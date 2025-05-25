https://ukraina.ru/20250525/posledniy-etap-obmena-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-maya-1063398593.html

Последний этап обмена, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 мая

Последний этап обмена, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 мая - 25.05.2025 Украина.ру

Последний этап обмена, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 мая

Произошёл заключительный этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-25T13:20

2025-05-25T13:20

2025-05-25T14:23

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Днём 25 мая произошёл заключительный этап обмена военнопленными между Украиной и Россией."25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", — сообщило министерство обороны России.В министерстве указали, что все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — подытожили в оборонном ведомстве.Владимир Зеленский назвал формирования, бойцов которых вернули на Украину."Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", — отметил Зеленский.Он также поблагодарил тех, кто работал для успешной реализации обмена и пообещал вернуть "каждого и каждую из российского плена".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет готова передать Украине проект документа с изложением условий достижения устойчивой, всеобъемлющей договоренности об урегулировании сразу по завершении обмена военнопленными."Активно работаем над второй частью договорённостей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании. Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", — отметил Лавров.Также Лавров подчеркнул, что Россия остаётся "привержена тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины".По его словам, РФ продолжит работу в рамках достигнутых договоренностей "невзирая ни на какие провокации" и что Россия остаётся привержена мирному урегулированию и всегда открыта для переговоров.Обстрелы и налётыУтром 25 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение ночи 25 мая с 00:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:16 БпЛА – над территорией Тульской области, по 14 БпЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БпЛА – над территориями Московского региона и Тверской области, по 10 БпЛА – над территориями Белгородской и Курской областей, 8 БпЛА – над территорией Орловской области, 7 БпЛА – над территорией Республики Крым, 2 БпЛА – над территорией Смоленской области, по 1 БпЛА – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 9 ударов.На горловском направлении ВСУ нанесли 8 ударов, на ясиноватском — 1 удар, выпустив в общей сложности 33 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ было повреждено 2 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 45 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 9; Князе-Григоровка — 6; Малая Лепетиха — 6; Таврийск — 4; Новая Каховка — 5; Каиры — 3; Большие Копани — 4; Алёшки — 5; Каховка — 3", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка и Корсунка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позже сообщил о пострадавших от обстрелов."В результате киевской агрессии пострадали два мирных жителя Херсонской области. 19-летняя девушка и 34-летний мужчина получили ранения ног в ходе обстрела Голой Пристани вечером 24 мая. Пострадавшие доставлены на лечение в Скадовскую ЦРБ", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что в селе Гаевое Генического округа взрывом беспилотника выбиты оконные стёкла в частном доме и подожжена сухая трава."Утром 25 мая в результате обстрела повреждены крыша, фасад, остекление и внутренние помещения здания Администрации Новой Каховки. Никто не пострадал", — отметил Сальдо.Также ВСУ обстреляли Алёшки, Каховку, Таврийск, Большие Копани, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, указал губернатор.Утром 25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский, Разумное, сёлам Беломестное, Бессоновка, Вергилевка, Весёлая Лопань, Красное, Красный Хутор, Черемошное и Ясные Зори совершены атаки 17 беспилотников, 13 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Разумное повреждены 2 частных дома, в посёлке Октябрьский — административное здание коммерческого предприятия, в селе Ясные Зори — частное домовладение, в селе Черемошное — надворная постройка. В селе Мясоедово сегодня ночью от падения обломков повреждён легковой автомобиль, в селе Репное — надворная постройка", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Беленькое, Зозули и Цаповка подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам 3 беспилотников."В селе Зозули при атаке беспилотника двое сотрудников МЧС получили ранения. Они госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние пострадавших средней степени тяжести", — писал Гладков.В селе Беленькое повреждён социальный объект.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево атакованы 8 беспилотниками. В посёлке Уразово повреждена линия электропередачи, в селе Шелаево — инфраструктурный объект связи, легковой автомобиль и надворная постройка. Также вчера в округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийными службами электроснабжение полностью восстановлено.В Волоконовском районе хутора Первомайский и Плотвянка подверглись атакам 2 беспилотников. В хуторе Первомайский на территории производственного предприятия повреждён трактор."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Мокрая Орловка повреждена линия электропередачи", — указывалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа. Без последствий.Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 13 беспилотников. Последствий нет.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Теребрено и хутор Фищево подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 55 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников. В хуторе Фищево повреждён частный дом.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий.Над Прохоровским районом сбиты и подавлены 8 беспилотников. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 37 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино ранены три мирных жителя. От удара дрона по частному дому ранена женщина. Пострадавшая проходит лечение амбулаторно. Ещё двое мужчин получили ранения от детонации FPV-дрона, подавленного системой РЭБ. Один из них госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Второй мужчина в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в областной клинической больнице", — сообщил губернатор.В городе повреждены 2 частных дома, автобус и 2 легковых автомобиля. В селе Новая Таволжанка повреждён частный дом, в селе Мешковое — трактор, в селе Маломихайловка — оборудование сельхозпредприятия, в селе Муром — 2 частных дома, 2 надворные постройки, газовая труба и линия электропередачи. Жители данного населённого пункта временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Муром загорелся частный дом — возгорание ликвидировано.Вечером 24 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о новых жертвах украинских ударов по региону."ВСУ с помощью дронов атаковали два приграничных района. В результате удара по селу Щёголек Беловского района осколочные ранения получил 43-летний мужчина. В деревне Будище Большесолдатского района из-за атаки дрона ранен 59-летний мужчина", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.Мужчины получили лёгкие ранения. В целом за 24 мая в регионе были ранены 5 человек.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Создание буферной зоны безопасности зависит от ситуации на линии фронта".

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https://ukraina.ru/20250524/nas-pomenyali-natash-novyy-etap-obmena-plennymi-novinskiy-zagovoril-itogi-24-maya-1063390441.html

https://ukraina.ru/20250524/lyutyy-khryukostyag-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-24-maya-1063387063.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сергей лавров, владимир сальдо, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс, херсонская область, украина, россия