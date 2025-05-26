https://ukraina.ru/20250526/neuzheli-konets-konflikta-na-ukraine-blizok-es-reshil-vosstanovit-otnosheniya-s-rossiey-no-est-1063421139.html

Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки

Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки - 26.05.2025 Украина.ру

Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки

Неожиданные новости прилетели из Европы: руководство ЕС приступает к восстановлению контактов с Москвой. Радоваться рано, не всё так однозначно. Давайте разбираться, в чём подвох

2025-05-26T18:00

2025-05-26T18:00

2025-05-26T18:00

эксклюзив

россия

ес

владимир путин

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

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европарламент

северный поток

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"[Председатель Еврокомиссии Урсула] Фон дер Ляйен сказала мне, что они работают над этим. Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией", - сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар в интервью изданию Politico.По её словам, из-за отказа от переговоров с Россией Евросоюз не воспринимается как влиятельное политическое объединение, и Европе нужно приложить усилия, чтобы её пригласили к столу переговоров по урегулированию украинского кризиса.Пирц-Мусар считает, что ЕС должен собрать группу мудрых мужчин и женщин для проведения тихой дипломатии, что станет первым шагом к восстановлению прямых контактов.Официальных подтверждений от руководства Евросоюза не последовало.Впрочем, исключать ничего нельзя. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля, общаясь с координатором движения "Бессмертный полк" в Испании Викторией Самойловой на просветительском марафоне "Знание. Первые", сказал, что у него "сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, это безусловно".И повторил это спустя почти две недели после разговора с европейскими политиками, побывавшими на Параде Победы в Москве."Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы", - заявил Путин.Прежде всего речь о тех государствах, которые всё ещё настроены на антироссийскую риторику, отметил российский лидер.Со стороны Брюсселя сигналы о возможности восстановления отношений тоже поступали.В интервью польскому порталу Interia в конце января председатель Европарламента Роберта Метсола, комментируя вопрос об опасениях, что Европа после завершения украинского конфликта может захотеть восстановить нормальные отношения с РФ, сказала: "Мы не можем игнорировать тот факт, что Россия — наш сосед и глобальный игрок. Мы не можем забывать об этом, и нам придётся внимательно посмотреть на это, когда придёт время".В октябре 2024 года, ещё будучи верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Жозеп Боррель заявил в интервью порталу Euractiv, что не верит в перезагрузку отношений с Россией в ближайшем будущем, поскольку вооружённый конфликт на Украине, как ему видится, продолжится, а для Евросоюза, по его словам, это "красная черта".Неужели европейские чиновники почувствовали приближение развязки украинского кризиса при содействии Трампа и, раз уж этой "красной линии" скоро не будет, предпочли перейти к восстановлению отношений с Россией?К тому же, как мы помним, мирный план Трампа по Украине включает пункт отмены всех антироссийских санкций, введённых с 2014 года, в том числе Европой.Есть даже понимание, что может стать возможной отправной точкой для начала диалога ЕС с РФ – возобновление работы обеих ниток газопровода "Северный поток".Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе, сказал в интервью немецкой газете Die Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.К тому же, по его словам, перезапуск "Северных потоков" положительно сказался бы на экономике ФРГ, это позволило бы избежать уже начавшегося оттока компаний из страны из-за высоких производственных затрат, и стоимость энергоносителей - ключевой фактор.Депутат Рийгикогу (эстонского парламента) Александр Чаплыгин также говорит, что без дешёвых российских энергии и сырья производство в ЕС стало дорогим, и многие компании уже готовы к переезду, а в таком случае рабочие места и налоги уходят из Европы.Если Германия будет получать из РФ около 20% газа, это уже значительно улучшит ситуацию, и при этом не привело бы к зависимости от российских энергоресурсов, которой опасаются европейские чиновники, продолжает Кречмер."Но я вижу, что в настоящее время нет готовности менять стратегию. Однако я уверен, что, если экономическое развитие продолжится такими темпами, через год-два нам придётся изменить курс", - говорит немецкий политик.Ущерб Германии от диверсий на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", по оценке депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Райнера Ротфуса, исчисляется десятками миллиардов евро.Die Zeit подчёркивает, что Кречмер по этому вопросу расходится во мнении со своим однопартийцем, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, который поддерживает курс руководства ЕС по расширению санкционного пакета против "Северных потоков", хотя ни по одной из нитей не поступает газ.Премьер-министр Саксонии выделяет два способа начать диалог с Россией: либо пытаться оказать давление на неё, как это было до сих пор, либо пытаться использовать позитивный подход. Правительство Германии на протяжении трёх лет твердит, что Россия не хочет разговаривать, а достаточно ли вообще было предпринято попыток это сделать, поинтересовался Кречмер."Нам придётся задаться вопросом, на каких условиях Россия вообще захочет с нами разговаривать. Чего мог бы хотеть от нас Владимир Путин? Что в диалоге с Германией и Европой могло бы быть для него интересным? Пока мы говорим: "Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции", - с нами и нет смысла разговаривать", - заявил он.А как нужно разговаривать с Россией, Кречмер знает не понаслышке – он лично общался с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума в 2019 году. О чём конкретно шла речь, не уточнялось, но накануне немецкий политик так же, как и сейчас, критиковал антироссийские санкции.Возвращаясь к его вопросу, что могло бы заинтересовать президента РФ в диалоге с Германией, запуск "Северных потоков" вполне мог бы. Тем более, технически это вполне осуществимо, причём в сжатые сроки. Как говорил Путин, при наличии политической воли руководства ФРГ для запуска сохранившейся нитки "Северного потока-2" потребуется всего несколько дней."Вентиль открутите, скажите: мы хотим получать. Завтра начнут получать, неделя нужна. Не хотят. Видимо, рассчитывали, что, если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать", - сказал президент в феврале 2024 года.Новость о желании ЕС наладить отношения с РФ появилась на фоне твёрдой убеждённости Трампа ввести торговые пошлины на продукцию из Евросоюза, пусть и чуть позже, чем планировалось изначально. А это, по оценке газеты The Financial Times, может обернуться дефицитом лекарств и катастрофой для фармацевтической отрасли, нерентабельностью автостроения, ростом издержек для авиагигантов Boeing и Airbus, зависящих от глобальных цепочек поставок. Ущерб для всего Евросоюза достигнет 0,5% ВВП, а для одной только Германии в денежном выражении - примерно €200 млрд к концу 2028 года.Отказ от российского трубопроводного газа, дешёвого относительно американского сжиженного, повысило себестоимость производства на промышленных предприятиях в странах ЕС, что неизбежно привело к подорожанию товаров для местных потребителей, а это – к недовольству правящими элитами и росту симпатий к правым политическим силам. И эта тенденция только укрепляется, причём в целом ряде стран сообщества, а не в какой-то одной конкретной.В общем сообщение о том, что Европа задумалась над восстановлением отношений с Россией, воспринимается позитивно (строить всегда лучше, чем ломать), но всё же есть несколько серьёзных нестыковок, которые не позволяют до конца поверить в реалистичность такой перспективы, по крайней мере, в ближайшее время.1. Слова о восстановлении диалога, как передала президент Словении, исходят от Урсулы фон дер Ляйен, известной отсутствием симпатии к России.2. Европа сейчас – это главный соратник Украины и, соответственно, сторонник продолжения боевых действий. Вот только сегодня Франция и Германия вместе с Великобританией, не входящей в ЕС, и США сняли ограничения на дальность действия ракет, передаваемых ВСУ, о чём заявил Мерц.3. ЕС только недавно ввёл очередную порцию антироссийских санкций, от чего, например, Трамп категорически отказывается, опасаясь разрушить наметившийся переговорный процесс между Москвой и Киевом. Кстати, о планах расширить санкции, касающиеся газопроводов "Северный поток", менее двух недель назад объявила никто иной, как Урсула фон дер Ляйен.4. Если Евросоюз действительно настроен на возобновление диалога с Россией, нужны люди, которые будут его вести. 26 мая в Москву прибыл депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер, он уже встретился с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Однако в Брюсселе порыв политика не оценили и собираются исключить его из фракции "Европейские консерваторы и реформисты".Как бы то ни было, если руководство ЕС и правда решит закопать топор войны и перейти к миру, то как раньше уже ничего не будет. Россия согласится выстраивать отношения только на выгодных для неё условиях. За время действия санкционного режима страна адаптировалась к новым реальностям и переориентировалась на партнёров из других регионов, так что Россия так остро в Европе сейчас не нуждается, чтобы хвататься за первую же возможность вернуться в контакт. А насколько серьёзны намерения Европы и вообще имеются ли таковые, увидим в ближайшее время по её действиям, словам с Запада верить нельзя, это мы прекрасно усвоили.Читайте также Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит

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