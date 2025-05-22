https://ukraina.ru/20250522/nesluchaynyy-umerov-pavliv-raskryl-kak-ssha-prodavili-udobnyy-sostav-ukrainskoy-peregovornoy-gruppy-1063340077.html

Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы

Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы - 22.05.2025 Украина.ру

Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы

Для американцев Рустем Умеров — не случайный человек. Он еще с нулевых годов был аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном. Его неформальными заместителями в украинской переговорной группе выступили Александр Поклад и Вадим Скибицкий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-05-22T20:15

2025-05-22T20:15

2025-05-22T20:15

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По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы, и в ходе самих переговоров между делегациями контакта с группой Умерова у него не было, указал эксперт."Созданием этой группы занимались американцы в лице [госсекретаря США Марко] Рубио и [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком", — подчеркнул Павлив.По его словам, для американцев министр обороны Украины Рустем Умеров — неслучайный человек. Он еще с нулевых годов аффилирован с Пентагоном и с бизнес-структурами, связанными с Пентагоном, отметил автор."А неформальными его замами в переговорной группе выступили [Александр] Поклад — первый зам руководителя СБУ, бывший глава контрразведки СБУ, который давно и всерьез аффилированный с АНБ. И [Вадим] Скибицкий — заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который вместе со своим патроном [Кириллом] Будановым* давно связаны с военной разведкой Министерства обороны США", — сообщил Павлив.То есть фактически Рубио продавил такой состав переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен, и ею управляем, указал эксперт.Не было срыва переговоров, вся история не покатилась по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое "консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.*Признан в России террористом и экстремистом

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