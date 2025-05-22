Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы - 22.05.2025 Украина.ру
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Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы - 22.05.2025 Украина.ру
Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
Для американцев Рустем Умеров — не случайный человек. Он еще с нулевых годов был аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном. Его неформальными заместителями в украинской переговорной группе выступили Александр Поклад и Вадим Скибицкий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-05-22T20:15
2025-05-22T20:15
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По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы, и в ходе самих переговоров между делегациями контакта с группой Умерова у него не было, указал эксперт."Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул Павлив.По его словам, для американцев министр обороны Украины Рустем Умеров — неслучайный человек. Он еще с нулевых годов аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном, отметил автор."А неформальными его замами в переговорной группе выступили [Александр] Поклад — первый зам руководителя СБУ, бывший глава контрразведки СБУ, который давно и всерьез аффилированный с АНБ. И [Вадим] Скибицкий — заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который вместе со своим патроном [Кириллом] Будановым* давно связаны с военной разведкой Министерства обороны США", — сообщил Павлив.То есть фактически Рубио продавил такой состав переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен, и ею управляем, указал эксперт.Не было срыва переговоров, вся история не покатилась по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое "консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.*Признан в России террористом и экстремистом
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новости, сша, украина, рустем умеров, андрей ермак, переговоры, чем закончились переговоры, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров, марко рубио, стив уиткофф
Новости, США, Украина, Рустем Умеров, Андрей Ермак, переговоры, чем закончились переговоры, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров, Марко Рубио, Стив Уиткофф

Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы

20:15 22.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Для американцев Рустем Умеров — не случайный человек. Он еще с нулевых годов был аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном. Его неформальными заместителями в украинской переговорной группе выступили Александр Поклад и Вадим Скибицкий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы, и в ходе самих переговоров между делегациями контакта с группой Умерова у него не было, указал эксперт.
"Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул Павлив.
По его словам, для американцев министр обороны Украины Рустем Умеров — неслучайный человек. Он еще с нулевых годов аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном, отметил автор.
"А неформальными его замами в переговорной группе выступили [Александр] Поклад — первый зам руководителя СБУ, бывший глава контрразведки СБУ, который давно и всерьез аффилированный с АНБ. И [Вадим] Скибицкий — заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который вместе со своим патроном [Кириллом] Будановым* давно связаны с военной разведкой Министерства обороны США", — сообщил Павлив.
То есть фактически Рубио продавил такой состав переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен, и ею управляем, указал эксперт.
Не было срыва переговоров, вся история не покатилась по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое "консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
*Признан в России террористом и экстремистом
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
15:27
Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу УкраиныСлухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно обладает влиянием, но не на Трампа. Поэтому, если президент США решит уйти с Украины, deep state не сможет снабжать ее оружием. Равно как и ЦРУ не будет содействовать украинским террористам без приказаний свыше.
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