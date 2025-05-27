Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве - 27.05.2025 Украина.ру
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Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве - 27.05.2025 Украина.ру
Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
Геополитическое значение Польши для России невозможно переоценить, и Москва должна внимательно анализировать ситуацию в этой стране, несмотря на ограниченные инструменты влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
2025-05-27T19:53
2025-05-27T19:53
новости
польша
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варшава
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поляки
русофобия
калининградская область
калининград
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Эксперт подчеркивает, что Польша, вне зависимости от исхода президентских выборов, останется ключевым соседом России — как в локальном (Калининградская область), так и в глобальном контексте. Он отмечает, что Москве необходимо глубоко понимать политические процессы в Варшаве, даже если текущие отношения остаются напряженными.Аналитик также опровергает миф о тотальной русофобии среди поляков, указывая, что на бытовом уровне граждане Польши зачастую относятся к русским дружелюбно, несмотря на антироссийскую риторику властей.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, россия, варшава, олег хавич, украина.ру, поляки, русофобия, калининградская область, калининград, русский
Новости, Польша, Россия, Варшава, Олег Хавич, Украина.ру, поляки, Русофобия, Калининградская область, Калининград, русский

Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве

19:53 27.05.2025
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP / Michal Dyjuk
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Геополитическое значение Польши для России невозможно переоценить, и Москва должна внимательно анализировать ситуацию в этой стране, несмотря на ограниченные инструменты влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
Эксперт подчеркивает, что Польша, вне зависимости от исхода президентских выборов, останется ключевым соседом России — как в локальном (Калининградская область), так и в глобальном контексте. Он отмечает, что Москве необходимо глубоко понимать политические процессы в Варшаве, даже если текущие отношения остаются напряженными.
"Польша должна быть одной из первых стран, которые должны быть в центре российского внимания", — заявил Хавич.
Аналитик также опровергает миф о тотальной русофобии среди поляков, указывая, что на бытовом уровне граждане Польши зачастую относятся к русским дружелюбно, несмотря на антироссийскую риторику властей.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.
О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
18:00
Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальцаЗа каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют производство беспилотников для ВСУ.
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