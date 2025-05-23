https://ukraina.ru/20250523/ruslan-pankratov-kak-tolko-rossiya-razberetsya-s-ukrainoy-ona-zaymetsya-pribaltikoy-1063346519.html

Руслан Панкратов: Как только Россия разберется с Украиной, она займется Прибалтикой

Руслан Панкратов: Как только Россия разберется с Украиной, она займется Прибалтикой - 23.05.2025 Украина.ру

Руслан Панкратов: Как только Россия разберется с Украиной, она займется Прибалтикой

Тема гражданской войны в США витает в воздухе. А тем временем Трамп даже не пытается вникнуть в детали, для того чтобы решить украинский конфликт вместе с Россией. Он говорит: давайте заключим мир. Российская сторона уточняет: на каких условиях это будет? А в ответ — договоримся потом, по дороге. И все, процесс "поплыл".

2025-05-23T04:19

2025-05-23T04:19

2025-05-23T04:19

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

украина.ру

ес

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/16/1063346419_0:60:1027:638_1920x0_80_0_0_6c9c37d493ab3b230c67ff4c21bae05a.png

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.Работу над меморандумом России и Украины никто не заинтересован затягивать, она идет динамично. Перечень условий для прекращения огня на Украине будет подготовлен отдельно. О нем была достигнута договоренность в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом в ходе брифинга 21 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.— Руслан, как вы оцениваете нынешний переговорный процесс между США, Россией и Украиной? Что лично вам кажется здесь наиболее интересным и важным?— Пока восхищаться и удивляться рано, потому что коммуникации только начались. С одной стороны, мы видим, что Европейский Союз вводит новые санкции против РФ, а США, наоборот, уже с этим не торопятся, понимая, что могут навредить переговорному процессу. То есть они ценят хоть какой-то диалог с Россией.С другой стороны, не думайте, что я алармист, но уж слишком большая пропасть в отношениях стран. Конечно, ее искусственно расширяли, всячески поощряя антироссийские русофобские настроения. Поэтому сейчас связи восстанавливать крайне тяжело; есть еще и разница в подходах, на мой взгляд.Российская сторона четко, с полной детализацией декларирует свои требования. Трамп же не пытается вникнуть в детали — то ли это политика США такая, то ли психологическая особенность американского лидера. Например, Трамп говорит: давайте заключим мир. Российская сторона уточняет: на каких условиях это будет? А в ответ получает — договоримся потом, по дороге. И все, процесс "поплыл", так сказать.Поэтому давать какие-то прогнозы сейчас я не хочу — в любой момент все может сорваться или, наоборот, произойти прорыв. Ситуация достаточно шаткая. Но надеюсь, что [после разговора Путина и Трампа] американская сторона нас услышала, и сейчас начнётся более-менее конструктивный дальнейший диалог.— Внутри США тоже не все спокойно. По-прежнему активны представители deep state. Есть ли вероятность того, что Трамп откажется от украинского вопроса и отдаст это в руки глубинного государства?— Вся внешнеполитическая повестка США завязана на внутреннюю культуру, на мнение электората. Америке не интересно, что такое Украина, где находятся американские военные базы в мире. Американцев интересует семья, дом, кредиты, растущие цены на бензин и на продукты. Поэтому Дональд Трамп, несмотря на свои мировые амбиции, вынужден оглядываться на то, что происходит внутри США.Но тема гражданской войны в Америке, конечно же, витает в воздухе. Демократы зализывают раны.Несмотря на то, что Дональд Трамп рьяно взялся "мочить" своих врагов: подрезать им доступ к финансированию, увольнять с ключевых постов в администрации, правительстве — этого недостаточно. Демократы слишком долго были у власти, и государственный саботаж как никогда стоит на повестке дня.Удастся ли Дональду Трампу выстоять? Это сложно прогнозировать. Все зависит от его команды, которая, кстати, более-менее вменяемая и четкая.— А что происходит внутри Евросоюза? По всей видимости, европейцы хотят сорвать переговорный процесс о мире на Украине?— С одной стороны, Европейский Союз хочет войны. Его к этому подталкивает Британия. Обратите внимание, как Лондон вовремя вышел из Европейского Союза, и теперь война на Украине — это для британцев вопрос даже не чести, а, как они думают, вопрос выживания, сохранения их государственности.То есть они относятся к этому [противостоянию с Россией на Украине] как к реальной угрозе национальной безопасности Британии. Для них мир неприемлем.С другой стороны, Дональд Трамп пытается избавиться от Украины, переваливая все финансовые транши, включая те, что идут на вооружение для ВСУ, на Европейский Союз. Вам война нужна — так заплатите за нее.Поэтому Европа сейчас ставит свою экономику на военные рельсы и прямой дорогой идет в пропасть. Это не значит, что войны [с РФ] хочет население Европы — но власти, прежде всего теневое правительство и МI6, подталкивает британцев к этому.Опять же обратите внимание на инцидент, который произошел в Балтийском море, где Эстония якобы, борется с теневым флотом Путина. Эстонцы вдруг решили стать настоящими таможенниками, пограничниками, планируют в море проверять суда.[Ранее, 14 мая, военно-морские силы Эстонии при поддержке сил НАТО пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Судну угрожали тараном и дважды пытались на него высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.]Но напомню, что это запрещено Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, в которой есть четкие параметры в отношении остановки и осмотра судов. То есть со стороны Эстонии идут попрания международных правил. Это, на мой взгляд, как говорится, проверка боем (всем интересно, как будет реагировать Россия), провокация для того, чтобы вызвать новую волну русофобских публикаций. [После инцидента с Jaguar, в российских территориальных водах в Балтийском море 18 мая российские пограничники остановили танкер Green Admire, которым владеет компания из Греции.]Россия не раз проходила подобные пропагандистские войны. А страны Прибалтики — это рупор, который, кроме своей русофобии, больше ничего нести не может. Конечно, обидно, что некоторые их считают специалистами по России. Возможно, так думают потому, что они находятся на границе с Российской Федерацией. Они преподносят это так, как будто пережили российскую оккупацию, и чётко знают, как с Москвой себя нужно вести. Это полнейшая ерунда, но тем не менее Европа их слушает.— Может ли стать Прибалтика следующим местом после Украины, где разгорится противостояние Запада и России?— Русофобия, неонацизм, правовой нигилизм, пытки политзаключенных в странах Прибалтики постоянно практикуются — по сценарию Украины. Например, два бизнесмена погибли при загадочных обстоятельствах, а накануне к ним приходили сотрудники Службы госбезопасности Латвии.Наши победы в этом регионе напрямую зависят от выигрыша на Украине. Потому что вся русофобская повестка верстается на основании того, что Россия потерпит поражение от Украины. Понятно, что сейчас Прибалтика будет смотреть в большей степени на США, в меньшей — на Европу. Прибалтика хочет быть нужной и быть на слуху. Но на самом деле это агония, политический кризис региона.Как только вопрос с Украиной начнет разрешаться, вероятно, у России появится время для того, чтобы заняться Прибалтикой. Но не в том контексте, в котором это сейчас преподносится: что их захватят, и так далее. Это никому не нужно. Сегодня в прибалтийском регионе экономика субсидированная, там все разграблено, человеческие и природные ресурсы скудны.— А выход к Балтике?— Да, согласен, это может быть для нас интересно. Но я придерживаюсь точки зрения, что Прибалтика — это наши земли, они должны вернуться в Российскую империю.— Как вы считаете, какие следующие шаги по украинскому кризису будут сделаны: мы и наши оппоненты шагнем к миру или войне?— Думаю, переговоры продолжатся. К двухчасовой беседе Дональда Трампа и Владимира Путина были прикованы взоры всех мировых СМИ.Тем не менее, мне сложно утверждать, как будет развиваться ситуация дальше. Потому что от "на тебе" до "вот тебе" могут быть километры. Переговоры идут за закрытыми дверями, мы не знаем, что там происходит. Мы лишь видим, что шлифуются какие-то детали. То, что диалог ведётся, повторюсь, очень хорошо. Однако главное — нам нужны гарантии, а не просто слова. Мы этого уже наелись в прошлом. Тем более Европа пытается говорить с нами языком ультиматумов, придумывать идеи с очередными санкциями, пиратством на море, о котором я упомянул.Поэтому сейчас, я убежден, многое зависит от личных контактов Дональда Трампа и Владимира Путина. Всё остальное у нас готово. Мы позицию по Украине озвучили не раз. Единственное, что изменилось, наши позиции стали крепче, благодаря тому, что российская армия уверенно продвигается вперёд, и победа, в общем-то, не за горами.Для того, чтобы Россия и США могли дальше двигаться в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса, им необходимо решить две проблемы. Какие — в интервью Анны Черкасовой с американским колумнистом Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины.

https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-rossii-i-ssha-nuzhno-reshit-dve-problemy-chtoby-dvigatsya-dalshe-po-voprosu-ukrainy-1063331047.html

https://ukraina.ru/20250519/yuriy-stankevich-o-tankernoy-voyne-estonii-zapad-provotsiruet-rf-na-agressiyu-v-otvet-na-nezakonnye-1063244851.html

россия

украина

сша

эстония

прибалтика

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, украина.ру, ес, эстония, прибалтика, сво, нацисты, русофобия, переговоры, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, британия