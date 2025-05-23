Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США - 23.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250523/skott-ritter-rasskazal-pochemu-u-trampa-net-realnoy-oppozitsii-v-ssha-1063342497.html
Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США
Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США - 23.05.2025 Украина.ру
Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США
Американский аналитик и бывший морпех Скотт Риттер утверждает, что Дональд Трамп сохраняет беспрецедентное влияние в американской политике, несмотря на отсутствие системных достижений за время своего президентства.
2025-05-23T04:00
2025-05-23T04:00
новости
сша
вашингтон
скотт риттер
дональд трамп
украина.ру
республиканская партия
оппозиция
опрос
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_dd8b6aea88855e37f45150e64f846203.jpg
"Он вне конкуренции. На данный момент в США нет политической силы, способной бросить вызов Дональду Трампу. Народ по-прежнему видит в нём лидера, который ведёт страну верным курсом", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.По мнению эксперта, даже внутри Республиканской партии нет сплочённой группы, которая могла бы противостоять курсу Трампа. Это подтверждается и последними социологическими опросами, показывающими рекордные рейтинги поддержки действующего президента. Риттер отметил, что традиционная элита Вашингтона постепенно теряет рычаги влияния, в то время как Трамп укрепляет свои позиции за счёт прямой связи с избирателями.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/petr-akopov-tramp-ne-sobiraetsya-otdavat-rossii-ukrainu-i-ne-nameren-ubirat-zelenskogo-1063317531.html
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_4b79197c3dcbeb4ff5b59691f5f2b480.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, скотт риттер, дональд трамп, украина.ру, республиканская партия, оппозиция, опрос, рейтинг, избиратели
Новости, США, Вашингтон, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Украина.ру, Республиканская партия, оппозиция, опрос, рейтинг, Избиратели

Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США

04:00 23.05.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Американский аналитик и бывший морпех Скотт Риттер утверждает, что Дональд Трамп сохраняет беспрецедентное влияние в американской политике, несмотря на отсутствие системных достижений за время своего президентства.
"Он вне конкуренции. На данный момент в США нет политической силы, способной бросить вызов Дональду Трампу. Народ по-прежнему видит в нём лидера, который ведёт страну верным курсом", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
По мнению эксперта, даже внутри Республиканской партии нет сплочённой группы, которая могла бы противостоять курсу Трампа. Это подтверждается и последними социологическими опросами, показывающими рекордные рейтинги поддержки действующего президента. Риттер отметил, что традиционная элита Вашингтона постепенно теряет рычаги влияния, в то время как Трамп укрепляет свои позиции за счёт прямой связи с избирателями.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
Трамп
Вчера, 05:00
Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать ЗеленскогоЕсли Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность. Поэтому, скорее всего, он выберет давление на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВашингтонСкотт РиттерДональд ТрампУкраина.руРеспубликанская партияоппозицияопросрейтингИзбиратели
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья
05:37Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
05:30Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском
05:10"Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете
05:00Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
04:45В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм
04:30Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков
04:30Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации
04:30Можно ли изменить место встречи? Какой подвох кроется в переносе переговоров России и Украины в Ватикан
04:19Руслан Панкратов: Как только Россия разберется с Украиной, она займется Прибалтикой
04:08"Перейти предел жизнеспособности". Украинские эксперты об исторической катастрофе страны
04:00Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США
03:30Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"
21:20Россия формирует мощный кулак, чтобы разбить ключевой "треугольник" ВСУ под Константиновкой — Алехин
20:45Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
20:30Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии
20:15Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
20:00Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"
19:45Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
19:35"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
Лента новостейМолния