дальше? Читайте обзор мнений экспертов.Общественный деятель Александр СкубченкоКанцлер Германии Мерц вчера:Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет.Песков назвал такое решение "довольно опасным". И понятно, для кого это решение опасность несёт: для самих же инициаторов. Вице-канцлер Германии Клингбайль после этого: Нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство. Мерц не просто балабол, но — трусливый балабол. А решения никакого и не было.Журналист и писатель Александр СосновскийЗеленский прилетает завтра в Берлин. Будет уговаривать канцлера следовать своим словам и поставить ракеты Таурус Киеву.В этом пункте абсолютное большинство экспертов считает, что Мерц не даст своего согласия. Но чемоданчик с очередным многомиллионным траншем Зеленского уже ждет. А вот военнообязанных и призывного возраста украинских беженцев ждет новость. Берлин и Киев договорятся об особых мерах по призыву таких персон в ВСУ. Все, кто попадет в эту категорию, получат предупреждение об аннулировании статуса беженца в случае неурегулирования вопроса с киевскими властями.Украинский политический аналитик Сергей Марченко:На 12-м году войны наши западные союзники наконец-то признали, что Украина имеет право не только ловить лицом дальнобойные ракеты, но и отвечать такими же ракетами по агрессору. Фридрих Мерц, первый за многие годы немец, не боящийся россиян, официально подтвердил, что западные союзники сняли ограничения на применение Украиной их дальнобойного оружия.Эта новость сейчас многое изменит на поле боя, но это не станет геймчейнджером, потому что решение существенно опоздало. Если бы мы могли разбить Крымский мост в 2022 году, вся кампания на юге была бы совсем другой. И линия фронта была бы совсем иной.Символично, что о снятии ограничений говорит именно Фридрих Мерц. Просыпается не только Европа, просыпается Германия как большая страна, лишённая комплексов вины и самоунижения. Пробуждается большая промышленная страна, которая начинает заботиться о безопасности целого континента и готова подтвердить своё лидерство действиями.Нельзя просто сидеть и бояться России в надежде, что как-то пронесёт. Не пронесёт. Это не та страна, с которой можно договориться. Это не тот народ, с которым можно говорить, опираясь на какие-то рациональные вещи. Когда Трамп говорит о каких-то деньгах, которые будет зарабатывать с ним Путин, и что ему это выгодно настолько, что он прекратит войну, Трамп тупо не догоняет, что деньги не имеют никакого значения для людей, желающих доминировать..Поэтому Мерц. Поэтому "Таурусы". Поэтому Германия наконец просыпается и готова дать отпор.Политический аналитик Михаил Чаплыга:а) Никуда США с Украины не уйдут, ибо это МАГИЧЕСКАЯ палка принуждения РФ к "великолепным, восхитительным, неимоверным" переговорам Трампа...б) "Таурусы" на Украине... как и F-16... не менее 40 шт... и все носители ЯО...в) Дальнобой (ограничения) исчезли ещё пару месяцев назад... то есть давног) Все понимают, что будет ЭСКАЛАЦИЯ... или вы ослепли и не видите?Политолог Юрий Баранчик:...канцлер Мерц заявил, что Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с поставок Украине дальнобойного оружия. ...При этом ещё в середине мая канцлер заверял, что планов поставки Украине крылатых ракет "Taurus" дальнего радиуса действия нет. Это не значит, что надо верить на слово. Ранее стало известно, что Берлин намерен отныне засекречивать данные, какое оружие и сколько было передано Украине. Поэтому нельзя исключать, что "Таурусы" уже на Украине есть. Правда, есть определённые двусмысленности. США, Британия и Франция ещё в конце прошлого года сняли ограничения на использование своих дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Поэтому реплику Мерца можно понимать, как хочется. То ли как поставку ракет, то ли констатацию уже известного. По оценке Clash Report, ВСУ могут получить 100-150 "Таурусов". Разумеется, ничего хорошего в этом нет, но "Таурус" - это почти Storm Shadow/SCALP-EG, изделие российской ПРО знакомое, и на вундерваффе не похожее. Конкретика должна появиться после 28 мая - в этот день цыганский табор украинской дипломатии прикатится в Берлин. Зеленский мечтает присягнуть Мерцу, обсудить, как будут побеждать Россию и т.д. Ключевой момент тот же. Дадут США необходимые разведданные и просто - данные союзникам по НАТО, чтобы те передали их хохлам, чтобы те нас обстреливали. В остальном всё то же. Если "Таурусы" действительно на Украину поедут, то они обязаны взорваться. И будет справедливо, если прихватят с собой тех фольксдойчей, которые прибудут для их отладки и подготовки к работе.Политический аналитик Алексей Пилько:Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии всех ограничений на дальность ударов по России дальнобойным ракетным оружием немецкого, французского, британского и американского производства. Если сопоставить эту новость с предыдущими заявлениями Берлина о сокрытии поставок производимого в ФРГ оружия на Украину, то можно сделать очевидный вывод - немецкие крылатые ракеты "Таурус" уже находятся в распоряжении ВСУ. Интересно, что другие западные лидеры подобных заявлений не делали. Если коротко, то скорее всего Мерц блефует. Но если Германия действительно нанесёт удар "Таурусами" по Петербургу или Москве, то удар возмездия по военным целям на немецкой территории должен обязательно состояться. Потому что не отвечать на такое - это прямой путь к третьей мировой войне. Наступает именно такой момент, когда ситуацию может спасти только резкое повышение ставок со стороны России. Необходимо нарисовать коллективному Фридриху Мерцу реалистичную инициативу: либо Германия и Европа выходят из украинской партии, либо война может быть перенесена на их территорию (со всеми вытекающими для них экономическими последствиями).Своим заявлением Фридрих Мерц породил не третью мировую войну, а бурю в стакане воды. Как выяснилось, он своё заявление о снятии ограничений на удары немецкими крылатыми ракетами по территории России не согласовал ни с союзниками по НАТО (Францией, Великобританией и США), ни даже с собственным правительством.Заявления, подобные тому, что делает Мерц, свидетельствуют о беспрецедентном уровне безответственности нынешних европейских политических элит. Они играют с огнём в стогу сухого сена и просто не понимают, что мгновенно сгорят в случае настоящей эскалации. Где-то в гробу переворачиваются западногерманские политики, пережившие холодную войну и прекрасно знающие цену балансирования на грани вооружённого конфликта с Москвой. Совершенно непонятно, что может отрезвить нынешнее поколение европейских политиков и убедить их, что масштабная война в Европе, включая и ядерный её компонент - это вполне себе реальный и сильно отличный от нуля сценарий. Возможно, они на самом деле необучаемые и когда-то перейдут ту грань, после которой никто уже не сможет остановиться.Читайте также: Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая

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