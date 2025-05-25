Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени - 25.05.2025 Украина.ру
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Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени
Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени - 25.05.2025 Украина.ру
Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени
Пока идут переговоры, Россия может добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины. Для этого нужно преодолеть несколько этапов
2025-05-25T07:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.По его словам, первый этап — это серьезное наступление России.Пятый этап, подчеркнул собеседник издания, это выход к Днепропетровску, Харькову, Одессе. А шестой — это взятие одного из этих крупных городов.“Трудно представить, что все эти шесть этапов мы пройдем за ближайшие полгода”, — отметил Марков.Полный текст интервью Сергея Маркова: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вс рф
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВС РФ

Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени

07:00 25.05.2025
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Пока идут переговоры, Россия может добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины. Для этого нужно преодолеть несколько этапов
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
По его словам, первый этап — это серьезное наступление России.
“Второй — это взятие одного из крупных городов: Покровска, Славянска, Краматорска. Третий этап это освобождение всех трех этих городов. Четвертый этап — это взятие еще одного крупного города, типа Херсона или Николаева”, — считает Марков.
Пятый этап, подчеркнул собеседник издания, это выход к Днепропетровску, Харькову, Одессе. А шестой — это взятие одного из этих крупных городов.
“Трудно представить, что все эти шесть этапов мы пройдем за ближайшие полгода”, — отметил Марков.
Полный текст интервью Сергея Маркова: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности читайте на сайте Украина.ру.
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