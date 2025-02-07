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У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"

У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные" - 07.02.2025 Украина.ру

У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее пообещавшая доказать, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, выпустила вторую часть "расследования", обещая "сенсационную информацию". Причем не только о главной паре Франции

2025-02-07T17:06

2025-02-07T17:06

2025-02-07T17:06

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владимир путин

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Оуэнс продолжает дело своей коллеги Наташи Рей, которую в сентябре прошлого года суд Парижа признал виновной в клевете в адрес первой леди страны. На днях журналистка попросила убежища в России, заявив, что ей угрожали французские власти.Оуэнс тоже утверждает, что ее сайт подвергается атакам хакеров, а ее саму преследуют адвокаты семьи Макронов. Однако, подчеркнула журналистка, она не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".Поиски Y-хромосмы у Брижит МакронАвтор "расследования" отметила, что французский лидер и его супруга "определенно не выглядят парой, которой нечего скрывать". И вот какие доводы приводит в пользу того, что главный секрет семьи - Y-хромосома у Брижит.Ранее в сети появилась первая часть "расследования" Оуэнс - 40-минутный ролик под названием "Становление Брижит", в котором качестве "доказательств" своих слов корреспондент указывала следующие доводы:Оуэнс также продолжает утверждать, что человек, который сейчас выдает себя за Брижит на самом деле родился мужчиной и носил имя Жан-Мишель Тронье, а настоящая Брижит якобы была его сестрой, которая пропала без вести, и брат в итоге поменял пол и присвоил себе личность сестры.Наконец, журналистка также заявляет, что у властей США есть "секретное досье" на Макрона, намекая, что кто-то из президентов США явно в курсе того, что у первой пары Франции ниже пояса.По официальной версии Елисейских полей, первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54. Сейчас Бриджит Макрон 71 год.Другие "инсайды" ОуэнсЖурналистка поддерживает Дональда Трампа, которого называет "спасителем" западной цивилизации, а движение афроамериканцев Black Lives Matter - "группой плаксивых малышей", которые пытаются привлечь к себе внимание. Примечательно, что сама Оуэнс является темнокожей, за что подвергалась травле в школе.Своего коллегу Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, она поддержала, заявив, что поездка корреспондента в Москву - мудрое и храброе решение.Оуэнс также не раз говорила в своих эфирах, что уважает право России на суверенитет и критиковала Владимира Зеленского.Кто такая Кэндис ОуэнсВ школьные годы будущая журналистка оказалась в центре большого скандала: одноклассники прислали ей голосовые сообщения с оскорблениями на расовой почве и угрозами расправы. Среди авторов оказался и сын тогдашнего мэра и будущего губернатора Коннектикута Дэннела Мэллоя.Семья Кэндис подала в суд на городской совет по образованию, обвинив учреждение в том, что оно не защитило права девочки. Совет выплатил пострадавшей 37,5 тысяч долларов.После окончания университета по специальности "журналистика" Оуэнс работала в нескольких СМИ, в том числе выпускала еженедельные передачи на консервативной платформе Daily Wire. Одним из гостей ее эфиров был и будущий президент Дональд Трамп.Также журналистка является членом Национальной стрелковой ассоциации, отстаивая права граждан на хранение и ношение оружия, а также критикует мусульманскую эмиграцию в Европу, предполагая, что в будущем американцам придется спасать англичан.* Пропаганда ЛГБТ запрещена в России.

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новости, эммануэль макрон, франция, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, журналист, владимир путин