"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу - 22.05.2025 Украина.ру
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"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу - 22.05.2025 Украина.ру
"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
По инсайдерской информации, Владимир Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы. Ее созданием с американской стороны занимались Марко Рубио и Стивен Уиткофф, а с украинской стороны курировал процесс Андрей Ермак. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-05-22T19:35
2025-05-22T19:35
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В конце прошлой недели, совершенно пришла информация о том, как перед вылетом в Стамбул, была сформирована украинская переговорная группа и главное, почему именно эти персоналии там оказались, отметил эксперт.По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования переговорной группы, и в ходе самих переговоров между российской и украинской делегациями контакта с группой Рустема Умерова у него не было, указал Павлив."Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул эксперт.По инсайдерской информации, Зеленский "был просто в гневе", от того, как это прозвучало, отметил Павлив."Ермак, говорят информированные люди, долго просроченного успокаивал и сглаживал углы, выступив таким себе модератором. Собственно, к этой роли он и стремился в последний год и продавался именно в этой роли американцам", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-rossii-i-ssha-nuzhno-reshit-dve-problemy-chtoby-dvigatsya-dalshe-po-voprosu-ukrainy-1063331047.html
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новости, стамбул, сша, украина, михаил павлив, трамп и зеленский, владимир зеленский, офис президента, украина.ру, переговоры, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2025, стив уиткофф, рустем умеров, марко рубио
Новости, Стамбул, США, Украина, Михаил Павлив, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Офис президента, Украина.ру, переговоры, чем закончились переговоры, переговоры по Украине 2025, Стив Уиткофф, Рустем Умеров, Марко Рубио

"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу

19:35 22.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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По инсайдерской информации, Владимир Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы. Ее созданием с американской стороны занимались Марко Рубио и Стивен Уиткофф, а с украинской стороны курировал процесс Андрей Ермак. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
В конце прошлой недели, совершенно пришла информация о том, как перед вылетом в Стамбул, была сформирована украинская переговорная группа и главное, почему именно эти персоналии там оказались, отметил эксперт.
По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования переговорной группы, и в ходе самих переговоров между российской и украинской делегациями контакта с группой Рустема Умерова у него не было, указал Павлив.
"Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул эксперт.
По инсайдерской информации, Зеленский "был просто в гневе", от того, как это прозвучало, отметил Павлив.
"Ермак, говорят информированные люди, долго просроченного успокаивал и сглаживал углы, выступив таким себе модератором. Собственно, к этой роли он и стремился в последний год и продавался именно в этой роли американцам", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
15:27
Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу УкраиныСлухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно обладает влиянием, но не на Трампа. Поэтому, если президент США решит уйти с Украины, deep state не сможет снабжать ее оружием. Равно как и ЦРУ не будет содействовать украинским террористам без приказаний свыше.
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19:35"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
19:30Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая
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