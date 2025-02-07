У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее пообещавшая доказать, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, выпустила вторую часть "расследования", обещая "сенсационную информацию". Причем не только о главной паре Франции
Оуэнс продолжает дело своей коллеги Наташи Рей, которую в сентябре прошлого года суд Парижа признал виновной в клевете в адрес первой леди страны. На днях журналистка попросила убежища в России, заявив, что ей угрожали французские власти.
Оуэнс тоже утверждает, что ее сайт подвергается атакам хакеров, а ее саму преследуют адвокаты семьи Макронов. Однако, подчеркнула журналистка, она не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".
Поиски Y-хромосмы у Брижит Макрон
Автор "расследования" отметила, что французский лидер и его супруга "определенно не выглядят парой, которой нечего скрывать". И вот какие доводы приводит в пользу того, что главный секрет семьи - Y-хромосома у Брижит.
- —В 2018-м журнал Closer сообщил, что первая леди Франции посещала Американскую больницу в Париже, где по официальной версии Макрон делала косметическую операцию. Оуэнс утверждает, что супругу президента там, "судя по всему", принимал хирург Патрик Бьюи - известный специалист по "феминизирующей пластике", который часто оказывает услуги трансгендерам.
- —Адвокаты первой леди так и не дали ответа на прямой вопрос Оуэнс, является ли Брижит трансгендером.
- —В медиапространстве нет "молодых" фотографий Брижит Макрон, в том числе - ни одного снимка в окружении е троих детей от первого брака.
- —На тех редких фотографиях первой леди, которые есть в сети и датированы 90-ми годами, Брижит "что удивительно, носит шарф. Почему она всегда закрывает шею? Это кажется странным. <...> На "официальных" фото совсем другой человек".
Ранее в сети появилась первая часть "расследования" Оуэнс - 40-минутный ролик под названием "Становление Брижит", в котором качестве "доказательств" своих слов корреспондент указывала следующие доводы:
- —"туманные" обстоятельства знакомства президента и первой леди;
- —их нежелание отвечать на ее вопросы;
- —Брижит "говорит тем же голосом", что и некий трансгендер* Вероника, которая давала интервью в 1977 году.
Оуэнс также продолжает утверждать, что человек, который сейчас выдает себя за Брижит на самом деле родился мужчиной и носил имя Жан-Мишель Тронье, а настоящая Брижит якобы была его сестрой, которая пропала без вести, и брат в итоге поменял пол и присвоил себе личность сестры.
Наконец, журналистка также заявляет, что у властей США есть "секретное досье" на Макрона, намекая, что кто-то из президентов США явно в курсе того, что у первой пары Франции ниже пояса.
По официальной версии Елисейских полей, первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54. Сейчас Бриджит Макрон 71 год.
© AP/Ludovic Marin
© AP/Ludovic Marin
Другие "инсайды" Оуэнс
Журналистка поддерживает Дональда Трампа, которого называет "спасителем" западной цивилизации, а движение афроамериканцев Black Lives Matter - "группой плаксивых малышей", которые пытаются привлечь к себе внимание. Примечательно, что сама Оуэнс является темнокожей, за что подвергалась травле в школе.
Своего коллегу Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, она поддержала, заявив, что поездка корреспондента в Москву - мудрое и храброе решение.
Оуэнс также не раз говорила в своих эфирах, что уважает право России на суверенитет и критиковала Владимира Зеленского.
"Для меня Зеленский - это очередной гомосексуальный лидер в черном латексе, пляшущий на высоких каблуках, как в клипе Single Ladies. Очередной актер, которого поставили на должность, чтобы играть роль. Да, именно так я и воспринимаю многих этих президентов: это актеры, которых натаскивают на роль лидеров. Ровно поэтому я упрекала Зеленского за то, что он постоянно носит военную одежду. Очевидно же, что он просто отыгрывает роль".
Кто такая Кэндис Оуэнс
В школьные годы будущая журналистка оказалась в центре большого скандала: одноклассники прислали ей голосовые сообщения с оскорблениями на расовой почве и угрозами расправы. Среди авторов оказался и сын тогдашнего мэра и будущего губернатора Коннектикута Дэннела Мэллоя.
Семья Кэндис подала в суд на городской совет по образованию, обвинив учреждение в том, что оно не защитило права девочки. Совет выплатил пострадавшей 37,5 тысяч долларов.
После окончания университета по специальности "журналистика" Оуэнс работала в нескольких СМИ, в том числе выпускала еженедельные передачи на консервативной платформе Daily Wire. Одним из гостей ее эфиров был и будущий президент Дональд Трамп.
Также журналистка является членом Национальной стрелковой ассоциации, отстаивая права граждан на хранение и ношение оружия, а также критикует мусульманскую эмиграцию в Европу, предполагая, что в будущем американцам придется спасать англичан.
© Getty Images
© Getty Images
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