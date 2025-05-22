Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии - 22.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-tramp-gotov-prekratit-postavki-oruzhiya-ukraine-no-pri-odnom-uslovii-1063342615.html
Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии
Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии - 22.05.2025 Украина.ру
Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии
Американский аналитик и ветеран разведки Скотт Риттер заявил, что администрация Трампа может полностью прекратить военную помощь Украине, если будут достигнуты договорённости с Россией
2025-05-22T20:30
2025-05-22T20:30
новости
украина
россия
киев
дональд трамп
скотт риттер
украина.ру
оружие
поставки
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044058961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e24cfe305201591b3610077229e9ba6.jpg.webp
"Если появится договорённость с Москвой, Javelins просто перестанут лететь в Киев. США следует заняться не вооружением Украины, а её восстановлением", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможных условий прекращения конфликта. Риттер напомнил, что одним из ключевых требований России является полное прекращение западных поставок вооружений. По его мнению, Трамп рассматривает экономическое восстановление Украины как более приоритетную задачу, чем её дальнейшая милитаризация. Эксперт также не исключил, что Вашингтон может полностью свернуть своё присутствие в регионе, если Киев продолжит игнорировать предложения о переговорах.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250501/posle-podpisaniya-sdelki-po-nedram-ssha-razblokirovali-kommercheskie-postavki-oruzhiya-v-ukrainu--smi-1062888345.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044058961_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_80b3727399883c8fce1b1439c44b0a5d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, дональд трамп, скотт риттер, украина.ру, оружие, поставки, вооружения, военная помощь, военная помощь украине
Новости, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Украина.ру, оружие, поставки, вооружения, военная помощь, военная помощь Украине

Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии

20:30 22.05.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Американский аналитик и ветеран разведки Скотт Риттер заявил, что администрация Трампа может полностью прекратить военную помощь Украине, если будут достигнуты договорённости с Россией
"Если появится договорённость с Москвой, Javelins просто перестанут лететь в Киев. США следует заняться не вооружением Украины, а её восстановлением", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможных условий прекращения конфликта. Риттер напомнил, что одним из ключевых требований России является полное прекращение западных поставок вооружений. По его мнению, Трамп рассматривает экономическое восстановление Украины как более приоритетную задачу, чем её дальнейшая милитаризация. Эксперт также не исключил, что Вашингтон может полностью свернуть своё присутствие в регионе, если Киев продолжит игнорировать предложения о переговорах.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 01.05.2025
1 мая, 11:10
После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИПосле подписания сделки по полезным ископаемым администрация Трампа разблокировала коммерческие поставки оружия в Украину. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет газета Kyiv Post
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевДональд ТрампСкотт РиттерУкраина.руоружиепоставкивооружениявоенная помощьвоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
20:30Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии
20:15Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
20:00Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"
19:45Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
19:35"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
19:30Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая
19:04Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли
18:38Старая засаленная колода из шестерок: зачем Киеву менять состав переговорной группы
18:19Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая
18:09Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова
17:26Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?
16:57Атака на Хмеймим. Сирия на пороге междоусобной войны джихадистов
16:25Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы
16:01Основатель Москвы, похороненный в Киеве
15:46Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе
15:30Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка
15:27Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины
14:48Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР
13:50"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
Лента новостейМолния