https://ukraina.ru/20250523/ispolnitelya-mezhdu-nami-taet-led-osudili-na-ukraine-za-lyubov-k-rossii-1063351967.html

Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России

Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России - 23.05.2025 Украина.ру

Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России

Винницкий городской суд заочно приговорил основателя лейбла Kruzheva Music, украинского продюсера, работавшего с группами Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы" Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы "за пропаганду войны и поддержку России", а также конфискации имущества. Об этом сообщила пресс-служба суда

2025-05-23T11:05

2025-05-23T11:05

2025-05-23T11:05

новости

грузия

украина

луганская народная республика

юрий бардаш

владимир зеленский

сбу

вооруженные силы украины

"грузинский легион"

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/16/1055225879_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6864710e778ffdbfdbae6bcb7851512c.jpg

СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям, однако приговор вынесли только сейчас.Юрий Бардаш - основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.Бардаш - уроженец Алчевска Луганской Народной Республики, и он открыто выступал с критикой украинской власти, негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, за что в итоге получил свое место на сайте "Миротворец".В результате после начала спецоперации продюсер был вынужден уехать в Грузию, но долго там не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили "Грузинский легион".В итоге летом 2022 года Бардаш вброд перешел границу Грузии и Абхазии, и в конце концов оказался в России, где "спокойно, безопасно и красиво"."Россия - это Ноев ковчег, на котором будут спасаться человечество, духовность, веры, творцы", - сказал Бардаш в сентябре 2023 года.Комментировал продюсер и состояние Владимира Зеленского. В частности, он отмечал, что главарь киевского режима серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей": Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков.

https://ukraina.ru/20220722/1036767827.html

грузия

украина

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, украина, луганская народная республика, юрий бардаш, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, "грузинский легион", суд, приговор