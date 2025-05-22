https://ukraina.ru/20250522/ritter--o-razgovore-trampa-i-putina-eto-byl-ne-prosto-dialog-a-vstrecha-edinomyshlennikov-1063342552.html

Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"

Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников" - 22.05.2025 Украина.ру

Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"

Скотт Риттер, бывший инспектор ООН и американский колумнист, дал свою оценку недавнему телефонному разговору между президентами России и США.

2025-05-22T20:45

2025-05-22T20:45

2025-05-22T20:45

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"Они обращались друг к другу по имени и, похоже, ощущали некое сходство между собой. Это были не деловые переговоры, а встреча людей, которым приятно общаться, которые уважают друг друга", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.По его словам, такой формат общения резко контрастирует с эпохой Джо Байдена, когда контакты между Москвой и Вашингтоном были практически свёрнуты. Риттер отметил, что за последние месяцы это уже третий разговор лидеров двух стран, и каждый такой диалог существенно улучшает перспективы нормализации отношений. Эксперт также добавил, что личная симпатия между Путиным и Трампом может стать ключевым фактором в урегулировании украинского кризиса.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/vladimir-kornilov-evropa-snova-podstavlyaet-stulchik-k-peregovoram-rf-i-ukrainy-no-situatsiya-uzhe-1063330263.html

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