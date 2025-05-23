Эксперт заявил о крахе лжи Зеленского: почему Киев боится прямых переговоров с Москвой

Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая

Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.