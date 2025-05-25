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НАТО может устроить ядерную провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию — Малинен
НАТО может устроить ядерную провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию — Малинен - 25.05.2025 Украина.ру
НАТО может устроить ядерную провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию — Малинен
Североатлантический альянс может устроить провокацию в Финляндии с применением ядерного оружия, обвинив в этом Россию. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, передают РИА Новости
2025-05-25T13:15
2025-05-25T13:15
2025-05-25T13:16
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"Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности, вызывающего низкий уровень радиоактивных осадков, на финской земле, предпочтительно рядом с нашей столицей, Хельсинки, был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос", — написал Малинен на своей странице в соцсети Х.Профессор считает, что таким образом Североатлантический альянс сможет заручиться полной поддержкой населения Финляндии в возможной войне с Россией.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте Альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ Российской Федерации. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.О планах Германии и Великобритании по созданию нового оружия — в статье Алексея Туманова "Лондон и Берлин создают оружие для "глубокого удара", потому что боятся российских "Искандеров" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/prezident-finlyandii-prizval-rossiyu-soglasitsya-na-polnoe-prekraschenie-ognya-1062565309.html
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Новости, Россия, Финляндия, Запад, НАТО, МИД, Украина.ру, ядерная угроза, Ядерное оружие, альянс, война
НАТО может устроить ядерную провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию — Малинен
13:15 25.05.2025 (обновлено: 13:16 25.05.2025)
Североатлантический альянс может устроить провокацию в Финляндии с применением ядерного оружия, обвинив в этом Россию. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, передают РИА Новости