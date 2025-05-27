https://ukraina.ru/20250527/analitik-khavich-polsha-ostanetsya-sosedom-rossii-nezavisimo-ot-smeny-vlasti-v-varshave-1063446805.html

Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве

Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве - 27.05.2025 Украина.ру

Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве

Геополитическое значение Польши для России невозможно переоценить, и Москва должна внимательно анализировать ситуацию в этой стране, несмотря на ограниченные инструменты влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич

2025-05-27T19:53

2025-05-27T19:53

2025-05-27T19:53

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Эксперт подчеркивает, что Польша, вне зависимости от исхода президентских выборов, останется ключевым соседом России — как в локальном (Калининградская область), так и в глобальном контексте. Он отмечает, что Москве необходимо глубоко понимать политические процессы в Варшаве, даже если текущие отношения остаются напряженными.Аналитик также опровергает миф о тотальной русофобии среди поляков, указывая, что на бытовом уровне граждане Польши зачастую относятся к русским дружелюбно, несмотря на антироссийскую риторику властей.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/vladimir-orlov-gidre-kotoraya-bet-bespilotnikami-po-rossii-pora-rubit-golovy-a-ne-schupaltsa-1063446375.html

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новости, польша, россия, варшава, олег хавич, украина.ру, поляки, русофобия, калининградская область, калининград, русский