"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
По инсайдерской информации, Владимир Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы. Ее созданием с американской стороны занимались Марко Рубио и Стивен Уиткофф, а с украинской стороны курировал процесс Андрей Ермак. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
В конце прошлой недели, совершенно пришла информация о том, как перед вылетом в Стамбул, была сформирована украинская переговорная группа и главное, почему именно эти персоналии там оказались, отметил эксперт.
По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования переговорной группы, и в ходе самих переговоров между российской и украинской делегациями контакта с группой Рустема Умерова у него не было, указал Павлив.
"Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул эксперт.
По инсайдерской информации, Зеленский "был просто в гневе", от того, как это прозвучало, отметил Павлив.
"Ермак, говорят информированные люди, долго просроченного успокаивал и сглаживал углы, выступив таким себе модератором. Собственно, к этой роли он и стремился в последний год и продавался именно в этой роли американцам", — заключил автор материала.
Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
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