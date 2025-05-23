Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович
10:55 23.05.2025 (обновлено: 10:57 23.05.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Атакуя беспилотниками регионы РФ, киевские власти провоцируют Москву на ответные действия с целью сорвать мирные переговоры. Об этом 23 мая заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
Он напомнил, что ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО регулярно перехватывают дроны противника.
"Они пытаются спровоцировать массированный удар по Киеву, чтобы потом ныть об этом несколько дней и отказываться вести мирные переговоры", — написал Кошкович в своих соцсетях.
Сегодня, 23 мая, украинские беспилотники были уничтожены в небе над Ельцом. В результате атаки возник пожар в промышленной зоне. Подробности в публикации Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА.
Кроме того, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом — в материале Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что С 8.00 до 20.00 силы противовоздушной обороны нейтрализовали в небе над Россией 159 БПЛА ВСУ. Больше всего аппаратов — 53 и 54 соответственно — уничтожили над Курской и Орловской областями. В небе над Подмосковьем сбили 22 украинских БПЛА.
Перед этим в российском военном ведомстве информировали, что за неполные двое суток над территорией РФ были сбиты 485 украинских беспилотников. Отмечается, что это данные за период с 20.00 20 мая до 8.00 22 мая.
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