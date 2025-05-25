https://ukraina.ru/20250525/nato-mozhet-ustroit-yadernuyu-provokatsiyu-v-finlyandii-obviniv-v-etom-rossiyu-malinen-1063398103.html

НАТО может устроить ядерную провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию — Малинен

НАТО может устроить ядерную провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию — Малинен - 25.05.2025 Украина.ру

НАТО может устроить ядерную провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию — Малинен

Североатлантический альянс может устроить провокацию в Финляндии с применением ядерного оружия, обвинив в этом Россию. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, передают РИА Новости

2025-05-25T13:15

2025-05-25T13:15

2025-05-25T13:16

новости

россия

финляндия

запад

нато

мид

украина.ру

ядерная угроза

ядерное оружие

альянс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_1d86aed861fca082535dfe3f7cec510c.jpg

"Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности, вызывающего низкий уровень радиоактивных осадков, на финской земле, предпочтительно рядом с нашей столицей, Хельсинки, был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос", — написал Малинен на своей странице в соцсети Х.Профессор считает, что таким образом Североатлантический альянс сможет заручиться полной поддержкой населения Финляндии в возможной войне с Россией.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте Альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ Российской Федерации. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.О планах Германии и Великобритании по созданию нового оружия — в статье Алексея Туманова "Лондон и Берлин создают оружие для "глубокого удара", потому что боятся российских "Искандеров" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250417/prezident-finlyandii-prizval-rossiyu-soglasitsya-na-polnoe-prekraschenie-ognya-1062565309.html

россия

финляндия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, финляндия, запад, нато, мид, украина.ру, ядерная угроза, ядерное оружие, альянс, война