https://ukraina.ru/20250522/zelenskiy-byl-v-gneve-pavliv-rasskazal-kto-sozdaval-i-kuriroval-ukrainskuyu-peregovornuyu-gruppu-1063334262.html

"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу

"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу - 22.05.2025 Украина.ру

"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу

По инсайдерской информации, Владимир Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы. Ее созданием с американской стороны занимались Марко Рубио и Стивен Уиткофф, а с украинской стороны курировал процесс Андрей Ермак. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-05-22T19:35

2025-05-22T19:35

2025-05-22T19:35

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В конце прошлой недели, совершенно пришла информация о том, как перед вылетом в Стамбул, была сформирована украинская переговорная группа и главное, почему именно эти персоналии там оказались, отметил эксперт.По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования переговорной группы, и в ходе самих переговоров между российской и украинской делегациями контакта с группой Рустема Умерова у него не было, указал Павлив."Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул эксперт.По инсайдерской информации, Зеленский "был просто в гневе", от того, как это прозвучало, отметил Павлив."Ермак, говорят информированные люди, долго просроченного успокаивал и сглаживал углы, выступив таким себе модератором. Собственно, к этой роли он и стремился в последний год и продавался именно в этой роли американцам", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-rossii-i-ssha-nuzhno-reshit-dve-problemy-chtoby-dvigatsya-dalshe-po-voprosu-ukrainy-1063331047.html

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