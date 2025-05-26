https://ukraina.ru/20250526/eksperty-rossii---trampu-ne-tvoya-voyna--vot-i-ne-nado-v-ney-uchastvovat-1063412318.html

Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать

Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать - 26.05.2025 Украина.ру

Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать

Большой обмен и большой обстрел — вот что обсуждали аналитики на этих выходных. А еще то, как белый лебедь укусил Стива Уиткоффа.

2025-05-26T16:46

2025-05-26T16:46

2025-05-26T16:46

эксклюзив

дональд трамп

украина

россия

европа

владимир путин

владимир зеленский

сбу

татьяна монтян

михаил павлив

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Это событие прошло бы незамеченным, если бы сам Дональд Трамп не обратил на него внимание, не сопроводив эту новость фотографией. Теперь аналитики гадают, нужно ли расценивать белого лебедя как "чёрного" для самого спецпосланника или для российско-американских отношений, которые Уиткофф курирует. То, что Трамп недоволен тем, что никак не удается завершить российско-украинский конфликт, он высказал открыто на страницах своей соцсети. Хотя для американского президента решение может быть простым, как уверяет философ Александр Дугин: "если это не война Трампа, (как он постоянно уверяет), ну вот и не надо в ней участвовать". Эксперты проанализировали последние заявления Трампа и сделали свои выводы в тг-каналах.Политтехнолог Михаил ПавливТрамп, повторив журналистам свой спич с критикой Путина за обстрелы, ответил на вопрос, что он будет с этим делать. О санкциях он ничего не сказал. "Я не знаю, что, чёрт возьми, с ним случилось. Я знал его долгое время. Мы всегда хорошо ладили. Но сейчас он запускает ракеты по городам и убивает людей. И мне это совсем не нравится. Понятно? Мы разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам", - заявил Трамп. На вопрос, что он будет с этим делать, Трамп не дал прямого ответа и обвинил журналиста в "фейковых новостях". "Посмотрим, что мы будем делать. Что я вам могу сказать? Вы же фейковые новости, не так ли? Вы полностью фейковые. Есть ещё вопросы?" - заключил Трамп. Ранее он написал аналогичный пост в соцсети, где также раскритиковал Зеленского, который "совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит" и "вызывает проблемы". Эта эскапада Дональда не значит ровным счетом ничего. В тишине кабинетов, по защищенной связи, Москва и Вашингтон сейчас обсуждают российский проект меморандума. А Дональд лишь отрабатывает обязательную программу "я над схваткой".Общественный деятель Татьяна МонтянТрамп впервые за долгое время выразил недовольство тем, как ведёт себя Путин. Трамп буквально заявил, что ему "не нравится то, что Путин делает в Украине", и он "очень удивлён", ведь "давно знает Владимира" и не ожидал от него подобного. Он добавил, что "определённо рассматривает" возможность введения санкций против России в случае, если Путин не изменит своего поведения. Вскоре после этого он опубликовал картинку с лебедем, клюющим ключевого переговорщика, "Уиткофа", сопроводив её комментарием что "моему другу сильно досталось". Конспирологи уже увидели в этой картинке знак того, что Трамп сделает Уиткофа виновником провала переговоров с Россией, и, принеся в жертву этого козла отпущения, сменит политику: переключится с попыток соблазнить Путина комплиментами и тому подобным, начнёт политическое и экономическое давление на Кремль.Политолог Максим ЖаровСтива Уиткоффа в поместье Трампа укусил в причинное место белый лебедь, сообщил в truth social Трамп. Больше о переговорном треке по Украине сообщить ему нечего. Так что вполне возможно, что очень скоро в то же самое место этот же белый лебедь будет кусать и Кита Келлога с Марко Рубио. И об этом тоже будет сообщать в truth social Трамп. Потом в поместье Трампа появятся и "черные лебеди". И уже они будут кусать за причинные места близких к Трампу людей. И об этом тоже будет сообщать в truth social Трамп. А политологи будут трактовать это как рутинизацию переговорного процесса по Украине.Общественный деятель Александр СкубченкоА тем, что ежедневно сотни беспилотников по российским городам Зеленский запускает, этим Трамп доволен? Или он не доволен только тем, что Россия вынужденно отвечает? Трамп злится сейчас на Путина, а должен злиться только на самого себя: у него было полгода, чтобы радикально решить вопрос с Зеленским, но вместо этого он пытался его уговорить. На самом же деле "злость" Трампа — это лишь риторика в моменте, которая не влияет на дальнейшие события и на отношения с Путиным. Что делать дальше, он сам же и ответил, что не знает. Вариантов у Трампа не так уж и много, если Зеленский отвергнет меморандум России с предварительными условиями мира: выйти из конфликта полностью, прекратив поставки вооружений Украине, и переложить ответственность за Украину на Европу, а так же — ввести какие-нибудь санкции против России, чтобы сохранить лицо; войти в конфликт на стороне Украины. Первый вариант для Трампа самый оптимальный: он, сохранив нейтральность, сможет вернуться в конфликт снова как решающий посредник, когда Россия принудит Украину к миру силой. Второй вариант для Трампа — это как собственноручно вырыть себе могилу. Потому что во всех бедах уже глобалисты его обвинят, и он может поставить крест на своей политической карьере. Республиканцы, кстати, тоже. Для нас же плохих вариантов нет: либо мир будет сейчас на наших условиях (с уступками), либо мир будет позже, но ещё на лучших для нас условиях (без уступок). Для Украины в случае, если Зеленский отвергнет мир сейчас, дальше условия мира будут ещё хуже. И территория станет ещё меньше. Ну, а пока на повестке дня — ожидание меморандума России, реакция на него Украины, и подготовка ко второму раунду переговоров.Политолог Сергей МарковВ СМИ США и Европы идёт массированная кампания давления на Трампа с целью заставить Трампа занять более жёсткую позицию в отношении России. Эта кампания имеет две ясные цели. 1. Сорвать намеченную Путиным и Трампом нормализацию отношений России и США. 2. Вынудить Трампа начать опять выделять оружие Украине. Команда Байдена перед уходом выделила огромные объёмы оружия Украине. И Трамп их все это время поставляет. Но новые не выделяет. В конце июня эти поставки "оружия Байдена" должны закончиться. И тогда армия Украины и её база поддержки в Европе начнут оказываться в трудной ситуации. И поэтому кампания давления на Трампа будет нарастать. Более того: с высокой вероятностью можно ожидать какой-то кровавой провокации со стороны СБУ, британской и французской разведки. Цель этой провокации очевидная - чтобы Трамп ужаснулся варварству и жестокости руководства России. И обвинил во всем Путина. И возобновил поставки оружия. Будут гнуть Трампа. Вот они уже прогнули Трампа на резкие заявления против Путина. Будут гнуть ещё больше.О том, какие "подводные камни" есть в переговорном процессе между Россией и Украиной - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"

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