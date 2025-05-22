https://ukraina.ru/20250522/popytka-atakovat-moskvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-maya-1063328096.html

Попытка атаковать Москву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 мая

Попытка атаковать Москву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 мая - 22.05.2025 Украина.ру

Попытка атаковать Москву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 мая

Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. В столичных аэропортах вводили ограничения

2025-05-22T13:15

2025-05-22T13:15

2025-05-22T13:15

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Утром 22 мая Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."С 00:00 до 05:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 35 БпЛА – над территорией Московского региона, 14 БпЛА – над территорией Орловской области, 12 БпЛА – над территорией Курской области, 11 БпЛА – над территорией Белгородской области, 10 БпЛА – над территорией Тульской области, 9 БпЛА – над территорией Калужской области, 7 БпЛА – над территорией Воронежской области, по 3 БпЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей, 1 БпЛА – над территорией Брянской области", — отмечалось в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее, в 10:21, мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил об отражении новой атаки украинских БпЛА."Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.В 10:43 он рассказал о новой атаке."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено три БпЛА, летевших на Москву", — отметил Собянин.В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.Столица второй день подряд подвергается массовому налету украинских беспилотников. Накануне силы ПВО отразили атаку 27 аппаратов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России.Все удары ВСУ совершили на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 41 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 42 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 5; Великая Лепетиха — 8; Князе-Григоровка — 7; Малая Лепетиха — 5; Каховка — 4; Рыбальче — 2; Солонцы — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Алёшки, Каховка и Корсунка.Позднее стало известно о гибели мирного жителя в Алёшках от обстрела ВСУ."Боевики ВСУ обстреляли жилой сектор на улице Центральная. Погиб мужчина 1971 года рождения", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Город Алексеевка атакован одним беспилотником. От удара на территории частного домовладения загорелась надворная постройка — пожарными расчётами огонь ликвидирован. Повреждены 10 частных домов", — указывалось в сводке.В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Отрадное и Устинка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 14 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО."В посёлке Разумное повреждены социальный и коммерческий объекты, легковой автомобиль и линия электропередачи, в посёлке Малиновка — частный дом и надворные постройки, в селе Устинка — частное домовладение, в селе Отрадное — инфраструктурный объект связи", — писал Гладков.Поздно вечером в посёлке Октябрьский после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом и 2 автомобиля. Сегодня рано утром в селе Бессоновка от удара FPV-дрона по территории предприятия повреждены административное здание и ГАЗель.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Зозули и Стригуны атакованы 4 беспилотниками. В селе Зозули повреждены 3 надворные постройки и автомобиль.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево подверглись атакам 19 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Уразово повреждена линия электропередачи, в селе Двулучное — административное здание, инфраструктурный объект связи, 2 надворные постройки и трактор.Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Головчино и Сподарюшино выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 7 беспилотников. В селе Головчино от удара дрона ранен мирный житель. Мужчина с баротравмой и контузией госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе повреждены 4 автомобиля и частный дом", — сообщил губернатор.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Без последствий."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 12 беспилотниками, из которых 4 сбиты системой ПВО. Информация о последствиях уточняется", — указывалось в сводке.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Ржевка и хутору Стадников выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 26 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Машина получила повреждения", — сообщил Гладков.В селе Вознесеновка повреждены 3 частных дома, один из которых полностью разрушен, 3 надворные постройки, газовая труба и линия электропередачи. В селе Муром ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника произошло возгорание в частном доме. Сегодня утром в селе Зиборовка от удара FPV-дрона загорелся частный дом — возгорание ликвидировано, домовладение получило повреждения. Также повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются село Зиборовка и частично село Муром. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн утром 22 мая в своём телеграм-канале рассказал об атаках ВСУ на регион."Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице. Это четвёртый раз, когда глава района попадает под атаку. Совсем недавно Николай Викторович был контужен, когда развозил хлеб нашим жителям. Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу", — отметил Хинштейн.Он заявил, что Волобуев достоин быть среди тех, кого представят к госнаградам по поручению президента России Владимира Путина — список уже готовят. Волобуев был на встрече с Путиным во время визита президента России в регион.Также Хинштейн сообщил о ночной атаке украинского БпЛА на автомобильный мост вблизи деревни Семёново Некрасовского сельсовета. В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз даст Киеву оружие, но отменит свободную торговлю. Украина в международном контексте".

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хроники, эксклюзив, сергей собянин, вячеслав гладков, хинштейн, минобороны, вооруженные силы украины, россия, украина, москва