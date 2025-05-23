Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России - 23.05.2025 Украина.ру
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Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России
Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России - 23.05.2025 Украина.ру
Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России
Винницкий городской суд заочно приговорил основателя лейбла Kruzheva Music, украинского продюсера, работавшего с группами Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы" Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы "за пропаганду войны и поддержку России", а также конфискации имущества. Об этом сообщила пресс-служба суда
2025-05-23T11:05
2025-05-23T11:05
новости
грузия
украина
луганская народная республика
юрий бардаш
владимир зеленский
сбу
вооруженные силы украины
"грузинский легион"
суд
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СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям, однако приговор вынесли только сейчас.Юрий Бардаш - основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.Бардаш - уроженец Алчевска Луганской Народной Республики, и он открыто выступал с критикой украинской власти, негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, за что в итоге получил свое место на сайте "Миротворец".В результате после начала спецоперации продюсер был вынужден уехать в Грузию, но долго там не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили "Грузинский легион".В итоге летом 2022 года Бардаш вброд перешел границу Грузии и Абхазии, и в конце концов оказался в России, где "спокойно, безопасно и красиво"."Россия - это Ноев ковчег, на котором будут спасаться человечество, духовность, веры, творцы", - сказал Бардаш в сентябре 2023 года.Комментировал продюсер и состояние Владимира Зеленского. В частности, он отмечал, что главарь киевского режима серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей": Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков.
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новости, грузия, украина, луганская народная республика, юрий бардаш, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, "грузинский легион", суд, приговор
Новости, Грузия, Украина, Луганская Народная Республика, Юрий Бардаш, Владимир Зеленский, СБУ, Вооруженные силы Украины, "Грузинский легион", Суд, приговор

Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России

11:05 23.05.2025
 
© Russia Today
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Russia Today
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Винницкий городской суд заочно приговорил основателя лейбла Kruzheva Music, украинского продюсера, работавшего с группами Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы" Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы "за пропаганду войны и поддержку России", а также конфискации имущества. Об этом сообщила пресс-служба суда
"Судом установлено, что обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, осознавая, что он может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям, однако приговор вынесли только сейчас.
Юрий Бардаш - основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.
Бардаш - уроженец Алчевска Луганской Народной Республики, и он открыто выступал с критикой украинской власти, негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, за что в итоге получил свое место на сайте "Миротворец".
В результате после начала спецоперации продюсер был вынужден уехать в Грузию, но долго там не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили "Грузинский легион".
В итоге летом 2022 года Бардаш вброд перешел границу Грузии и Абхазии, и в конце концов оказался в России, где "спокойно, безопасно и красиво".
Юрий Бардаш
22 июля 2022, 11:39
Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в РоссиюУкраинский продюсер Юрий Бардаш, выступивший с критикой Владимира Зеленского, переехал в Россию, сообщает RT 22 июля
"Россия - это Ноев ковчег, на котором будут спасаться человечество, духовность, веры, творцы", - сказал Бардаш в сентябре 2023 года.
Комментировал продюсер и состояние Владимира Зеленского. В частности, он отмечал, что главарь киевского режима серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей": Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков.
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НовостиГрузияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЮрий БардашВладимир ЗеленскийСБУВооруженные силы Украины"Грузинский легион"Судприговор
 
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