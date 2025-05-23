Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства" - 23.05.2025 Украина.ру
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Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства" - 23.05.2025 Украина.ру
Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
Бывший инспектор ООН по вооружениям и американский колумнист Скотт Риттер считает, что влияние так называемого "глубинного государства" на политику Дональда Трампа сильно преувеличено.
2025-05-23T05:00
2025-05-23T05:00
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По его мнению, ни ЦРУ, ни другие структуры не смогут действовать в обход действующего президента США."Слухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно обладает влиянием, но не на Трампа. Если президент США решит уйти с Украины, deep state не сможет снабжать её оружием", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможного сворачивания американской военной помощи Украине. Риттер, имеющий многолетний опыт работы в разведке и ООН, подчеркнул, что все ключевые решения по вопросам поставок вооружений принимаются лично президентом США. По его данным, даже такие влиятельные структуры, как ЦРУ и Пентагон, не смогут действовать без прямого одобрения Белого дома.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/zagadochnoe-kineticheskoe-oruzhie-zachem-ssha-obvinyayut-rossiyu-v-militarizatsii-kosmosa-1063341280.html
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новости, сша, украина, скотт риттер, дональд трамп, украина.ру, цру, оон, оружие, пентагон, военная помощь, глубинное государство
Новости, США, Украина, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Украина.ру, ЦРУ, ООН, оружие, Пентагон, военная помощь, глубинное государство

Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"

05:00 23.05.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
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Бывший инспектор ООН по вооружениям и американский колумнист Скотт Риттер считает, что влияние так называемого "глубинного государства" на политику Дональда Трампа сильно преувеличено.
По его мнению, ни ЦРУ, ни другие структуры не смогут действовать в обход действующего президента США.
"Слухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно обладает влиянием, но не на Трампа. Если президент США решит уйти с Украины, deep state не сможет снабжать её оружием", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможного сворачивания американской военной помощи Украине. Риттер, имеющий многолетний опыт работы в разведке и ООН, подчеркнул, что все ключевые решения по вопросам поставок вооружений принимаются лично президентом США. По его данным, даже такие влиятельные структуры, как ЦРУ и Пентагон, не смогут действовать без прямого одобрения Белого дома.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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