Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
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Бывший инспектор ООН по вооружениям и американский колумнист Скотт Риттер считает, что влияние так называемого "глубинного государства" на политику Дональда Трампа сильно преувеличено.
По его мнению, ни ЦРУ, ни другие структуры не смогут действовать в обход действующего президента США.
"Слухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно обладает влиянием, но не на Трампа. Если президент США решит уйти с Украины, deep state не сможет снабжать её оружием", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможного сворачивания американской военной помощи Украине. Риттер, имеющий многолетний опыт работы в разведке и ООН, подчеркнул, что все ключевые решения по вопросам поставок вооружений принимаются лично президентом США. По его данным, даже такие влиятельные структуры, как ЦРУ и Пентагон, не смогут действовать без прямого одобрения Белого дома.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
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