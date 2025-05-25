https://ukraina.ru/20250525/markov-otvetil-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-zelenskiy-pereshel-na-platformu-mira-1063371432.html

Марков ответил, что нужно сделать, чтобы Зеленский перешел на платформу мира

Марков ответил, что нужно сделать, чтобы Зеленский перешел на платформу мира - 25.05.2025 Украина.ру

Марков ответил, что нужно сделать, чтобы Зеленский перешел на платформу мира

У Владимира Зеленского нужно купить мир. Это могут сделать и американцы, и европейцы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института политических исследований Сергей Марков

2025-05-25T05:15

2025-05-25T05:15

2025-05-25T05:15

новости

сша

украина

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063301529_73:32:962:532_1920x0_80_0_0_67151ca72382995fd9b91d64f356a71e.jpg

По его словам, чтобы Зеленский перешел на платформу мира, его нужно купить у главы киевского режима. Собеседник издания отметил, что идейных фашистов в украинском режиме мало.По всему миру за ним начнется охота, поэтому президент США Дональд Трамп, британский премьер-министр Кир Стармер или французский лидер Эммануэль Макрон могли бы ему предложить полмиллиарда долларов, остров, как Наполеону, и гарантии безопасности Зеленскому и людям из его окружения.“После этого Зеленский примет любые условия мира”, — считает Марков.Полный текст интервью Сергея Маркова: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности читайте на сайте Украина.ру.* Признан в России террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250523/vazhny-vse-nyuansy-zachem-kievu-menyat-sostav-peregovornoy-gruppy-1063323619.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский