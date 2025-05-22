https://ukraina.ru/20250522/kakovo-semya-takovo-i-plemya-o-likvidatsii-kievskoy-vlastyu-gosudarstvennogo-rezervnogo-semennogo-1063316247.html

Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда

Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда - 22.05.2025 Украина.ру

Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда

18 мая в сети появилось видео, на котором подросток в толстовке с неонацистской символикой кувалдой разбивает голову памятнику биологу Ивану Мичурину в Полтавской области.

2025-05-22T05:10

2025-05-22T05:10

2025-05-22T05:10

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Можно лишь гадать, знал ли малолетний неонацист хоть что-либо о Мичурине и его вкладе в селекцию и генетику или же воспринял скульптуру великого учёного просто как очередную статую "москаля", которых с 2014 года сносят сотнями.Но куда важнее то, что месяцем ранее произошло событие, имеющее непосредственное отношение к трудам Ивана Мичурина и его последователей.От нужного к ненужномуВ далёком июне 2003 года первый вице-премьер-министр Николай Азаров подписал постановление Кабмина № 977, учреждающее государственный резервный семенной фонд. Его задача — формирование резерва семян и обеспечение ими районов, где они не производятся, а также предоставление помощи юридическим и физическим лицам, занятым производством сельскохозяйственной продукции, в случае повреждения запасов семенного фонда в результате стихийных бедствий, обеспечение сортовосстановления, сортозамены и реализации семян в рамках международных соглашений.8 апреля 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление № 403 о дерегулировании хозяйственной деятельности в сфере семеноводства, которым признал утратившим силу постановление Кабмина № 977 от 27 июня 2003 года, ликвидировав созданный Николаем Азаровым фонд.Инициатором ликвидации фонда выступило министерство аграрной политики, а Кабмин в целом поддержал инициативу. Среди аргументов в пользу ликвидации значились высокие затраты на сохранение семян и их обновление, неэффективность этих трат из-за невостребованности фонда. Также отмечалось отсутствие потребности в хранении семян в силу технологических изменений и возможности оперативно получить семена из других источников.Парадоксально, но с мотивацией украинского Минагропрода сложно не согласиться: фонд в том виде, в котором он существовал, действительно стал ненужным. Проблема в том, что его довели до такого состояния, при котором его ликвидация осталась незамеченной даже профильными украинскими изданиями, специализирующимися на освещении проблем сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.В момент своего учреждения в фонде хранились 24,5 тыс. тонн семян пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, кукурузы, овса, гороха, гречихи, подсолнечника и проса. Структура запасов чётко соответствовала его предназначению. Но после 2014 года потребность в работе фонда сокращалась, а после 2020 года его финансовые показатели — сколько в нём к тому моменту хранилось семян, неизвестно — резко ухудшились. Финансирование фонда сократилось с 17 млн гривен в 2020 году до 1 млн гривен в 2024 году. Если в 2022 году в ГП "Госрезервсеменфонд" числились 9 работников, то в 2024 году — лишь трое. Проще говоря, фонд стал не нужен киевской власти, и она его закрыла. Для поддержки аграриев и предоставления им семян использовались другие инструменты, в частности помощь со стороны различных НКО и транснациональных компаний.Именно ТНК теперь будут поставлять семена на Украину в случае, если министерство аграрной политики потребуется предоставить семена пострадавшим аграриям. 18 апреля 2025 года Минагропрод подписал соглашение с немецкой ТНК "Байер" о запуске программы предоставления посевного материала производителям сельскохозяйственной продукции из прифронтовых районов.Аграриям, которые обрабатывают от 5 до 500 гектаров, могут предоставить семена гибридов кукурузы DEKALB, которых хватит максимум на посев 25 гектаров. Всё остальное им придётся засевать самостоятельно. Всего с начала СВО по линии Минагропрода и при поддержке различных программ было предоставлено 810 тонн семян овощей и зерновых культур, что в 30 раз меньше того объёма, который хранился в государственном резервном семенном фонде в момент его создания.Но даже явно недостаточные объёмы помощи аграриям не являются настолько большой проблемой, как полный развал системы управления семеноводством как отраслью.Ни инфраструктуры, ни базисаФонд был частью инфраструктуры развития растениеводства и семеноводства как его основы.Теперь на Украине нет ни инфраструктуры, ни базы.Национальная академия аграрных наук (НААН) использует свой земельный банк для сдачи в аренду агрохолдингам под прикрытием реализации научных программ. Яркий пример — агрофирма "Научная", которая в 1990-х годах обрабатывала 25 тыс. га пашни, а заодно управляла ликёро-водочным и молочным заводами. В 2004 году ФПГ "Приват" в лучших своих традициях осуществила рейдерский захват фирмы через доведение её до банкротства перед "Приватбанком". Санация агрофирмы заняла не 12 месяцев, как изначально предполагалось, а растянулась на почти 20 лет. Всё это время с фирмы кормился "Приват", обрабатывая 14,5 тыс. га земель: в 2022 году фирма получила 140 млн гривен дохода при себестоимости продукции в 130 млн гривен.Поэтому нет ничего удивительного в желании киевской власти изъять у НААН как можно больше земли для её продажи и последующего зачисления вырученных средств в госбюджет, из которого их украдут те, кто превратил войну в высокодоходный бизнес.Генетический банк растений при Харьковском институте растениеводства им. Юрьева, где хранилось 74 тыс. образцов растений, стал жертвой первых дней СВО и теперь уничтожен. Справедливости ради стоит отметить, что организация не была обласкана ни вниманием, ни деньгами. Теперь своего банка семян на Украине нет.А 8 апреля 2025 года прекратила своё существование и структура, которая могла бы закупать семена для поддержки аграриев.Растениеводство оказалось неинтересным для киевской власти, и теперь специализированные организации для его возрождения придётся создавать с нуля, хотя их вполне можно было сохранить и реформировать, адаптировав под современные реалии. Украина же становится полностью зависимой от импорта семян. И пример России показывает, к чему это может привести.Надежда на РоссиюВ 2022 году многие поставщики семян из недружественных стран, ссылаясь на форс-мажор, расторгли контракты с российскими компаниями, прекратив поставки семян. В итоге большая часть поставщиков на российский рынок вернулась, но подняла цены на семена в два раза и впоследствии не корректировала их с учётом укрепления рубля.Осознав критический масштаб зависимости, федеральное правительство предприняло ряд действий. Был создан научный центр по развитию семеноводства, объединивший многие профильные структуры, принята федеральная научно-техническая программа, а в её рамках селекционерам предоставлены финансирование и льготное кредитование.С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые Правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений. Согласно новым правилам, работать на территории России иностранные поставщики семян смогут, только если создадут совместное предприятие (СП) с российским партнёром, в котором будут владеть долей не более 49 % и которому передадут семена иностранной селекции. Для отечественных селекционеров обязательным стало наличие производственных мощностей на территории России. Параллельно правительство создало механизм принуждения иностранных компаний к локализации производства семян в России с помощью квот на импорт семян и даже запрета на их ввоз. Квоты заработали с 2024 года.Промежуточный итог — доля российских семян подсолнечника за последние три года выросла вдвое: с 23 % в 2021 году до 46 % в 2024 году. Семенами отечественной сои в стране засевается уже более 50 % площадей, а рапса — около 40 %.В планах Минсельхоза — к 2030 году довести долю отечественных семян до 75 %, а в идеале полностью отказаться от импорта, организовав в России производство семян полного цикла с регистрацией патента на российские СП с иностранными компаниями.Работают в России и хранилища семян в Санкт-Петербурге и на Кубани, а с 2012 года в несколько этапов осуществляется развитие Федерального криохранилища семян растений в Якутии, открытого на базе Института мерзлотоведения СО РАН, которое стало для России альтернативой Всемирному хранилищу семян на острове Шпицберген. Доступ к норвежскому хранилищу для России закрыт с 2022 года в нарушение норм международного права.И даже в ДНР, в рамках программы комплексной реконструкции Донецкого ботанического сада, в этом году запустят лабораторию микроклонального разведения растений (клонирование в пробирке), модернизировав при этом научную базу ботанического сада и построив тепличный комплекс для доращивания растений.Поэтому инфраструктура, кадры и понимание того, что необходимо для восстановления семеноводства, в России есть. А, значит, и на территории постУкраины утраченное по вине киевской власти вполне можно восстановить.Читайте также: Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, украина, полтавская область, россия, николай азаров, петр порошенко, приватбанк, кабинет министров, кабмин