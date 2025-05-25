Марков ответил, что нужно сделать, чтобы Зеленский перешел на платформу мира
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
У Владимира Зеленского нужно купить мир. Это могут сделать и американцы, и европейцы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института политических исследований Сергей Марков
По его словам, чтобы Зеленский перешел на платформу мира, его нужно купить у главы киевского режима. Собеседник издания отметил, что идейных фашистов в украинском режиме мало.
“А абсолютное большинство — это беспринципные оппортунисты. И что нужно Зеленскому? Главное, что он требует, это гарантии безопасности. Когда он уйдет с поста президента, ему вспомнят и чудовищную коррупцию, и гибель сотен тысяч украинцев”, — заявил Марков.
По всему миру за ним начнется охота, поэтому президент США Дональд Трамп, британский премьер-министр Кир Стармер или французский лидер Эммануэль Макрон могли бы ему предложить полмиллиарда долларов, остров, как Наполеону, и гарантии безопасности Зеленскому и людям из его окружения.
“После этого Зеленский примет любые условия мира”, — считает Марков.
23 мая, 14:53Важны все нюансы. Зачем Киеву менять состав переговорной группыВ пятницу, 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Киева.""Имеют значение все нюансы", — сказал он.
Полный текст интервью Сергея Маркова: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности читайте на сайте Украина.ру.
* Признан в России террористом и экстремистом.
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