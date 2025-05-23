Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных
09:55 23.05.2025 (обновлено: 10:16 23.05.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В четверг, 22 мая, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн
В своем Телеграм-канале он написал, что 14 из 16-ти пострадавших находятся под наблюдением врачей в больницах. Среди них есть двое детей. Четыре человека — в тяжелом состоянии. Хинштейн отметил, что у двоих пострадавших — легкие ссадины.
"Наши врачи делают все, чтобы их спасти", — заявил он.
Кроме того, он опубликовал обновленный список повреждений в Льгове. По данным врио главы Курской области, атака пришлась на 30 частных домов, два магазина, автомойку и 23 транспортных средства. Помимо этого, уточнил Хинштейн, в 26 квартирах трех многоквартирных домах повреждены стекла.
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Уже в пятницу, 23 мая, Хинштейн написал, что "враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории". По его словам, рано утром ВСУ атаковали город Рыльск.
"В результате прилета были перебои с электричеством, сейчас аварийные службы полностью возобновили подачу электроэнергии. По предварительным данным, пострадавших нет! Уже сегодня ремонтные бригады приступают к восстановлению пострадавших объектов", — уточнил он.
Подробнее о других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая.
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