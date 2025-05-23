Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России
© Russia Today
© Russia Today
Винницкий городской суд заочно приговорил основателя лейбла Kruzheva Music, украинского продюсера, работавшего с группами Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы" Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы "за пропаганду войны и поддержку России", а также конфискации имущества. Об этом сообщила пресс-служба суда
"Судом установлено, что обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, осознавая, что он может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям, однако приговор вынесли только сейчас.
Юрий Бардаш - основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.
Бардаш - уроженец Алчевска Луганской Народной Республики, и он открыто выступал с критикой украинской власти, негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, за что в итоге получил свое место на сайте "Миротворец".
В результате после начала спецоперации продюсер был вынужден уехать в Грузию, но долго там не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили "Грузинский легион".
"Россия - это Ноев ковчег, на котором будут спасаться человечество, духовность, веры, творцы", - сказал Бардаш в сентябре 2023 года.
Комментировал продюсер и состояние Владимира Зеленского. В частности, он отмечал, что главарь киевского режима серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей": Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков.
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