Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
Для американцев Рустем Умеров — не случайный человек. Он еще с нулевых годов был аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном. Его неформальными заместителями в украинской переговорной группе выступили Александр Поклад и Вадим Скибицкий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы, и в ходе самих переговоров между делегациями контакта с группой Умерова у него не было, указал эксперт.
"Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул Павлив.
По его словам, для американцев министр обороны Украины Рустем Умеров — неслучайный человек. Он еще с нулевых годов аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном, отметил автор.
"А неформальными его замами в переговорной группе выступили [Александр] Поклад — первый зам руководителя СБУ, бывший глава контрразведки СБУ, который давно и всерьез аффилированный с АНБ. И [Вадим] Скибицкий — заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который вместе со своим патроном [Кириллом] Будановым* давно связаны с военной разведкой Министерства обороны США", — сообщил Павлив.
То есть фактически Рубио продавил такой состав переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен, и ею управляем, указал эксперт.
Не было срыва переговоров, вся история не покатилась по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое "консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло", — заключил автор материала.
Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
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15:27Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу УкраиныСлухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно обладает влиянием, но не на Трампа. Поэтому, если президент США решит уйти с Украины, deep state не сможет снабжать ее оружием. Равно как и ЦРУ не будет содействовать украинским террористам без приказаний свыше.
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