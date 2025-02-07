У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные" - 07.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250207/1060908147.html
У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"
У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные" - 07.02.2025 Украина.ру
У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее пообещавшая доказать, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, выпустила вторую часть "расследования", обещая "сенсационную информацию". Причем не только о главной паре Франции
2025-02-07T17:06
2025-02-07T17:06
новости
эммануэль макрон
франция
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
журналист
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060909077_0:65:1036:648_1920x0_80_0_0_13206da3593e0012d4d6a84e45d61c08.jpg
Оуэнс продолжает дело своей коллеги Наташи Рей, которую в сентябре прошлого года суд Парижа признал виновной в клевете в адрес первой леди страны. На днях журналистка попросила убежища в России, заявив, что ей угрожали французские власти.Оуэнс тоже утверждает, что ее сайт подвергается атакам хакеров, а ее саму преследуют адвокаты семьи Макронов. Однако, подчеркнула журналистка, она не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".Поиски Y-хромосмы у Брижит МакронАвтор "расследования" отметила, что французский лидер и его супруга "определенно не выглядят парой, которой нечего скрывать". И вот какие доводы приводит в пользу того, что главный секрет семьи - Y-хромосома у Брижит.Ранее в сети появилась первая часть "расследования" Оуэнс - 40-минутный ролик под названием "Становление Брижит", в котором качестве "доказательств" своих слов корреспондент указывала следующие доводы:Оуэнс также продолжает утверждать, что человек, который сейчас выдает себя за Брижит на самом деле родился мужчиной и носил имя Жан-Мишель Тронье, а настоящая Брижит якобы была его сестрой, которая пропала без вести, и брат в итоге поменял пол и присвоил себе личность сестры.Наконец, журналистка также заявляет, что у властей США есть "секретное досье" на Макрона, намекая, что кто-то из президентов США явно в курсе того, что у первой пары Франции ниже пояса.По официальной версии Елисейских полей, первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54. Сейчас Бриджит Макрон 71 год.Другие "инсайды" ОуэнсЖурналистка поддерживает Дональда Трампа, которого называет "спасителем" западной цивилизации, а движение афроамериканцев Black Lives Matter - "группой плаксивых малышей", которые пытаются привлечь к себе внимание. Примечательно, что сама Оуэнс является темнокожей, за что подвергалась травле в школе.Своего коллегу Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, она поддержала, заявив, что поездка корреспондента в Москву - мудрое и храброе решение.Оуэнс также не раз говорила в своих эфирах, что уважает право России на суверенитет и критиковала Владимира Зеленского.Кто такая Кэндис ОуэнсВ школьные годы будущая журналистка оказалась в центре большого скандала: одноклассники прислали ей голосовые сообщения с оскорблениями на расовой почве и угрозами расправы. Среди авторов оказался и сын тогдашнего мэра и будущего губернатора Коннектикута Дэннела Мэллоя.Семья Кэндис подала в суд на городской совет по образованию, обвинив учреждение в том, что оно не защитило права девочки. Совет выплатил пострадавшей 37,5 тысяч долларов.После окончания университета по специальности "журналистика" Оуэнс работала в нескольких СМИ, в том числе выпускала еженедельные передачи на консервативной платформе Daily Wire. Одним из гостей ее эфиров был и будущий президент Дональд Трамп.Также журналистка является членом Национальной стрелковой ассоциации, отстаивая права граждан на хранение и ношение оружия, а также критикует мусульманскую эмиграцию в Европу, предполагая, что в будущем американцам придется спасать англичан.* Пропаганда ЛГБТ запрещена в России.
франция
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060909077_93:0:957:648_1920x0_80_0_0_fdf6bed7720714fade6a5aa5f1ce0ded.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эммануэль макрон, франция, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, журналист, владимир путин
Новости, Эммануэль Макрон, Франция, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, журналист, Владимир Путин

У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"

17:06 07.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее пообещавшая доказать, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, выпустила вторую часть "расследования", обещая "сенсационную информацию". Причем не только о главной паре Франции
Оуэнс продолжает дело своей коллеги Наташи Рей, которую в сентябре прошлого года суд Парижа признал виновной в клевете в адрес первой леди страны. На днях журналистка попросила убежища в России, заявив, что ей угрожали французские власти.
Оуэнс тоже утверждает, что ее сайт подвергается атакам хакеров, а ее саму преследуют адвокаты семьи Макронов. Однако, подчеркнула журналистка, она не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".
Поиски Y-хромосмы у Брижит Макрон
Автор "расследования" отметила, что французский лидер и его супруга "определенно не выглядят парой, которой нечего скрывать". И вот какие доводы приводит в пользу того, что главный секрет семьи - Y-хромосома у Брижит.
  • В 2018-м журнал Closer сообщил, что первая леди Франции посещала Американскую больницу в Париже, где по официальной версии Макрон делала косметическую операцию. Оуэнс утверждает, что супругу президента там, "судя по всему", принимал хирург Патрик Бьюи - известный специалист по "феминизирующей пластике", который часто оказывает услуги трансгендерам.
  • Адвокаты первой леди так и не дали ответа на прямой вопрос Оуэнс, является ли Брижит трансгендером.
  • В медиапространстве нет "молодых" фотографий Брижит Макрон, в том числе - ни одного снимка в окружении е троих детей от первого брака.
  • На тех редких фотографиях первой леди, которые есть в сети и датированы 90-ми годами, Брижит "что удивительно, носит шарф. Почему она всегда закрывает шею? Это кажется странным. <...> На "официальных" фото совсем другой человек".
Ранее в сети появилась первая часть "расследования" Оуэнс - 40-минутный ролик под названием "Становление Брижит", в котором качестве "доказательств" своих слов корреспондент указывала следующие доводы:
  • "туманные" обстоятельства знакомства президента и первой леди;
  • их нежелание отвечать на ее вопросы;
  • Брижит "говорит тем же голосом", что и некий трансгендер* Вероника, которая давала интервью в 1977 году.
Оуэнс также продолжает утверждать, что человек, который сейчас выдает себя за Брижит на самом деле родился мужчиной и носил имя Жан-Мишель Тронье, а настоящая Брижит якобы была его сестрой, которая пропала без вести, и брат в итоге поменял пол и присвоил себе личность сестры.
Наконец, журналистка также заявляет, что у властей США есть "секретное досье" на Макрона, намекая, что кто-то из президентов США явно в курсе того, что у первой пары Франции ниже пояса.
По официальной версии Елисейских полей, первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54. Сейчас Бриджит Макрон 71 год.
© AP/Ludovic Marin
© AP/Ludovic Marin
Другие "инсайды" Оуэнс
Журналистка поддерживает Дональда Трампа, которого называет "спасителем" западной цивилизации, а движение афроамериканцев Black Lives Matter - "группой плаксивых малышей", которые пытаются привлечь к себе внимание. Примечательно, что сама Оуэнс является темнокожей, за что подвергалась травле в школе.
Своего коллегу Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, она поддержала, заявив, что поездка корреспондента в Москву - мудрое и храброе решение.
Оуэнс также не раз говорила в своих эфирах, что уважает право России на суверенитет и критиковала Владимира Зеленского.

"Для меня Зеленский - это очередной гомосексуальный лидер в черном латексе, пляшущий на высоких каблуках, как в клипе Single Ladies. Очередной актер, которого поставили на должность, чтобы играть роль. Да, именно так я и воспринимаю многих этих президентов: это актеры, которых натаскивают на роль лидеров. Ровно поэтому я упрекала Зеленского за то, что он постоянно носит военную одежду. Очевидно же, что он просто отыгрывает роль".
Кто такая Кэндис Оуэнс
В школьные годы будущая журналистка оказалась в центре большого скандала: одноклассники прислали ей голосовые сообщения с оскорблениями на расовой почве и угрозами расправы. Среди авторов оказался и сын тогдашнего мэра и будущего губернатора Коннектикута Дэннела Мэллоя.
Семья Кэндис подала в суд на городской совет по образованию, обвинив учреждение в том, что оно не защитило права девочки. Совет выплатил пострадавшей 37,5 тысяч долларов.
После окончания университета по специальности "журналистика" Оуэнс работала в нескольких СМИ, в том числе выпускала еженедельные передачи на консервативной платформе Daily Wire. Одним из гостей ее эфиров был и будущий президент Дональд Трамп.
Также журналистка является членом Национальной стрелковой ассоциации, отстаивая права граждан на хранение и ношение оружия, а также критикует мусульманскую эмиграцию в Европу, предполагая, что в будущем американцам придется спасать англичан.
© Getty Images
© Getty Images
* Пропаганда ЛГБТ запрещена в России.
 
НовостиЭммануэль МакронФранцияСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийжурналистВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Зеленский рвал и метал. Как самая многочисленная украинская делегация позавтракала и помолилась в США
18:00Освобождение Дзержинска, бои в Курской области. Итоги 7 февраля на Украине
17:42"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться
17:06У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"
16:13Не все Переяславские рады одинаково полезны
16:10Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет
16:02Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет?
15:22Не взяли на СВО: в деле историка Соколова, убившего свою аспирантку, всплыли новые подробности
14:48"Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя"
14:34Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность
14:29Как Россия выжжет "мозги" ВСУ и откуда она выдавит их как зубную пасту из тюбика – военкор Стешин
14:19Дружба свободна: ВС РФ гонят врага, ВСУ пересчитывают недельные потери
13:46Жаба против гадюки: Трамп выступил против МУСа
13:30Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда
13:28Профессионалы не хотят снимать СВО. Офицер и режиссер Артем Артемов о фильме "СВОИ. Баллада о войне"
13:04"Это был неправильный Берия": на фронте уничтожены грузинские легионеры*
13:00Киев хочет спровоцировать войну России с США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 февраля
12:43Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд
12:33Подоляк признал, что Киев хочет спровоцировать войну между РФ и США
12:30Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову
Лента новостейМолния