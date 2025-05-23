https://ukraina.ru/20250523/poyavilis-kadry-pozhara-v-eltse-posle-padeniya-oblomkov-ukrainskogo-bpla-1063350583.html

Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА

Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА - 23.05.2025 Украина.ру

Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА

Украинские беспилотники были уничтожены в небе над Ельцом. В результате атаки возник пожар в промышленной зоне. Об этом 23 мая сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

2025-05-23T10:15

2025-05-23T10:15

2025-05-23T10:15

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По его словам, "на месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей". Артамонов призвал граждан не подходить к окнам, а также предупредил, что в городе вводится временное ограничение на работу мобильного интернета — для повышения эффективности защиты от БПЛА.Между тем в соцсетях появились кадры, на которых запечатлен момент падения украинского беспилотника на объект, расположенный в промзоне в Ельце. Опубликовал их Телеграм-канал Baza."Еще один!", — комментирует голос за кадром. По словам местных жителей, в ночь на пятницу в городе прогремели более 10 взрывов.Кроме того, жители Ельца сняли на видео пятиэтажный дом, в который ночью врезался украинский беспилотник в ходе массированного налета на город. Судя по видео и фото, дрон влетел в квартиру, расположенную на самом верхнем этаже. В окнах выбиты стекла, раскурочен балкон, повреждена кровля. Также очевидцам удалось запечатлеть воронку с фрагментами летательного аппарата.По информации Артамонова, повреждения получили два десятка квартир. Жильца из самой пострадавшей осколки не задели. Позже власти сообщили, что в результате ЧП пострадали восемь человек.Также в пятницу стало известно, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.Подробнее о других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая.

https://ukraina.ru/20250523/lgov-v-kurskoy-oblasti-popal-pod-massirovannyy-udar-vsu-khinshteyn-soobschil-o-ranennykh--1063349567.html

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новости, елец, липецк, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники