Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать - 26.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250526/eksperty-rossii---trampu-ne-tvoya-voyna--vot-i-ne-nado-v-ney-uchastvovat-1063412318.html
Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать - 26.05.2025 Украина.ру
Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
Большой обмен и большой обстрел — вот что обсуждали аналитики на этих выходных. А еще то, как белый лебедь укусил Стива Уиткоффа.
2025-05-26T16:46
2025-05-26T16:46
эксклюзив
дональд трамп
украина
россия
европа
владимир путин
владимир зеленский
сбу
татьяна монтян
михаил павлив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063413999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69cd9228620a1b2bf3fa3f182cdd35c5.jpg
Это событие прошло бы незамеченным, если бы сам Дональд Трамп не обратил на него внимание, не сопроводив эту новость фотографией. Теперь аналитики гадают, нужно ли расценивать белого лебедя как "чёрного" для самого спецпосланника или для российско-американских отношений, которые Уиткофф курирует. То, что Трамп недоволен тем, что никак не удается завершить российско-украинский конфликт, он высказал открыто на страницах своей соцсети. Хотя для американского президента решение может быть простым, как уверяет философ Александр Дугин: "если это не война Трампа, (как он постоянно уверяет), ну вот и не надо в ней участвовать". Эксперты проанализировали последние заявления Трампа и сделали свои выводы в тг-каналах.Политтехнолог Михаил ПавливТрамп, повторив журналистам свой спич с критикой Путина за обстрелы, ответил на вопрос, что он будет с этим делать. О санкциях он ничего не сказал. "Я не знаю, что, чёрт возьми, с ним случилось. Я знал его долгое время. Мы всегда хорошо ладили. Но сейчас он запускает ракеты по городам и убивает людей. И мне это совсем не нравится. Понятно? Мы разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам", - заявил Трамп. На вопрос, что он будет с этим делать, Трамп не дал прямого ответа и обвинил журналиста в "фейковых новостях". "Посмотрим, что мы будем делать. Что я вам могу сказать? Вы же фейковые новости, не так ли? Вы полностью фейковые. Есть ещё вопросы?" - заключил Трамп. Ранее он написал аналогичный пост в соцсети, где также раскритиковал Зеленского, который "совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит" и "вызывает проблемы". Эта эскапада Дональда не значит ровным счетом ничего. В тишине кабинетов, по защищенной связи, Москва и Вашингтон сейчас обсуждают российский проект меморандума. А Дональд лишь отрабатывает обязательную программу "я над схваткой".Общественный деятель Татьяна МонтянТрамп впервые за долгое время выразил недовольство тем, как ведёт себя Путин. Трамп буквально заявил, что ему "не нравится то, что Путин делает в Украине", и он "очень удивлён", ведь "давно знает Владимира" и не ожидал от него подобного. Он добавил, что "определённо рассматривает" возможность введения санкций против России в случае, если Путин не изменит своего поведения. Вскоре после этого он опубликовал картинку с лебедем, клюющим ключевого переговорщика, "Уиткофа", сопроводив её комментарием что "моему другу сильно досталось". Конспирологи уже увидели в этой картинке знак того, что Трамп сделает Уиткофа виновником провала переговоров с Россией, и, принеся в жертву этого козла отпущения, сменит политику: переключится с попыток соблазнить Путина комплиментами и тому подобным, начнёт политическое и экономическое давление на Кремль.Политолог Максим ЖаровСтива Уиткоффа в поместье Трампа укусил в причинное место белый лебедь, сообщил в truth social Трамп. Больше о переговорном треке по Украине сообщить ему нечего. Так что вполне возможно, что очень скоро в то же самое место этот же белый лебедь будет кусать и Кита Келлога с Марко Рубио. И об этом тоже будет сообщать в truth social Трамп. Потом в поместье Трампа появятся и "черные лебеди". И уже они будут кусать за причинные места близких к Трампу людей. И об этом тоже будет сообщать в truth social Трамп. А политологи будут трактовать это как рутинизацию переговорного процесса по Украине.Общественный деятель Александр СкубченкоА тем, что ежедневно сотни беспилотников по российским городам Зеленский запускает, этим Трамп доволен? Или он не доволен только тем, что Россия вынужденно отвечает? Трамп злится сейчас на Путина, а должен злиться только на самого себя: у него было полгода, чтобы радикально решить вопрос с Зеленским, но вместо этого он пытался его уговорить. На самом же деле "злость" Трампа — это лишь риторика в моменте, которая не влияет на дальнейшие события и на отношения с Путиным. Что делать дальше, он сам же и ответил, что не знает. Вариантов у Трампа не так уж и много, если Зеленский отвергнет меморандум России с предварительными условиями мира: выйти из конфликта полностью, прекратив поставки вооружений Украине, и переложить ответственность за Украину на Европу, а так же — ввести какие-нибудь санкции против России, чтобы сохранить лицо; войти в конфликт на стороне Украины. Первый вариант для Трампа самый оптимальный: он, сохранив нейтральность, сможет вернуться в конфликт снова как решающий посредник, когда Россия принудит Украину к миру силой. Второй вариант для Трампа — это как собственноручно вырыть себе могилу. Потому что во всех бедах уже глобалисты его обвинят, и он может поставить крест на своей политической карьере. Республиканцы, кстати, тоже. Для нас же плохих вариантов нет: либо мир будет сейчас на наших условиях (с уступками), либо мир будет позже, но ещё на лучших для нас условиях (без уступок). Для Украины в случае, если Зеленский отвергнет мир сейчас, дальше условия мира будут ещё хуже. И территория станет ещё меньше. Ну, а пока на повестке дня — ожидание меморандума России, реакция на него Украины, и подготовка ко второму раунду переговоров.Политолог Сергей МарковВ СМИ США и Европы идёт массированная кампания давления на Трампа с целью заставить Трампа занять более жёсткую позицию в отношении России. Эта кампания имеет две ясные цели. 1. Сорвать намеченную Путиным и Трампом нормализацию отношений России и США. 2. Вынудить Трампа начать опять выделять оружие Украине. Команда Байдена перед уходом выделила огромные объёмы оружия Украине. И Трамп их все это время поставляет. Но новые не выделяет. В конце июня эти поставки "оружия Байдена" должны закончиться. И тогда армия Украины и её база поддержки в Европе начнут оказываться в трудной ситуации. И поэтому кампания давления на Трампа будет нарастать. Более того: с высокой вероятностью можно ожидать какой-то кровавой провокации со стороны СБУ, британской и французской разведки. Цель этой провокации очевидная - чтобы Трамп ужаснулся варварству и жестокости руководства России. И обвинил во всем Путина. И возобновил поставки оружия. Будут гнуть Трампа. Вот они уже прогнули Трампа на резкие заявления против Путина. Будут гнуть ещё больше.О том, какие "подводные камни" есть в переговорном процессе между Россией и Украиной - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063413999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9588ff6ee3420828485ae6980bf88d3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, украина, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, сбу, татьяна монтян, михаил павлив, сергей марков, скубченко, эксперты
Эксклюзив, Дональд Трамп, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Владимир Зеленский, СБУ, Татьяна Монтян, Михаил Павлив, Сергей Марков, Скубченко, эксперты

Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать

16:46 26.05.2025
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP / Manuel Balce Ceneta
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Большой обмен и большой обстрел — вот что обсуждали аналитики на этих выходных. А еще то, как белый лебедь укусил Стива Уиткоффа.
Это событие прошло бы незамеченным, если бы сам Дональд Трамп не обратил на него внимание, не сопроводив эту новость фотографией. Теперь аналитики гадают, нужно ли расценивать белого лебедя как "чёрного" для самого спецпосланника или для российско-американских отношений, которые Уиткофф курирует.
То, что Трамп недоволен тем, что никак не удается завершить российско-украинский конфликт, он высказал открыто на страницах своей соцсети. Хотя для американского президента решение может быть простым, как уверяет философ Александр Дугин: "если это не война Трампа, (как он постоянно уверяет), ну вот и не надо в ней участвовать". Эксперты проанализировали последние заявления Трампа и сделали свои выводы в тг-каналах.
Политтехнолог Михаил Павлив
Трамп, повторив журналистам свой спич с критикой Путина за обстрелы, ответил на вопрос, что он будет с этим делать. О санкциях он ничего не сказал. "Я не знаю, что, чёрт возьми, с ним случилось. Я знал его долгое время. Мы всегда хорошо ладили. Но сейчас он запускает ракеты по городам и убивает людей. И мне это совсем не нравится. Понятно? Мы разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам", - заявил Трамп.
На вопрос, что он будет с этим делать, Трамп не дал прямого ответа и обвинил журналиста в "фейковых новостях". "Посмотрим, что мы будем делать. Что я вам могу сказать? Вы же фейковые новости, не так ли? Вы полностью фейковые. Есть ещё вопросы?" - заключил Трамп.
Ранее он написал аналогичный пост в соцсети, где также раскритиковал Зеленского, который "совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит" и "вызывает проблемы". Эта эскапада Дональда не значит ровным счетом ничего. В тишине кабинетов, по защищенной связи, Москва и Вашингтон сейчас обсуждают российский проект меморандума. А Дональд лишь отрабатывает обязательную программу "я над схваткой".
Общественный деятель Татьяна Монтян
Трамп впервые за долгое время выразил недовольство тем, как ведёт себя Путин. Трамп буквально заявил, что ему "не нравится то, что Путин делает в Украине", и он "очень удивлён", ведь "давно знает Владимира" и не ожидал от него подобного. Он добавил, что "определённо рассматривает" возможность введения санкций против России в случае, если Путин не изменит своего поведения.
Вскоре после этого он опубликовал картинку с лебедем, клюющим ключевого переговорщика, "Уиткофа", сопроводив её комментарием что "моему другу сильно досталось". Конспирологи уже увидели в этой картинке знак того, что Трамп сделает Уиткофа виновником провала переговоров с Россией, и, принеся в жертву этого козла отпущения, сменит политику: переключится с попыток соблазнить Путина комплиментами и тому подобным, начнёт политическое и экономическое давление на Кремль.
Политолог Максим Жаров
Стива Уиткоффа в поместье Трампа укусил в причинное место белый лебедь, сообщил в truth social Трамп. Больше о переговорном треке по Украине сообщить ему нечего. Так что вполне возможно, что очень скоро в то же самое место этот же белый лебедь будет кусать и Кита Келлога с Марко Рубио. И об этом тоже будет сообщать в truth social Трамп. Потом в поместье Трампа появятся и "черные лебеди". И уже они будут кусать за причинные места близких к Трампу людей. И об этом тоже будет сообщать в truth social Трамп. А политологи будут трактовать это как рутинизацию переговорного процесса по Украине.
Общественный деятель Александр Скубченко
А тем, что ежедневно сотни беспилотников по российским городам Зеленский запускает, этим Трамп доволен? Или он не доволен только тем, что Россия вынужденно отвечает? Трамп злится сейчас на Путина, а должен злиться только на самого себя: у него было полгода, чтобы радикально решить вопрос с Зеленским, но вместо этого он пытался его уговорить.
На самом же деле "злость" Трампа — это лишь риторика в моменте, которая не влияет на дальнейшие события и на отношения с Путиным. Что делать дальше, он сам же и ответил, что не знает.
Вариантов у Трампа не так уж и много, если Зеленский отвергнет меморандум России с предварительными условиями мира: выйти из конфликта полностью, прекратив поставки вооружений Украине, и переложить ответственность за Украину на Европу, а так же — ввести какие-нибудь санкции против России, чтобы сохранить лицо; войти в конфликт на стороне Украины.
Первый вариант для Трампа самый оптимальный: он, сохранив нейтральность, сможет вернуться в конфликт снова как решающий посредник, когда Россия принудит Украину к миру силой.
Второй вариант для Трампа — это как собственноручно вырыть себе могилу. Потому что во всех бедах уже глобалисты его обвинят, и он может поставить крест на своей политической карьере. Республиканцы, кстати, тоже. Для нас же плохих вариантов нет: либо мир будет сейчас на наших условиях (с уступками), либо мир будет позже, но ещё на лучших для нас условиях (без уступок).
Для Украины в случае, если Зеленский отвергнет мир сейчас, дальше условия мира будут ещё хуже. И территория станет ещё меньше. Ну, а пока на повестке дня — ожидание меморандума России, реакция на него Украины, и подготовка ко второму раунду переговоров.
Политолог Сергей Марков
В СМИ США и Европы идёт массированная кампания давления на Трампа с целью заставить Трампа занять более жёсткую позицию в отношении России. Эта кампания имеет две ясные цели.
1. Сорвать намеченную Путиным и Трампом нормализацию отношений России и США.
2. Вынудить Трампа начать опять выделять оружие Украине. Команда Байдена перед уходом выделила огромные объёмы оружия Украине. И Трамп их все это время поставляет. Но новые не выделяет. В конце июня эти поставки "оружия Байдена" должны закончиться. И тогда армия Украины и её база поддержки в Европе начнут оказываться в трудной ситуации. И поэтому кампания давления на Трампа будет нарастать.
Более того: с высокой вероятностью можно ожидать какой-то кровавой провокации со стороны СБУ, британской и французской разведки. Цель этой провокации очевидная - чтобы Трамп ужаснулся варварству и жестокости руководства России. И обвинил во всем Путина. И возобновил поставки оружия. Будут гнуть Трампа. Вот они уже прогнули Трампа на резкие заявления против Путина. Будут гнуть ещё больше.
О том, какие "подводные камни" есть в переговорном процессе между Россией и Украиной - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДональд ТрампУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСБУТатьяна МонтянМихаил ПавливСергей МарковСкубченкоэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
19:52От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
18:15Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая
18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
17:56Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
17:42Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:36Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
17:11Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
16:46Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
16:41"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
16:27Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
15:31"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
14:56"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
14:31Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции
13:33Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
13:27Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
13:10В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния