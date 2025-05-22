Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников" - 22.05.2025 Украина.ру
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Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников" - 22.05.2025 Украина.ру
Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
Скотт Риттер, бывший инспектор ООН и американский колумнист, дал свою оценку недавнему телефонному разговору между президентами России и США.
2025-05-22T20:45
2025-05-22T20:45
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"Они обращались друг к другу по имени и, похоже, ощущали некое сходство между собой. Это были не деловые переговоры, а встреча людей, которым приятно общаться, которые уважают друг друга", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.По его словам, такой формат общения резко контрастирует с эпохой Джо Байдена, когда контакты между Москвой и Вашингтоном были практически свёрнуты. Риттер отметил, что за последние месяцы это уже третий разговор лидеров двух стран, и каждый такой диалог существенно улучшает перспективы нормализации отношений. Эксперт также добавил, что личная симпатия между Путиным и Трампом может стать ключевым фактором в урегулировании украинского кризиса.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/vladimir-kornilov-evropa-snova-podstavlyaet-stulchik-k-peregovoram-rf-i-ukrainy-no-situatsiya-uzhe-1063330263.html
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новости, россия, сша, москва, скотт риттер, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, оон, джо байден, переговоры, переговоры по украине 2025, кризис, результаты переговоров путина и трампа
Новости, Россия, США, Москва, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, ООН, Джо Байден, переговоры, переговоры по Украине 2025, кризис, результаты переговоров Путина и Трампа

Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"

20:45 22.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Скотт Риттер, бывший инспектор ООН и американский колумнист, дал свою оценку недавнему телефонному разговору между президентами России и США.
"Они обращались друг к другу по имени и, похоже, ощущали некое сходство между собой. Это были не деловые переговоры, а встреча людей, которым приятно общаться, которые уважают друг друга", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
По его словам, такой формат общения резко контрастирует с эпохой Джо Байдена, когда контакты между Москвой и Вашингтоном были практически свёрнуты. Риттер отметил, что за последние месяцы это уже третий разговор лидеров двух стран, и каждый такой диалог существенно улучшает перспективы нормализации отношений. Эксперт также добавил, что личная симпатия между Путиным и Трампом может стать ключевым фактором в урегулировании украинского кризиса.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
Владимир Корнилов интервью
19:30
Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
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Заголовок открываемого материала
20:45Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
20:30Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии
20:15Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
20:00Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"
19:45Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
19:35"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
19:30Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая
19:04Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли
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