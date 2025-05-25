https://ukraina.ru/20250525/markov-zayavil-ob-etapakh-kotorye-postavyat-kievskiy-rezhim-na-koleni-1063371692.html
Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени
Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени - 25.05.2025 Украина.ру
Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени
Пока идут переговоры, Россия может добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины. Для этого нужно преодолеть несколько этапов
2025-05-25T07:00
2025-05-25T07:00
2025-05-25T07:00
новости
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062614559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebb686fbe8c5e5418db47cca7f8ffab7.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.По его словам, первый этап — это серьезное наступление России.Пятый этап, подчеркнул собеседник издания, это выход к Днепропетровску, Харькову, Одессе. А шестой — это взятие одного из этих крупных городов.“Трудно представить, что все эти шесть этапов мы пройдем за ближайшие полгода”, — отметил Марков.Полный текст интервью Сергея Маркова: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности читайте на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062614559_178:0:1138:720_1920x0_80_0_0_db8367d0403e57c8c55571737f9d7415.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вс рф
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВС РФ
Марков заявил об этапах, которые поставят киевский режим на колени
Пока идут переговоры, Россия может добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины. Для этого нужно преодолеть несколько этапов