Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Американский аналитик и бывший морпех Скотт Риттер утверждает, что Дональд Трамп сохраняет беспрецедентное влияние в американской политике, несмотря на отсутствие системных достижений за время своего президентства.
"Он вне конкуренции. На данный момент в США нет политической силы, способной бросить вызов Дональду Трампу. Народ по-прежнему видит в нём лидера, который ведёт страну верным курсом", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
По мнению эксперта, даже внутри Республиканской партии нет сплочённой группы, которая могла бы противостоять курсу Трампа. Это подтверждается и последними социологическими опросами, показывающими рекордные рейтинги поддержки действующего президента. Риттер отметил, что традиционная элита Вашингтона постепенно теряет рычаги влияния, в то время как Трамп укрепляет свои позиции за счёт прямой связи с избирателями.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:00Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать ЗеленскогоЕсли Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность. Поэтому, скорее всего, он выберет давление на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
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