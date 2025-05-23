https://ukraina.ru/20250523/eto-kolossalnyy-uspekh-nashey-diplomatii-greg-vayner-ob-obmene-plennymi-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1063375229.html

"Это колоссальный успех нашей дипломатии". Грег Вайнер об обмене пленными между Россией и Украиной

"Это колоссальный успех нашей дипломатии". Грег Вайнер об обмене пленными между Россией и Украиной - 23.05.2025 Украина.ру

"Это колоссальный успех нашей дипломатии". Грег Вайнер об обмене пленными между Россией и Украиной

Если Трамп продолжит свои выступления в духе "я устал, я ухожу, это не моя война", Украина может перейти под контроль ЦРУ и Пентагона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.

2025-05-23T18:17

2025-05-23T18:17

2025-05-23T18:17

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

линдси грэм

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042266526_90:11:814:418_1920x0_80_0_0_7035fba9833c9a7e1acd806eb8a19c83.jpg

В рамках обмена пленными с Украиной 23 мая в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских, сообщило Минобороны России. Аналогичное число военных и гражданских было передано Киеву.— Грег, депутат Госдумы Андрей Картаполов в беседе со СМИ заявил, что у Киева нет такого числа военнопленных, чтобы провести обмен по формуле "1000 на 1000".— Если у них нет 1000 военнопленных, тогда зачем играть в такие игры и обманывать мировое сообщество? Сейчас обмен произошел, посмотрим, что будет дальше. А вообще это колоссальный успех нашей дипломатии — если мы сможем забрать 1000 человек, молодых ребят, из украинского плена и перевезти их назад на Родину.— Как вы прокомментируете эффект от телефонных переговоров с Путиным для Трампа? — Иностранная американская пресса, в частности CNN, Reuters и Associated Press, пишут о том, что Путин не пошел ни на какие уступки Трампу. То, что переговоры продолжаются, явно в пользу России.Потому что перспектива, которая просматривается для Украины, не самая радужная. Идет российское военное наступление, как сказал господин Мединский, Украина может расстаться не с четырьмя районами, а с пятью или даже с шестью территориями. То есть, чем дольше идут переговоры, тем лучше перспектива для российских Вооруженных сил.— А какова реакция экспертного сообщества и народа в США на диалог президентов?— Экспертное сообщество в лице сенаторов, например Линдси Грэма, настроено достаточно жестко. Дело в том, что о 30-дневном перемирии, которое в итоге было отложено и не обсуждалось, разговор более не зайдет. А Грэм на этом настаивал, и его поддерживали европейские союзники.Напомню, сенатор заявил, что все страны, которые помогают России и покупают у нее нефть и газ (а это Турция, Индия и Китай) должны быть обложены 500% тарифами. Если Грэм и дальше будет настаивать на этом, я думаю, ситуация сложится напряженная.Тем не менее, мне кажется, что в данных обстоятельствах Трамп все-таки держит руку на пульсе: без его разрешения и поддержки Сенат голосовать на эту тему не станет. Хотя, как говорили ранее публичные источники, 81 из 100 сенаторов уже под предложением Грэма подписались.— Какова вероятность того, что Трамп передаст украинский кейс ЦРУ и Пентагону, то есть глубинному государству США, как это было в его первый срок на посту президента?— Если Трамп продолжит свои выступления в духе "я устал, я ухожу, это не моя война", и так далее, такая вероятность существует.— При этом Трамп, с одной стороны, призывает сотрудничать с Россией. С другой — продолжает давить на Грузию, чтобы она заняла антироссийскую позицию.— Трамп рассматривает Грузию как страну, мнение которой ни на что не может повлиять. Он лишь считает, что страна, которая получила от Запада колоссальную помощь, должна встать на его сторону, а не играть в независимость. Только и всего. Здесь не присутствует каких-то антироссийских нарративов.— Чуть отойду от внешнего трека и задам вопрос о внутриполитической ситуации в Америке. В мае Трамп подписал указ о депортации нелегальных мигрантов, в том числе украинцев. Тем, кто решит уехать добровольно, выплатят 1000 долларов. Как это воспринято в США? Закон работает?— Да, процесс депортации идет. Начался он с Венесуэлы, с нелегальных иммигрантов, которых там достаточно много на данный момент. С Мексикой удалось договориться, она поставила 10 тысяч своих солдат на американской границе, и нелегальный переход практически прекратился.Украинцев сейчас в США, по разным данным, от 100 до 200 тысяч, они проживают на правах политических беженцев. Куда они денутся? Если только в соседнюю Канаду, где живет 3 миллиона украинцев, готовых принять своих собратьев. Больше им мигрировать особо некуда — не думаю, что они вернутся на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.— Украина планирует изменить состав переговорной группы, работающей над меморандумом о будущем мирном соглашении. С чем это может быть связано?— Это говорит о том, что Украина делает высокие ставки на переговоры с Россией. И она все-таки пытается получить что-то конкретное, реальное, важное для нее. Я думаю, украинцы поднимают уровень переговоров абсолютно сознательно.— Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил о необходимости выбора украинским народом нового руководства для подписания меморандума с Россией. Получается еще одна преграда для урегулирования украинского кризиса, потому что выборов на Украине Зеленский не допустит. И что делать?— Как я говорил ранее в наших интервью, тут нет особо существенных преград. На Украине есть абсолютно легальный орган — Верховная Рада, у представителей которой имеются все юридические права на подпись.— А, как считаете, Трамп будет додавливать Украину, чтобы там прошли выборы?— Да. Трамп настроен на это, потому что желает видеть во главе Украины другое лицо. Он не симпатизирует Зеленскому. Но Трамп реалист, и, если украинские выборы зайдут в тупик, он смирится с тем, что есть.— По информации газеты The Wall Street Journal, следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня. Однако Дмитрий Песков не подтвердил этого, заявив, что решения по месту дальнейших переговоров России и Украины не принималось. Какова вероятность того, что все-таки Ватикан станет следующей площадкой для переговоров по украинскому кризису?— На мой взгляд, это удачная идея.Во-первых, это хорошая площадка, нейтральная среда. Новый Папа абсолютно не запятнан никакими проукраинскими высказываниями, а, наоборот, стремится к миру. Он человек с американским паспортом, лидер ордена августинцев, который всегда был антивоенным.Во-вторых, ватиканская площадка конфиденциальна. То есть то, что пройдет в Ватикане, там и останется. Это, я думаю, импонирует президенту Путину, который выступает за конфиденциальность — в отличие от Трампа, который, наоборот, любит публичность.Мне кажется, что шансы на переговоры в Ватикане достаточно высок.— Если Россия и Украина договорятся о перемирии или мире, будет ли продолжаться поставки вооружений из США для Украины?— Из США — не думаю. Скорее всего военная сторона американских поставок для ВСУ будет заморожена, но продолжит идти экономическая помощь Киеву.А вот из Евросоюза, думаю, что поставки вооружений для украинской армии продолжат идти. То есть ЕС, как и предполагал Трамп, возьмет на себя этот функционал. Тем более что там процветает истерия: якобы Россия готова напасть на Евросоюз, растерзать Берлин, Лондон, Париж, и так далее.Я, как ни позвоню в какой-нибудь европейский город своим коллегам, все время слышу от них про это. В Штатах никто на эту тему не говорит вообще, у американцев даже мыслей таких нет об агрессии России.— Если Украина будет милитаризироваться дальше, это значит, что война может вновь вспыхнуть позже. Как это предотвратить?— Я полагаю, что будет реализован "корейский сценарий" мирного урегулирования, при котором сейчас существуют Северная и Южная Кореи. Обе страны милитаризированы, вооружены за зубов. При всем при этом уже 70 лет там ничего не происходит, за исключением редких мелких стычек и перебежек границы.А возможно, на Украине пройдут выборы и к власти пройдут пророссийские политики, которые всё-таки пойдут на сближение Украины с Россией. Сейчас ситуация может измениться в любую сторону.Администрация Трампа рассчитывает на то, что через месяц-полтора помощь, оказанная Украине, закончится. Об этом в интервью Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20250523/ruslan-pankratov-kak-tolko-rossiya-razberetsya-s-ukrainoy-ona-zaymetsya-pribaltikoy-1063346519.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, линдси грэм, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, госдума, переговоры, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2025, прогнозы сво, фронт