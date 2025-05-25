https://ukraina.ru/20250525/markov-zayavil-ob-etapakh-kotorye-postavyat-kievskiy-rezhim-na-koleni-1063371692.html

Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени

Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени - 25.05.2025 Украина.ру

Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени

Пока идут переговоры, Россия может добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины. Для этого нужно преодолеть несколько этапов

2025-05-25T07:00

2025-05-25T07:00

2025-05-25T07:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.По его словам, первый этап — это серьезное наступление России.Пятый этап, подчеркнул собеседник издания, это выход к Днепропетровску, Харькову, Одессе. А шестой — это взятие одного из этих крупных городов.“Трудно представить, что все эти шесть этапов мы пройдем за ближайшие полгода”, — отметил Марков.Полный текст интервью Сергея Маркова: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вс рф