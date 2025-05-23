Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА - 23.05.2025 Украина.ру
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Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА
Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА - 23.05.2025 Украина.ру
Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА
Украинские беспилотники были уничтожены в небе над Ельцом. В результате атаки возник пожар в промышленной зоне. Об этом 23 мая сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
2025-05-23T10:15
2025-05-23T10:15
новости
елец
липецк
вооруженные силы украины
бпла
беспилотники
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По его словам, "на месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей". Артамонов призвал граждан не подходить к окнам, а также предупредил, что в городе вводится временное ограничение на работу мобильного интернета — для повышения эффективности защиты от БПЛА.Между тем в соцсетях появились кадры, на которых запечатлен момент падения украинского беспилотника на объект, расположенный в промзоне в Ельце. Опубликовал их Телеграм-канал Baza."Еще один!", — комментирует голос за кадром. По словам местных жителей, в ночь на пятницу в городе прогремели более 10 взрывов.Кроме того, жители Ельца сняли на видео пятиэтажный дом, в который ночью врезался украинский беспилотник в ходе массированного налета на город. Судя по видео и фото, дрон влетел в квартиру, расположенную на самом верхнем этаже. В окнах выбиты стекла, раскурочен балкон, повреждена кровля. Также очевидцам удалось запечатлеть воронку с фрагментами летательного аппарата.По информации Артамонова, повреждения получили два десятка квартир. Жильца из самой пострадавшей осколки не задели. Позже власти сообщили, что в результате ЧП пострадали восемь человек.Также в пятницу стало известно, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.Подробнее о других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая.
https://ukraina.ru/20250523/lgov-v-kurskoy-oblasti-popal-pod-massirovannyy-udar-vsu-khinshteyn-soobschil-o-ranennykh--1063349567.html
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Новости
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Украина.ру
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новости, елец, липецк, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники
Новости, Елец, Липецк, Вооруженные силы Украины, БПЛА, беспилотники

Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА

10:15 23.05.2025
 
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
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Украинские беспилотники были уничтожены в небе над Ельцом. В результате атаки возник пожар в промышленной зоне. Об этом 23 мая сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
По его словам, "на месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей". Артамонов призвал граждан не подходить к окнам, а также предупредил, что в городе вводится временное ограничение на работу мобильного интернета — для повышения эффективности защиты от БПЛА.
Между тем в соцсетях появились кадры, на которых запечатлен момент падения украинского беспилотника на объект, расположенный в промзоне в Ельце. Опубликовал их Телеграм-канал Baza.
"Еще один!", — комментирует голос за кадром. По словам местных жителей, в ночь на пятницу в городе прогремели более 10 взрывов.
Кроме того, жители Ельца сняли на видео пятиэтажный дом, в который ночью врезался украинский беспилотник в ходе массированного налета на город. Судя по видео и фото, дрон влетел в квартиру, расположенную на самом верхнем этаже. В окнах выбиты стекла, раскурочен балкон, повреждена кровля. Также очевидцам удалось запечатлеть воронку с фрагментами летательного аппарата.
© Baza / Telegram
1 из 2
© Baza / Telegram
© Игорь Артамонов / Telegram
2 из 2
© Игорь Артамонов / Telegram
1 из 2
© Baza / Telegram
2 из 2
© Игорь Артамонов / Telegram
По информации Артамонова, повреждения получили два десятка квартир. Жильца из самой пострадавшей осколки не задели. Позже власти сообщили, что в результате ЧП пострадали восемь человек.
Также в пятницу стало известно, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
09:55
Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных В четверг, 22 мая, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову в Курской области. Украинские военные использовали произведенные в США реактивные системы залпового огня HIMARS. По обновленным данным, число пострадавших, среди которые есть дети, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн
Подробнее о других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая.
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10:15Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА
10:00Отсутствие предпосылок для мира
09:58Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая
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