https://ukraina.ru/20250523/ukraina-khochet-sorvat-peregovory-s-rf-massirovannoy-atakoy-bpla-1063351766.html

Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович

Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович - 23.05.2025 Украина.ру

Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович

Атакуя беспилотниками регионы РФ, киевские власти провоцируют Москву на ответные действия с целью сорвать мирные переговоры. Об этом 23 мая заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович

2025-05-23T10:55

2025-05-23T10:55

2025-05-23T10:57

новости

россия

елец

льгов

хинштейн

вооруженные силы украины

дроны

бпла

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058540256_0:17:1269:731_1920x0_80_0_0_504e263100e4bd6186e2a737941f073b.jpg

Он напомнил, что ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО регулярно перехватывают дроны противника.Сегодня, 23 мая, украинские беспилотники были уничтожены в небе над Ельцом. В результате атаки возник пожар в промышленной зоне. Подробности в публикации Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА. Кроме того, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом — в материале Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных.Накануне Минобороны РФ сообщило, что С 8.00 до 20.00 силы противовоздушной обороны нейтрализовали в небе над Россией 159 БПЛА ВСУ. Больше всего аппаратов — 53 и 54 соответственно — уничтожили над Курской и Орловской областями. В небе над Подмосковьем сбили 22 украинских БПЛА.Перед этим в российском военном ведомстве информировали, что за неполные двое суток над территорией РФ были сбиты 485 украинских беспилотников. Отмечается, что это данные за период с 20.00 20 мая до 8.00 22 мая.

россия

елец

льгов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, елец, льгов, хинштейн, вооруженные силы украины, дроны, бпла, переговоры