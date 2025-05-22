https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-tramp-gotov-prekratit-postavki-oruzhiya-ukraine-no-pri-odnom-uslovii-1063342615.html

Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии

Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии - 22.05.2025 Украина.ру

Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии

Американский аналитик и ветеран разведки Скотт Риттер заявил, что администрация Трампа может полностью прекратить военную помощь Украине, если будут достигнуты договорённости с Россией

2025-05-22T20:30

2025-05-22T20:30

2025-05-22T20:30

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"Если появится договорённость с Москвой, Javelins просто перестанут лететь в Киев. США следует заняться не вооружением Украины, а её восстановлением", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможных условий прекращения конфликта. Риттер напомнил, что одним из ключевых требований России является полное прекращение западных поставок вооружений. По его мнению, Трамп рассматривает экономическое восстановление Украины как более приоритетную задачу, чем её дальнейшая милитаризация. Эксперт также не исключил, что Вашингтон может полностью свернуть своё присутствие в регионе, если Киев продолжит игнорировать предложения о переговорах.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250501/posle-podpisaniya-sdelki-po-nedram-ssha-razblokirovali-kommercheskie-postavki-oruzhiya-v-ukrainu--smi-1062888345.html

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