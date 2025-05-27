Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Геополитическое значение Польши для России невозможно переоценить, и Москва должна внимательно анализировать ситуацию в этой стране, несмотря на ограниченные инструменты влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
Эксперт подчеркивает, что Польша, вне зависимости от исхода президентских выборов, останется ключевым соседом России — как в локальном (Калининградская область), так и в глобальном контексте. Он отмечает, что Москве необходимо глубоко понимать политические процессы в Варшаве, даже если текущие отношения остаются напряженными.
"Польша должна быть одной из первых стран, которые должны быть в центре российского внимания", — заявил Хавич.
Аналитик также опровергает миф о тотальной русофобии среди поляков, указывая, что на бытовом уровне граждане Польши зачастую относятся к русским дружелюбно, несмотря на антироссийскую риторику властей.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.
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