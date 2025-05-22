Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Скотт Риттер, бывший инспектор ООН и американский колумнист, дал свою оценку недавнему телефонному разговору между президентами России и США.
"Они обращались друг к другу по имени и, похоже, ощущали некое сходство между собой. Это были не деловые переговоры, а встреча людей, которым приятно общаться, которые уважают друг друга", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
По его словам, такой формат общения резко контрастирует с эпохой Джо Байдена, когда контакты между Москвой и Вашингтоном были практически свёрнуты. Риттер отметил, что за последние месяцы это уже третий разговор лидеров двух стран, и каждый такой диалог существенно улучшает перспективы нормализации отношений. Эксперт также добавил, что личная симпатия между Путиным и Трампом может стать ключевым фактором в урегулировании украинского кризиса.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
19:30Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
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