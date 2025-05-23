https://ukraina.ru/20250523/skott-ritter-rasskazal-pochemu-u-trampa-net-realnoy-oppozitsii-v-ssha-1063342497.html

Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США

Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США - 23.05.2025 Украина.ру

Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США

Американский аналитик и бывший морпех Скотт Риттер утверждает, что Дональд Трамп сохраняет беспрецедентное влияние в американской политике, несмотря на отсутствие системных достижений за время своего президентства.

2025-05-23T04:00

2025-05-23T04:00

2025-05-23T04:00

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"Он вне конкуренции. На данный момент в США нет политической силы, способной бросить вызов Дональду Трампу. Народ по-прежнему видит в нём лидера, который ведёт страну верным курсом", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.По мнению эксперта, даже внутри Республиканской партии нет сплочённой группы, которая могла бы противостоять курсу Трампа. Это подтверждается и последними социологическими опросами, показывающими рекордные рейтинги поддержки действующего президента. Риттер отметил, что традиционная элита Вашингтона постепенно теряет рычаги влияния, в то время как Трамп укрепляет свои позиции за счёт прямой связи с избирателями.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/petr-akopov-tramp-ne-sobiraetsya-otdavat-rossii-ukrainu-i-ne-nameren-ubirat-zelenskogo-1063317531.html

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