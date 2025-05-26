https://ukraina.ru/20250526/globalisty-poshli-na-eskalatsiyu-zhertva-natsistov-itogi-26-maya-1063423416.html

Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая

Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая - 26.05.2025 Украина.ру

Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая

Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на удары дальнобойным оружием. Стало известно о смерти пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались украинские военные в Курской области

2025-05-26T18:15

2025-05-26T18:15

2025-05-26T18:17

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Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Запад снял для Украины ограничения для удара своим оружием вглубь России."Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определённого момента она не могла этого делать", — заявил Мерц.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв связал это решение с тем, что Германия готова рассмотреть поставку своих ракет Taurus Украине."Это первое консолидированное решение четырех ключевых союзников Киева связано с тем, что Германия, ранее колебавшаяся из-за рисков эскалации, теперь готова рассмотреть поставки ракет Taurus дальностью 500 км, то есть больше, чем у американских ATACMS", — указал Царёв.Он напомнил, что в 2024 году Великобритания и Франция допустили использование своих ракет Storm Shadow и Scalp для ударов по военным целям в России."США в несколько этапов разрешали Украине использовать американские ракеты HIMARS для ударов по России, постепенно расширяя разрешенные зоны применения: так, в мае 2024 США впервые разрешили Украине применять ракеты малой дальности из систем HIMARS (например, GMLRS с дальностью до 70 км) в приграничных районах России в связи с наступлением ВС РФ в Харьковской обл. В тот момент ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS (до 300 км) сохранялись, и они были сняты Байденом в ноябре прошлого года, сразу после победы Трампа на выборах. Это решение тогда связали с участием северокорейских войск в боях в Курской области, а потом ограничения сняли и для других направлений", — отметил Царёв.По его словам, президент США Дональд Трамп прогнулся под глобалистов."Глобалисты не просто не боятся эскалации, они ищут её. И Трамп вынужденно прогибается под них", — подытожил эксперт.Российский военкор, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц напомнил, что Германия официально не объявляла о поставках ракет Taurus Украине."Стоит отметить, что Германия официально не объявляла о поставках Украине крылатых ракет KEPD-150/350 TAURUS. Однако еще 10 мая немецкие СМИ сообщали, что новое правительство страны намерено засекретить информацию о передаче вооружений Киеву. С большой долей вероятности, "Таурусы" уже на Украине", — подчеркнул Коц.Он назвал приблизительную зону поражения немецких ракет."Если это так, то ВСУ получила дальнобойную авиационную крылатую ракету класса "воздух-поверхность", способную поражать цели на дистанции 500 километров. Вооруженный "Таурусом" истребитель может из Харьковской области дотянуться, например, до Тулы и Калуги. Серьезная угроза, на которую будет нужно реагировать. Но вряд ли эта ракета станет для ВСУ "вундервафлей"", — отметил Коц.По его словам, конструктивно и по профилю полета "Таурусы" схожи с британскими Storm Shadow и французскими SCALP, с которыми российская ПВО уже давно научилась достаточно эффективно бороться."Вряд ли немцы смогут продемонстрировать что-то новое. Впрочем, лучшая ПВО – это уничтожение ракет и их носителей на аэродромах", — подытожил военкор.Примечательно, что в настоящее время Украина кратно усилила атаки беспилотниками вглубь регионов России, нагружая российскую систему ПВО.Жертва нацистовУкраинские боевики убили пенсионера Александра Григорьева, издевательства над которым снимали на видео в курском приграничье, сообщила РИА Новости его дочь Светлана Петренко."Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации. — Ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта", — рассказала Петренко.Она сообщила, что кремировала тело отца и пока не решила, где его захоронить, потому что ещё не знает, где она будет дальше жить.В августе 2024 года в первые недели вторжения ВСУ в Курскую область резонанс набрало одно из украинских видео. На нём один из украинских военных вместо современного шлема носит штальхельм — немецкую пехотную каску — с символикой войск СС. На внедорожнике военных — флаг с символикой ОК "Восток". Снято видео у указателя на Коренево и на Белгород."О, русский Иван. Русский Иван, эй, русский Иван. Как жизнь? Как жизнь, русский Иван", — имитируя немецкий акцент, обратился снимавший видео к заблудившемуся пожилому мирному жителю.Его товарищ — в нацистской каске — улыбался"Du bist russische Schweine, ja (Ты — русская свинья. — нем.). Иди пей вотка, йа-йа. Шнапс! Шнапс гут!" — издевался над пожилым мирным жителем украинский военный.Позднее стали известны и личность пожилого мужчины — им был Александр Григорьев, и личность издевавшегося над ним украинского военного — Василия Данилюка из Городенки, что в Ивано-Франковской области. Личность напарника Данилюка установить не удалось.При этом выкладывавший видео украинский канал писал, что Григорьева якобы убили тогда же — в августе."Не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки", — указывалось в подписи под видео.Там же отмечалось, что пенсионера якобы застрелили после окончания записи.Однако после широкого общественного резонанса в августе украинская сторона сняла новое видео с Григорьевым."Батя, давайте, удачи. Мир, мир", — заявлял на новом видео Григорьеву один из украинских военных.Многие предположили, что видео было снято в пропагандистских целях, чтобы погасить общественное негодование — первое видео вызвало резонанс не только в России, но и за рубежом.Новость о смерти Григорьева прокомментировали в России."Ублюдки-пропагандисты типа Дениски Казанского тогда сказали, что это такая шутка. Юмор такой в ВСУ. Ничего страшного с дедом не будет. Вместе посмеются. И вот выяснилось, что Григорьев, который считался пропавшим без вести с августа прошлого года, был убит. В апреле его тело было найдено в Гоголевке. Его застрелили в грудь", — отметил военкор Коц.Он предположил, что застрелить пенсионера могли те же военнослужащие, что издевались над ним в августе.Об угрозах Запада России — в статье Павла Котова "ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально".

https://ukraina.ru/20250526/v-kremle-otvetili-trampu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-maya-1063415578.html

https://ukraina.ru/20250526/novyy-raund-peregovorov-ugrozy-trampa-glavnoe-na-utro-26-maya-1063409473.html

https://ukraina.ru/20250525/ataki-na-moskvu-nikakikh-azovtsev-po-obmenu-itogi-25-maya-1063404618.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр коц, олег царев, вооруженные силы украины, сс, германия, россия, украина