Эксперт заявил о крахе лжи Зеленского: почему Киев боится прямых переговоров с Москвой
Зеленский в ауте
Установление прямых каналов коммуникации между Москвой и Киевом изменило правила информационной войны, лишив Украину возможности безнаказанно манипулировать общественным мнением. Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
"Прямые переговоры стали тем прорывом, который позволил нам доносить свою позицию без искажений - теперь каждое наше слово звучит четко и ясно, минуя многочисленные фильтры украинской пропаганды", - подчеркнул Краснов.
Эксперт детально описал, как работала система манипуляций до установления прямого диалога.
По его словам, информация проходила через десятки инстанций, на каждом уровне обрастая новыми "нужными" деталями, что в итоге полностью искажало реальную картину событий. Особенно это касалось ключевых вопросов, связанных с военными действиями и переговорным процессом.
Краснов обратил внимание на заметные изменения в поведении украинской делегации после перехода к прямым контактам.
По его словам, представители Киева стали гораздо осторожнее в формулировках, понимая, что любое несоответствие фактам будет немедленно выявлено. Это, как отметил Краснов, свидетельствует о кризисе всей системы пропаганды, годами выстраиваемой украинским руководством.
"Сейчас мы наблюдаем уникальную ситуацию, - заключил эксперт, - когда правдивая информация получает прямой выход к международному сообществу, минуя искажающие фильтры. Это серьезно меняет расстановку сил в информационной войне".
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
Подписывайся на