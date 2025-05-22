https://ukraina.ru/20250522/kakovo-semya-takovo-i-plemya-o-likvidatsii-kievskoy-vlastyu-gosudarstvennogo-rezervnogo-semennogo-1063316247.html
Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда
Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда - 22.05.2025 Украина.ру
Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда
18 мая в сети появилось видео, на котором подросток в толстовке с неонацистской символикой кувалдой разбивает голову памятнику биологу Ивану Мичурину в Полтавской области.
2025-05-22T05:10
2025-05-22T05:10
2025-05-22T05:10
эксклюзив
украина
полтавская область
россия
николай азаров
петр порошенко
приватбанк
кабинет министров
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102144/13/1021441303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e436aee1e70bfa7a2c730342a93a3981.jpg.webp
Можно лишь гадать, знал ли малолетний неонацист хоть что-либо о Мичурине и его вкладе в селекцию и генетику или же воспринял скульптуру великого учёного просто как очередную статую "москаля", которых с 2014 года сносят сотнями.Но куда важнее то, что месяцем ранее произошло событие, имеющее непосредственное отношение к трудам Ивана Мичурина и его последователей.От нужного к ненужномуВ далёком июне 2003 года первый вице-премьер-министр Николай Азаров подписал постановление Кабмина № 977, учреждающее государственный резервный семенной фонд. Его задача — формирование резерва семян и обеспечение ими районов, где они не производятся, а также предоставление помощи юридическим и физическим лицам, занятым производством сельскохозяйственной продукции, в случае повреждения запасов семенного фонда в результате стихийных бедствий, обеспечение сортовосстановления, сортозамены и реализации семян в рамках международных соглашений.8 апреля 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление № 403 о дерегулировании хозяйственной деятельности в сфере семеноводства, которым признал утратившим силу постановление Кабмина № 977 от 27 июня 2003 года, ликвидировав созданный Николаем Азаровым фонд.Инициатором ликвидации фонда выступило министерство аграрной политики, а Кабмин в целом поддержал инициативу. Среди аргументов в пользу ликвидации значились высокие затраты на сохранение семян и их обновление, неэффективность этих трат из-за невостребованности фонда. Также отмечалось отсутствие потребности в хранении семян в силу технологических изменений и возможности оперативно получить семена из других источников.Парадоксально, но с мотивацией украинского Минагропрода сложно не согласиться: фонд в том виде, в котором он существовал, действительно стал ненужным. Проблема в том, что его довели до такого состояния, при котором его ликвидация осталась незамеченной даже профильными украинскими изданиями, специализирующимися на освещении проблем сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.В момент своего учреждения в фонде хранились 24,5 тыс. тонн семян пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, кукурузы, овса, гороха, гречихи, подсолнечника и проса. Структура запасов чётко соответствовала его предназначению. Но после 2014 года потребность в работе фонда сокращалась, а после 2020 года его финансовые показатели — сколько в нём к тому моменту хранилось семян, неизвестно — резко ухудшились. Финансирование фонда сократилось с 17 млн гривен в 2020 году до 1 млн гривен в 2024 году. Если в 2022 году в ГП "Госрезервсеменфонд" числились 9 работников, то в 2024 году — лишь трое. Проще говоря, фонд стал не нужен киевской власти, и она его закрыла. Для поддержки аграриев и предоставления им семян использовались другие инструменты, в частности помощь со стороны различных НКО и транснациональных компаний.Именно ТНК теперь будут поставлять семена на Украину в случае, если министерство аграрной политики потребуется предоставить семена пострадавшим аграриям. 18 апреля 2025 года Минагропрод подписал соглашение с немецкой ТНК "Байер" о запуске программы предоставления посевного материала производителям сельскохозяйственной продукции из прифронтовых районов.Аграриям, которые обрабатывают от 5 до 500 гектаров, могут предоставить семена гибридов кукурузы DEKALB, которых хватит максимум на посев 25 гектаров. Всё остальное им придётся засевать самостоятельно. Всего с начала СВО по линии Минагропрода и при поддержке различных программ было предоставлено 810 тонн семян овощей и зерновых культур, что в 30 раз меньше того объёма, который хранился в государственном резервном семенном фонде в момент его создания.Но даже явно недостаточные объёмы помощи аграриям не являются настолько большой проблемой, как полный развал системы управления семеноводством как отраслью.Ни инфраструктуры, ни базисаФонд был частью инфраструктуры развития растениеводства и семеноводства как его основы.Теперь на Украине нет ни инфраструктуры, ни базы.Национальная академия аграрных наук (НААН) использует свой земельный банк для сдачи в аренду агрохолдингам под прикрытием реализации научных программ. Яркий пример — агрофирма "Научная", которая в 1990-х годах обрабатывала 25 тыс. га пашни, а заодно управляла ликёро-водочным и молочным заводами. В 2004 году ФПГ "Приват" в лучших своих традициях осуществила рейдерский захват фирмы через доведение её до банкротства перед "Приватбанком". Санация агрофирмы заняла не 12 месяцев, как изначально предполагалось, а растянулась на почти 20 лет. Всё это время с фирмы кормился "Приват", обрабатывая 14,5 тыс. га земель: в 2022 году фирма получила 140 млн гривен дохода при себестоимости продукции в 130 млн гривен.Поэтому нет ничего удивительного в желании киевской власти изъять у НААН как можно больше земли для её продажи и последующего зачисления вырученных средств в госбюджет, из которого их украдут те, кто превратил войну в высокодоходный бизнес.Генетический банк растений при Харьковском институте растениеводства им. Юрьева, где хранилось 74 тыс. образцов растений, стал жертвой первых дней СВО и теперь уничтожен. Справедливости ради стоит отметить, что организация не была обласкана ни вниманием, ни деньгами. Теперь своего банка семян на Украине нет.А 8 апреля 2025 года прекратила своё существование и структура, которая могла бы закупать семена для поддержки аграриев.Растениеводство оказалось неинтересным для киевской власти, и теперь специализированные организации для его возрождения придётся создавать с нуля, хотя их вполне можно было сохранить и реформировать, адаптировав под современные реалии. Украина же становится полностью зависимой от импорта семян. И пример России показывает, к чему это может привести.Надежда на РоссиюВ 2022 году многие поставщики семян из недружественных стран, ссылаясь на форс-мажор, расторгли контракты с российскими компаниями, прекратив поставки семян. В итоге большая часть поставщиков на российский рынок вернулась, но подняла цены на семена в два раза и впоследствии не корректировала их с учётом укрепления рубля.Осознав критический масштаб зависимости, федеральное правительство предприняло ряд действий. Был создан научный центр по развитию семеноводства, объединивший многие профильные структуры, принята федеральная научно-техническая программа, а в её рамках селекционерам предоставлены финансирование и льготное кредитование.С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые Правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений. Согласно новым правилам, работать на территории России иностранные поставщики семян смогут, только если создадут совместное предприятие (СП) с российским партнёром, в котором будут владеть долей не более 49 % и которому передадут семена иностранной селекции. Для отечественных селекционеров обязательным стало наличие производственных мощностей на территории России. Параллельно правительство создало механизм принуждения иностранных компаний к локализации производства семян в России с помощью квот на импорт семян и даже запрета на их ввоз. Квоты заработали с 2024 года.Промежуточный итог — доля российских семян подсолнечника за последние три года выросла вдвое: с 23 % в 2021 году до 46 % в 2024 году. Семенами отечественной сои в стране засевается уже более 50 % площадей, а рапса — около 40 %.В планах Минсельхоза — к 2030 году довести долю отечественных семян до 75 %, а в идеале полностью отказаться от импорта, организовав в России производство семян полного цикла с регистрацией патента на российские СП с иностранными компаниями.Работают в России и хранилища семян в Санкт-Петербурге и на Кубани, а с 2012 года в несколько этапов осуществляется развитие Федерального криохранилища семян растений в Якутии, открытого на базе Института мерзлотоведения СО РАН, которое стало для России альтернативой Всемирному хранилищу семян на острове Шпицберген. Доступ к норвежскому хранилищу для России закрыт с 2022 года в нарушение норм международного права.И даже в ДНР, в рамках программы комплексной реконструкции Донецкого ботанического сада, в этом году запустят лабораторию микроклонального разведения растений (клонирование в пробирке), модернизировав при этом научную базу ботанического сада и построив тепличный комплекс для доращивания растений.Поэтому инфраструктура, кадры и понимание того, что необходимо для восстановления семеноводства, в России есть. А, значит, и на территории постУкраины утраченное по вине киевской власти вполне можно восстановить.Читайте также: Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля
украина
полтавская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102144/13/1021441303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409d1e630e56b1536f1a67a6487356e4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp
эксклюзив, украина, полтавская область, россия, николай азаров, петр порошенко, приватбанк, кабинет министров, кабмин
Можно лишь гадать, знал ли малолетний неонацист хоть что-либо о Мичурине и его вкладе в селекцию и генетику или же воспринял скульптуру великого учёного просто как очередную статую "москаля", которых с 2014 года сносят сотнями.
Но куда важнее то, что месяцем ранее произошло событие, имеющее непосредственное отношение к трудам Ивана Мичурина и его последователей.
В далёком июне 2003 года первый вице-премьер-министр Николай Азаров подписал постановление Кабмина № 977, учреждающее государственный резервный семенной фонд. Его задача — формирование резерва семян и обеспечение ими районов, где они не производятся, а также предоставление помощи юридическим и физическим лицам, занятым производством сельскохозяйственной продукции, в случае повреждения запасов семенного фонда в результате стихийных бедствий, обеспечение сортовосстановления, сортозамены и реализации семян в рамках международных соглашений.
8 апреля 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление № 403 о дерегулировании хозяйственной деятельности в сфере семеноводства, которым признал утратившим силу постановление Кабмина № 977 от 27 июня 2003 года, ликвидировав созданный Николаем Азаровым фонд.
Инициатором ликвидации фонда выступило министерство аграрной политики, а Кабмин в целом поддержал инициативу. Среди аргументов в пользу ликвидации значились высокие затраты на сохранение семян и их обновление, неэффективность этих трат из-за невостребованности фонда. Также отмечалось отсутствие потребности в хранении семян в силу технологических изменений и возможности оперативно получить семена из других источников.
Парадоксально, но с мотивацией украинского Минагропрода сложно не согласиться: фонд в том виде, в котором он существовал, действительно стал ненужным. Проблема в том, что его довели до такого состояния, при котором его ликвидация осталась незамеченной даже профильными украинскими изданиями, специализирующимися на освещении проблем сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
В момент своего учреждения в фонде хранились 24,5 тыс. тонн семян пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, кукурузы, овса, гороха, гречихи, подсолнечника и проса. Структура запасов чётко соответствовала его предназначению.
Но после 2014 года потребность в работе фонда сокращалась, а после 2020 года его финансовые показатели — сколько в нём к тому моменту хранилось семян, неизвестно — резко ухудшились. Финансирование фонда сократилось с 17 млн гривен в 2020 году до 1 млн гривен в 2024 году. Если в 2022 году в ГП "Госрезервсеменфонд" числились 9 работников, то в 2024 году — лишь трое. Проще говоря, фонд стал не нужен киевской власти, и она его закрыла. Для поддержки аграриев и предоставления им семян использовались другие инструменты, в частности помощь со стороны различных НКО и транснациональных компаний.
Именно ТНК теперь будут поставлять семена на Украину в случае, если министерство аграрной политики потребуется предоставить семена пострадавшим аграриям. 18 апреля 2025 года Минагропрод подписал соглашение с немецкой ТНК "Байер" о запуске программы предоставления посевного материала производителям сельскохозяйственной продукции из прифронтовых районов.
Аграриям, которые обрабатывают от 5 до 500 гектаров, могут предоставить семена гибридов кукурузы DEKALB, которых хватит максимум на посев 25 гектаров. Всё остальное им придётся засевать самостоятельно. Всего с начала СВО по линии Минагропрода и при поддержке различных программ было предоставлено 810 тонн семян овощей и зерновых культур, что в 30 раз меньше того объёма, который хранился в государственном резервном семенном фонде в момент его создания.
Но даже явно недостаточные объёмы помощи аграриям не являются настолько большой проблемой, как полный развал системы управления семеноводством как отраслью.
Ни инфраструктуры, ни базиса
Фонд был частью инфраструктуры развития растениеводства и семеноводства как его основы.
Теперь на Украине нет ни инфраструктуры, ни базы.
Национальная академия аграрных наук (НААН) использует свой земельный банк для сдачи в аренду агрохолдингам под прикрытием реализации научных программ. Яркий пример — агрофирма "Научная", которая в 1990-х годах обрабатывала 25 тыс. га пашни, а заодно управляла ликёро-водочным и молочным заводами. В 2004 году ФПГ "Приват" в лучших своих традициях осуществила рейдерский захват фирмы через доведение её до банкротства перед "Приватбанком". Санация агрофирмы заняла не 12 месяцев, как изначально предполагалось, а растянулась на почти 20 лет. Всё это время с фирмы кормился "Приват", обрабатывая 14,5 тыс. га земель: в 2022 году фирма получила 140 млн гривен дохода при себестоимости продукции в 130 млн гривен.
Поэтому нет ничего удивительного в желании киевской власти изъять у НААН как можно больше земли для её продажи и последующего зачисления вырученных средств в госбюджет, из которого их украдут те, кто превратил войну в высокодоходный бизнес.
Генетический банк растений при Харьковском институте растениеводства им. Юрьева, где хранилось 74 тыс. образцов растений, стал жертвой первых дней СВО и теперь уничтожен. Справедливости ради стоит отметить, что организация не была обласкана ни вниманием, ни деньгами. Теперь своего банка семян на Украине нет.
А 8 апреля 2025 года прекратила своё существование и структура, которая могла бы закупать семена для поддержки аграриев.
Растениеводство оказалось неинтересным для киевской власти, и теперь специализированные организации для его возрождения придётся создавать с нуля, хотя их вполне можно было сохранить и реформировать, адаптировав под современные реалии. Украина же становится полностью зависимой от импорта семян. И пример России показывает, к чему это может привести.
В 2022 году многие поставщики семян из недружественных стран, ссылаясь на форс-мажор, расторгли контракты с российскими компаниями, прекратив поставки семян. В итоге большая часть поставщиков на российский рынок вернулась, но подняла цены на семена в два раза и впоследствии не корректировала их с учётом укрепления рубля.
Осознав критический масштаб зависимости, федеральное правительство предприняло ряд действий. Был создан научный центр по развитию семеноводства, объединивший многие профильные структуры, принята федеральная научно-техническая программа, а в её рамках селекционерам предоставлены финансирование и льготное кредитование.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые Правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений. Согласно новым правилам, работать на территории России иностранные поставщики семян смогут, только если создадут совместное предприятие (СП) с российским партнёром, в котором будут владеть долей не более 49 % и которому передадут семена иностранной селекции. Для отечественных селекционеров обязательным стало наличие производственных мощностей на территории России. Параллельно правительство создало механизм принуждения иностранных компаний к локализации производства семян в России с помощью квот на импорт семян и даже запрета на их ввоз. Квоты заработали с 2024 года.
Промежуточный итог — доля российских семян подсолнечника за последние три года выросла вдвое: с 23 % в 2021 году до 46 % в 2024 году. Семенами отечественной сои в стране засевается уже более 50 % площадей, а рапса — около 40 %.
В планах Минсельхоза — к 2030 году довести долю отечественных семян до 75 %, а в идеале полностью отказаться от импорта, организовав в России производство семян полного цикла с регистрацией патента на российские СП с иностранными компаниями.
Работают в России и хранилища семян в Санкт-Петербурге и на Кубани, а с 2012 года в несколько этапов осуществляется развитие Федерального криохранилища семян растений в Якутии, открытого на базе Института мерзлотоведения СО РАН, которое стало для России альтернативой Всемирному хранилищу семян на острове Шпицберген. Доступ к норвежскому хранилищу для России закрыт с 2022 года в нарушение норм международного права.
И даже в ДНР, в рамках программы комплексной реконструкции Донецкого ботанического сада, в этом году запустят лабораторию микроклонального разведения растений (клонирование в пробирке), модернизировав при этом научную базу ботанического сада и построив тепличный комплекс для доращивания растений.
Поэтому инфраструктура, кадры и понимание того, что необходимо для восстановления семеноводства, в России есть. А, значит, и на территории постУкраины утраченное по вине киевской власти вполне можно восстановить.