Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович - 23.05.2025 Украина.ру
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Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович
Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович - 23.05.2025 Украина.ру
Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович
Атакуя беспилотниками регионы РФ, киевские власти провоцируют Москву на ответные действия с целью сорвать мирные переговоры. Об этом 23 мая заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
2025-05-23T10:55
2025-05-23T10:57
новости
россия
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льгов
хинштейн
вооруженные силы украины
дроны
бпла
переговоры
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Он напомнил, что ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО регулярно перехватывают дроны противника.Сегодня, 23 мая, украинские беспилотники были уничтожены в небе над Ельцом. В результате атаки возник пожар в промышленной зоне. Подробности в публикации Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА. Кроме того, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом — в материале Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных.Накануне Минобороны РФ сообщило, что С 8.00 до 20.00 силы противовоздушной обороны нейтрализовали в небе над Россией 159 БПЛА ВСУ. Больше всего аппаратов — 53 и 54 соответственно — уничтожили над Курской и Орловской областями. В небе над Подмосковьем сбили 22 украинских БПЛА.Перед этим в российском военном ведомстве информировали, что за неполные двое суток над территорией РФ были сбиты 485 украинских беспилотников. Отмечается, что это данные за период с 20.00 20 мая до 8.00 22 мая.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, елец, льгов, хинштейн, вооруженные силы украины, дроны, бпла, переговоры
Новости, Россия, Елец, Льгов, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, переговоры

Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович

10:55 23.05.2025 (обновлено: 10:57 23.05.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Атакуя беспилотниками регионы РФ, киевские власти провоцируют Москву на ответные действия с целью сорвать мирные переговоры. Об этом 23 мая заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
Он напомнил, что ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО регулярно перехватывают дроны противника.

"Они пытаются спровоцировать массированный удар по Киеву, чтобы потом ныть об этом несколько дней и отказываться вести мирные переговоры", — написал Кошкович в своих соцсетях.

Сегодня, 23 мая, украинские беспилотники были уничтожены в небе над Ельцом. В результате атаки возник пожар в промышленной зоне. Подробности в публикации Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА.
Кроме того, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом — в материале Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что С 8.00 до 20.00 силы противовоздушной обороны нейтрализовали в небе над Россией 159 БПЛА ВСУ. Больше всего аппаратов — 53 и 54 соответственно — уничтожили над Курской и Орловской областями. В небе над Подмосковьем сбили 22 украинских БПЛА.
Перед этим в российском военном ведомстве информировали, что за неполные двое суток над территорией РФ были сбиты 485 украинских беспилотников. Отмечается, что это данные за период с 20.00 20 мая до 8.00 22 мая.
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